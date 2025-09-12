Lockheed 與美國洽談「Ferrari」第五代以上 F-35 戰鬥機

Lockheed Martin 正在與美國國防部（DoD）進行談判，探討先進的第五代加版 F-35 戰鬥機概念。這一消息由該公司首席執行官在摩根士丹利會議上透露。根據 Jim Taiclet 的說法，這款第五代加版 F-35 戰鬥機可能會包含一些該公司為其第六代戰鬥機概念所開發的技術。

值得注意的是，今年早些時候，美國空軍選擇了波音的提案，而非洛克希德的，以用於第六代下一代空中優勢（NGAD）戰鬥機。前總統唐納德·特朗普曾宣布，這款第六代戰鬥機將命名為 F-47。這架原本旨在取代現有的 F-22，計劃具備增強的隱形能力、武器搭載能力，並配備一架「忠誠的僚機」無人機。

儘管洛克希德在 NGAD 競標中失利，但該公司早前表示，將繼續致力於先進的 F-35 項目，該項目能以更低的價格提供接近第六代戰鬥機的 80% 能力。這款第五代加版 F-35 戰鬥機可能會擁有先進的隱形特性，甚至可能配備更先進的引擎、現代電子戰系統、新型雷達以及新的武器搭載能力。此外，這款戰鬥機的改進版本也可能是可選駕駛的。

Taiclet 在四月曾提到，洛克希德將專注於打造 F-35 的「法拉利」版本，指的是第五代加版的戰鬥機。現在，洛克希德的首席執行官公開表示，與美國國防部的談判正在以「極高的水平」進行，並表達了希望能很快將這一提案提交給白宮進行最終決定的願望。根據《Breaking Defense》的報導，首席執行官表示，來自政府官員的反饋相當積極。

他明言，該公司尚未獲得供應先進戰鬥機的合同。然而，他也告訴投資者，即使簽署了這樣的合同，因為涉及機密內容，這些信息可能不會立即對外公布。報導中提到，Taiclet 表示，目前仍有約 2,300 架 F-35 戰鬥機尚未交付給客戶，包括外國買家。若美國同意該提案，最多可交付 1,500 架第五代加版 F-35 戰鬥機。如果美國同意放寬對國際買家的出口限制，這一數字還可能進一步上升。

該公司聲稱，F-35 不僅僅是一架戰鬥機，而是一個戰力倍增器。其無與倫比的數據收集、處理和共享能力，使其能夠加強聯合部隊，強化全球夥伴關係，並讓飛行員在面對新興威脅時保持優勢，同時幫助他們安全返回家園。與此同時，波音的 Phantom Works 部門表示，波音 F-47 戰鬥機的首飛時間可能會比預期更早。副總裁兼總經理 Colin Miller 表示，持續的研究與開發使公司能夠開發出將整合到 F-47 中的技術。

