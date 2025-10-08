衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
Prime Day優惠2025｜Amazon會員日限時大激減開鑼！熱賣3C電子產品、抵買日常用品優惠全攻略
Amazon每年都會有年度大減價會員日，今年Amazon會員日優惠推出Prime Big Deal Days，日期於香港時間10月7-9日舉行，這裡幫大家整理有咩抵買，之前錯過了Prime Day的朋友，今次準備出擊啦！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
以往Amazon會員有一個年度會員日，今年都於10月8日3pm-10日2:59pm，讓各位在10月期間都可以用較抵價錢購買心頭好。
Amazon Prime Big Deal Days 詳情：
日期：10月7日3pm-9日2:59pm
Amazon 有用連結：
Amazon Prime Big Deal Days 優惠推薦：
更新
Meta Quest 3S 搭載了跟 Quest 3 一樣的高通 Snapdragon XR2 Gen 2 處理器和 8GB RAM，同時也繼承了 2 顆 RGB 相機加 4 顆 VGA 相機的組合，分別用於「直播」畫面和捕捉動作。它依然能實現全色彩透視，控制器是 Quest 3 同款，頭帶等大部分配件也全都兼容。相比 Quest 3，其主要差異是將餅乾鏡換成了菲涅爾透鏡，另外單眼解析度也變成了 1,832 x 1,920（20 PPD）。
Meta Quest 3S（128GB 含《Gorilla Tag Cardboard Hero》遊戲）
Amazon 售價 US$249（約 HK$1,940，需要代運）｜原價
US$300
Meta Quest 3S 破底價，低至 HK$1,940 入手最新 VR 裝備｜Amazon Prime Day 優惠 2025
更新
Crucial X10 Pro 的讀、寫速度分別高達 2,100MB/s 和 2,000MB/s，它支援 USB-C 3.2，配合 iPhone 拍 4K Pro Res 影片毫無壓力。同時其外殼還具備 IP55 防塵防水機能，而且有大約 2 米的防跌落能力。硬碟本身僅重 42g，在手機之外，也適用電腦、相機、遊戲主機等硬體。
Crucial X10 Pro 隨身 SSD（1TB）
Amazon 特價 US$92（約 HK$710，免運費直送香港）｜原價
US$150
Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選｜Amazon Prime Day 優惠 2025
更新 更新
Marshall Emberton II 採用 Marshall 代表性設計，橡膠外殼提供撞擊和刮擦的防護。尺寸為 68 × 160 × 76 毫米，，足以握在手中並放入包中。續航力由 20 小時延長至 30 小時，機身也變成 IP67 防塵防水等級，可以將其浸入一米深的淡水中長達 30 分鐘，帶出戶外使用更安心，藍牙亦升級至 5.1 版本，同時還加入了 Stack（堆疊）模式，可以支援多台 Emberton II 同步播放，把它們疊在一起使音量變大，亦可以左右擺放自製立體聲道。
Marshall Emberton II
Amazon 特價 US$100（約 HK$780，免運費直送香港）｜原價 US
$180
Marshall Emberton II 限定 66 折，歷史低價 HK$780 免運費入手｜Amazon Prime Day 2025
更新
Samsung 9100 PRO SSD（1TB 無散熱片）
Amazon 特價 US$126（約 HK$980，免運費直送香港）｜原價
US$200
Samsung 9100 PRO PCIe 5 SSD 歷史新低！HK$980 升級高速硬碟｜Amazon Prime Day優惠2025
更新 更新
Marshall Major V
Amazon 特價 US$100（約 HK$770，免運費直送香港）｜原價 US
$159.99
Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手｜Amazon Prime Day優惠2025
更新
AirPods Max
Apple 目前唯一的頭戴式大耳機，它內建有 H1 晶片，和小型的 AirPods 一樣具備主動降噪、通透模式、空間音訊等功能，但在耳罩的加持下效果會更加出色。耳機滿電狀態下可用 20 小時，另外目前在售的機器已經都是升級到 USB-C 的版本了。
AirPods Max（USB-C）
Amazon 特價 US$430（約 HK$3,350，需要代運）｜原價
US$549
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
更新
AirPods 4
AirPods 4 標準版採用了熟悉的半開放式設計，外觀跟降噪型號基本沒有差別。雖然對比降噪版它少了主動降噪、適應性音訊和通透模式，但 H2 晶片、Siri 語音互動、30 小時綜合續航力、USB-C 這些賣點是一個不缺，而且也有空間音訊和防塵防汗。
AirPods 4 標準版
Amazon 特價 US$90（約 HK$700，需要代運）｜原價
US$129
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
