【LocoBike】一連兩個週末 樓上請你踩單車

LocoBike X 樓上舉行期間限定活動，於10月4-5日及10月11-12日一連兩個週末，免費請你踩單車！

樓上請你踩單車活動詳情

活動日期⁣：2025年10月4–5日、11–12日（星期六及日）⁣

單車數量⁣：每日 300 架⁣

單車分佈⁣：

10月4日：沙田、大圍及大埔區⁣

10月5日：屯門、元朗及天水圍區⁣

10月11日：將軍澳及荃灣區⁣

10月12日：東涌、北區及馬鞍山區⁣

活動形式⁣

在活動期間，指定 300 架單車會於 LocoBike App「單車」頁面內以【樓上標誌】顯示。⁣

所有用戶（新舊用戶均可）當日可 免費開鎖 樓上贊助單車⁣

不限次數免費騎行⁣

每位用戶同一時間僅可使用 1 架單車⁣

每次租車時數上限為4小時

用戶戶口內必須有踩車券、踩車餘額或踩車計劃方可開鎖單車

如何參與「樓上請你踩單車」活動？⁣

打開 LocoBike App → 「單車」頁面⁣

地圖中選擇有【樓上標誌】的單車⁣

確認單車編號一致 → 掃碼解鎖⁣

解鎖成功 → 免費踩車

日期：2025/10/04 - 2025/10/05；2025/10/11 - 2025/10/12

地點：沙田、大圍、大埔、屯門、元朗、天水圍、將軍澳、荃灣區⁣、東涌、北區及馬鞍山區⁣

