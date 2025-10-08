Prime Day優惠2025｜Amazon會員日限時大激減開鑼！熱賣3C電子產品、抵買日常用品優惠全攻略

Meta Quest 3S 搭載了跟 Quest 3 一樣的高通 Snapdragon XR2 Gen 2 處理器和 8GB RAM，同時也繼承了 2 顆 RGB 相機加 4 顆 VGA 相機的組合，分別用於「直播」畫面和捕捉動作。它依然能實現全色彩透視，控制器是 Quest 3 同款，頭帶等大部分配件也全都兼容。相比 Quest 3，其主要差異是將餅乾鏡換成了菲涅爾透鏡，另外單眼解析度也變成了 1,832 x 1,920（20 PPD）。

Meta Quest 3S（128GB 含《Gorilla Tag Cardboard Hero》遊戲）

Meta Quest 3S 破底價，低至 HK$1,940 入手最新 VR 裝備｜Amazon Prime Day 優惠 2025