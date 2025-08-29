小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
LOCAL POWER 2025 亞洲時尚盛宴【時尚夢想家】首爾香港時裝秀暨時裝展 9月27日起首爾時尚創意地標聖水洞盛大開幕
3大跨界時尚活動：香港CENTRESTAGE啟動禮、首爾時裝匯演及展覽
集結35組粵港澳大灣區及韓國新銳與知名設計師 呈獻超過100套時尚傑作
以港韓流行音樂及電影打破文化界限 開創兩地時尚交流新篇章
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年8月29日 - 由亞洲新一代創意設計協會主辦，並獲文創產業發展處（CCIDA）資助的LOCAL POWER 2025【時尚夢想家】首爾香港時裝秀暨時裝展是「香港周2025@首爾」的響應節目之一。活動將於2025年9月27日至10月11日在首爾時尚創意地標聖水洞隆重舉行，旨在向國際舞台展現香港作為國際時尚之都的獨特魅力，同時促進香港與韓國的文化對話。活動雲集30組香港及其他粵港澳大灣區（大灣區）城市的新銳設計師及品牌，聯同5組韓國頂尖設計師，呈獻超過100套精心打造的時尚作品。部分精選系列將搶先於9月3日至6日在香港國際時尚匯展CENTRESTAGE亮相，並於9月5日舉行啟動禮。而當中70套參展作品將於9月27日於首爾聖水洞舉行的開幕典禮，以及同日融合人工智能技術與港韓流行音樂元素的時裝匯演上，呈獻給港韓兩地業界。緊接於9月28日至10月11日在同一場地舉辦為期兩週的首爾時裝展覽，免費開放予公眾參觀。各項活動將為兩地觀眾帶來震撼視聽的跨文化時尚盛宴。
以「LOCAL POWER」為題，活動巧妙糅合香港及韓國獨特文化底蘊與當代時尚創意，展現設計師如何將本地文化精粹昇華至國際舞台。參展設計師陣容星光熠熠，集結35組分別來自文創產業發展處資助的香港人氣節目或項目，包括《剪裁魔法師1》、《時尚高峰（香港）2024》、《青年毛織設計師大賽2024》、《NEXT@Fashion InStyle 2025》，以及來自韓國的新銳及著名設計師，為展覽帶來創新視角。
這項突破性的跨地域合作計劃，不僅為兩地菁英設計師搭建創意交流的橋樑，更彰顯香港作為國際時尚之都的地位，有助顯著提升香港品牌於國際時尚市場的影響力，為香港與韓國時尚產業開闢嶄新機遇，開創兩地時尚合作的璀璨新篇章。
3大港韓交流活動 從流行音樂文化、香港經典電影及獨有風貌展現新世代設計才華
LOCAL POWER 2025【時尚夢想家】首爾香港時裝秀暨時裝展（LOCAL POWER 2025）合共呈獻逾100套由香港及其他大灣區城市及韓國設計師匠心打造的時裝作品。活動首站將於9月3日至6日於香港CENTRESTAGE展現部份精選傑作，其後9月27日移師至首爾舉行開幕典禮及時裝匯演，透過人工智能技術打造的時尚舞台，配合香港著名藝術家及韓國著名藝人傾情演出，以時尚與音樂譜寫華麗盛宴。緊接於9月28日至10月11日舉辦為期兩週的首爾時裝展覽，以香港經典電影、城市建築、鬧市街景及流行音樂作為佈景主題，為當地觀眾帶來精彩絕倫的視聽時尚盛宴。
35組大灣區和韓國知名及新銳設計師 100+ 套化底蘊及藝術價值兼備的時尚傑作
LOCAL POWER 2025【時尚夢想家】首爾香港時裝秀暨時裝展匯聚35組來自香港及其他大灣區城市及韓國的知名設計師與新銳人才，攜手將逾100套代表新生代創意的時尚傑作推向國際舞台。作品主題橫跨港韓兩地標誌性的流行音樂與電影文化、香港獨特的生活面貌、舊日街景風華，以及創新毛織工藝設計，透過當代時尚語彙重新詮釋港韓兩地豐富的文化底蘊，呈現融合傳統與創新的視覺饗宴。
LOCAL POWER 2025【時尚夢想家】首爾香港時裝秀暨時裝展參與設計師
韓國代表
《NEXT@Fashion InStyle 2025》*代表
《青年毛織設計師大賽2024》*代表
《時尚高峰（香港）2024》*代表
《剪裁魔法師1》*代表
*文創產業發展處資助
更多有關LOCAL POWER 2025【時尚夢想家】首爾香港時裝秀暨時裝展的詳情，請瀏覽https://www.localpowerhk.com/。
關於LOCAL POWER 2025【時尚夢想家】首爾香港時裝秀暨時裝展
由亞洲新一代創意設計協會主辦，並獲文創產業發展處（CCIDA）資助的LOCAL POWER 2025【時尚夢想家】首爾香港時裝秀暨時裝展是「香港周2025@首爾」的響應節目之一。韓國站的活動將於2025年9月27日至10月11日在首爾時尚創意地標聖水洞隆重舉行，旨在向國際舞台展現香港時裝設計的獨特魅力，同時促進香港與韓國的文化對話。
關於「香港周2025@首爾」節目
本項目的韓國站活動為「香港周2025@首爾」的響應節目之一。「香港周」由香港特別行政區政府康樂及文化事務署主辦，是一個年度國際藝術盛事，展現香港卓越的創意力量，促進文化交流，加強香港與世界各地的藝術家的合作。2025年，「香港周」將首次登陸首爾，展現香港的文化魅力與藝術多樣性。藝術節將於9月26日隆重開幕，節目涵蓋14個項目，合共65場演出及活動，內容包括舞蹈、音樂、電影、中國畫、漫畫及時裝設計，展現香港中西薈萃的創意風貌。如欲了解更多節目詳情及票務資訊，請密切關注官方網站
的最新公告。
關於亞洲新一代創意設計協會
創意產業多年來一直佔據著香港非常重要的位置，本地的相關人才極具競爭力，可惜卻常常因為過於集中設計工作一環，而略為忽視了品牌的行銷整合。亞洲新一代創意設計協會會長何國鉦先生有感於此，遂決定創辦本會，期望作出貢獻，致力於掌握時代脈搏，打造出一個支援各大創意人才的核心平台；透過分享自身的豐富經驗以及在行銷領域的專業知識，身體力行提高業界的整體素質，推動香港的創意產業發展。亞洲新一代創意設計協會努力促進新舊世代的接軌，縮短大家之間的距離，成為連接上一代與下一代的溝通橋樑。
