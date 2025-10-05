今年起禁售熒光棒 玩具店改賣電子玩具
【LocoBike】一連兩個週末 樓上請你踩單車
LocoBike X 樓上舉行期間限定活動，於10月4-5日及10月11-12日一連兩個週末，免費請你踩單車！
樓上請你踩單車活動詳情
活動日期：2025年10月4–5日、11–12日（星期六及日）
單車數量：每日 300 架
單車分佈：
10月4日：沙田、大圍及大埔區
10月5日：屯門、元朗及天水圍區
10月11日：將軍澳及荃灣區
10月12日：東涌、北區及馬鞍山區
活動形式
在活動期間，指定 300 架單車會於 LocoBike App「單車」頁面內以【樓上標誌】顯示。
所有用戶（新舊用戶均可）當日可 免費開鎖 樓上贊助單車
不限次數免費騎行
每位用戶同一時間僅可使用 1 架單車
每次租車時數上限為4小時
用戶戶口內必須有踩車券、踩車餘額或踩車計劃方可開鎖單車
如何參與「樓上請你踩單車」活動？
打開 LocoBike App → 「單車」頁面
地圖中選擇有【樓上標誌】的單車
確認單車編號一致 → 掃碼解鎖
解鎖成功 → 免費踩車
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：2025/10/04 - 2025/10/05；2025/10/11 - 2025/10/12
地點：沙田、大圍、大埔、屯門、元朗、天水圍、將軍澳、荃灣區、東涌、北區及馬鞍山區
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
房屋局建築機械人設計比賽完成決賽簡報 何永賢：致力在業界推動創新建築技術
房屋局主辦的「智慧房屋．科創未來 - 房屋建築機械人設計比賽」曰前完成決賽簡報，並在稍後舉行的「共築・智能」峰會上揭曉最終賽果。房屋局局長何永賢今（5日）在社交平台表示，經過兩場業界專家工作坊的深入指導，7隊決賽隊伍昨日齊聚房委會總部，展示他們為公營房屋設計的創新建築機械人方案；很高興看到參賽同學表示，透過這次比賽，他am730 ・ 42 分鐘前
恒生銀行(00011.HK)回購20萬股 涉資2,386萬元
恒生銀行(00011.HK)報表披露，10月3日，於聯交所回購20萬股，每股作價介乎118.7-120.1元，涉資約2,386萬元。自普通決議案通過(5月8日)至今，累計購回893萬股，佔公司股本0.4744%。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
俄羅斯連夜轟炸烏克蘭！波蘭週日緊急出動戰機
波蘭因應俄羅斯對烏克蘭的空襲威脅緊急出動戰機，烏克蘭利沃夫地區遭無人機與飛彈襲擊，北約東翼高度戒備，歐洲航班受到影響。鉅亨網 ・ 6 小時前
自助餐買一送一優惠｜嘉里酒店米芝蓮韓籍主廚主理自助餐 人均$269起歎燉人參雞湯、烤韓牛、蟹膏蟹肉壽司
香港嘉里酒店特邀米芝蓮指南推薦餐廳「Kelly's Cape Bop」創辦人暨韓籍主廚Una Yoo親臨掌舵，於大灣咖啡廳開展一場「大師之味：韓日饗宴巡禮」自助餐，帶來超過25款地道韓式經典，新鮮自製韓式泡菜、燉人參雞湯、烤韓牛等。10月3日中午十二點在KKday更推出超值優惠，買一送一後人均僅需$269起，性價比超高！Yahoo Food ・ 12 小時前
【UNIQLO】20周年慶第二週 人氣新品首次優惠（即日起至09/10）
Uniqlo 20周年慶第二周繼續帶嚟今季最 Hit 單品嘅首次限定，包括轉季必備嘅棉質混紡短身連帽外套及防風連帽外套，仲有更多stylish 單品同步優惠中！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 8 小時前
現場直擊｜佐敦五車連環相撞釀八傷 警拘肇事私家車司機
