Lockheed Martin 發佈巨型無跑道無人機，具備噴射機飛行及直升機懸停能力

Sikorsky，作為洛克希德·馬丁公司的一部分，最近推出了其新款 Nomad 系列垂直起降 (VTOL) 飛機，這一消息在其實驗性旋翼助推翼無人機證明了飛行效率和可靠性不到一年的時間內發佈。這款新型的雙旋翼設計結合了直升機的垂直靈活性和固定翼飛機的速度與航程，使其能夠垂直起飛、懸停和著陸，同時在前進飛行時保持高效的巡航能力。這一系統標誌著 Sikorsky 在推進自主混合電力飛機方面的最新努力，該飛機可以在軍事和民用角色中運行，而無需依賴跑道。

Sikorsky 的副總裁兼總經理 Rich Benton 表示，「我們使用‘系列’這一術語來指向設計的一個關鍵特性，即它的尺寸可以從小型第 3 組無人航空系統 (UAS) 擴展到相當於黑鷹直升機的足跡。」這款 Nomad 系列無人機將適應性強，無需跑道，能夠執行陸地和海洋任務，涵蓋國防、國家安全、林業及民用組織等多個領域。Sikorsky 表示，Nomad 系列將有助於提升作戰能力，將與有人駕駛的飛機如黑鷹直升機協同工作，以提高對環境的認識、物流效率和打擊能力，這在印太地區尤為重要，因為長距離和分散的基地帶來了挑戰。

廣告 廣告

該公司在 2025 年宣布 Nomad 50 的成功飛行測試結果，這一原型機的翼展達到 10.3 英尺，充分展示了其旋翼助推翼在空氣動力學和垂直升力方面的良好表現。Sikorsky 目前正在建造 Nomad 100，這是一款更大翼展達 18 英尺的第 3 組變體，預計將在未來幾個月內進行首次飛行。Nomad 飛機將使用 Sikorsky 的 MATRIX 自主技術，這項技術包括幫助飛機規劃航線、避開障礙物並自主執行任務的軟件和傳感器。MATRIX 與 DARPA 合作開發，已在旋翼和固定翼平台上進行測試，並在空中滅火、物流補給和先進空中機動任務中得到了驗證。

Nomad 飛機的設計使其能像直升機一樣起飛，同時具備噴氣式飛機的巡航能力。Sikorsky 的高級項目總監 Dan Shidler 表示，「Nomad 代表了 Sikorsky 的突破，以及下一代自主、長續航無人機的誕生。」根據 Sikorsky 的說法，Nomad 系列專為從偵察和輕型攻擊到受限物流和人道主義行動等多種任務而設計。根據任務需求，模塊化的機身可以從第 3 組系統（重 56 磅至 1,320 磅）擴展到超過 1,320 磅的第 4 和第 5 組級別。大多數變體將使用高效的混合電力推進系統，而較大型號則將採用傳統動力系統，以提供更長的航程和更高的有效載荷能力。

這一新系列的推出正值美國軍事航空朝向自主團隊概念的更大轉變，無人機與有人駕駛飛機並行運作，以擴大覆蓋範圍並降低風險。Sikorsky 的 Nomad 努力與五角大廈推進可負擔的、快速部署的、無需跑道的系統的目標相契合，這些系統能夠在受限空域中生存。洛克希德·馬丁公司的股價在公告後輕微上漲，顯示市場對這一新技術的興趣。

推薦閱讀