【Now新聞台】上海街與佐敦道交界發生5車相撞意外，釀成多人受傷，本台記者劉倩桐下午四時許身處車禍現場，指其身旁的灰色私家車早前由佐敦駛向西九龍期間，已先後與兩部巴士及一輛私家車相撞，其後再駛至現場佐敦道與上海街交界時，再撞向一輛白色私家車，導致該輛私家車失控，剷上行人路撞倒途人。現場可見肇事的灰色私家車嚴重損毀，停在行人過路處中間，而警方已拘捕該私家車司機，並押同他到肇事私家車蒐證。至於被撞的白色私家車亦嚴重損毀，事件中有八人受傷，幸各傷者俱清醒。有目擊者表示，肇事灰色私家車當時車速頗快，警方仍在現場調查意外原因。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 2 小時前
【IKEA】yuu會員買即場提取貨品/網上購買精選貨品 即享95折（只限05/10）
yuu會員可享一日限定優惠，10月5號當日只要於IKEA購買即場提取貨品、惠顧正價瑞典美食或網上購買精選貨品，即可享95折！YAHOO著數 ・ 6 小時前
【百佳】精選產品買1送1（即日起至09/10）
百佳多款精選產品買1送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有神戶物產讚岐烏冬/烏冬細切1000克，以及李錦記沙爹火鍋湯醬包256克/秘製麻辣雞煲醬都是平均$25/包、屈臣氏蘇打水平均$9.95/排！YAHOO著數 ・ 5 小時前
DesignerCo香港站亞博館開鑼 匯聚逾百人氣IP 「香港館」展示香港玩具史
被譽為藝術設計界年度聖事的DesignerCon正式宣布強勢進軍亞洲，並選定香港作為其亞洲總部及首航據點。而由Supercon Hong Kong主辦、香港設計中心協辦，首屆「2025 DesignerCon Asia Artist World Expo——Hong Kong Station（DCon HK 2025）am730 ・ 2 小時前
【一田】本週搶手貨 北海道赤肉雷電蜜瓜$159/個（即日起至09/10）
一田超市推出本週搶手貨有北海道赤肉雷電蜜瓜、意大利CASALE巴馬火腿、冰鮮文昌皇雞、本地特產金蠔等搶手貨鮮貨乾貨！同時仲集齊多款日本清酒，有大嶺3粒火入雄町、渡辺酒造蓬莱純米大吟醸、白岳仙白練純米吟釀，最啱買嚟送禮或者同朋友一齊享受！YAHOO著數 ・ 1 天前
南韓網店將漢服標示為「中國風韓服」 南韓學者斥「荒謬」不尊重韓國文化遺產︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中秋節前夕，南韓有網上零售平台被揭發將中國傳統服飾「漢服」標示為「中國風韓服」，引起爭議。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港｜Amazon Prime Day優惠2025
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
【PHD】門市消費滿$180 送千島夏威夷手拉薄餅（即日起至31/10）
PHD推出門市優惠，由即日起至10月31日，到門市消費滿$180，出示指定Facebook Post即送你千島夏威夷手拉薄餅一個，堂食或外賣自取都啱用！YAHOO著數 ・ 1 天前
黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤
90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 11 小時前
特斯拉Optimus人形機器人學習功夫！馬斯克曝光影片：是AI驅動
馬斯克發布特斯拉 Optimus 人形機器人影片，展示 AI 驅動下的功夫學習能力。Optimus 將成為特斯拉核心產品，推動人形機器人產業化與未來價值成長。鉅亨網 ・ 3 小時前
網傳小米汽車突自己開走 小米:排除車輛質量問題
小米公司發言人微博發文表示,針對近日網傳「小米汽車突然自己開走」相關視頻,公司高度重視該事件,第一時間成立專項工作組展開調查並和用戶協同核實。雙方通過用戶授權的手機APP 操作日誌、車輛數據等逐一核實,得出統一結論「車輛後台數據和 iPhone 15 Pro Max 操作日誌、回應時間、車輛泊出指令均能匹配,排除車輛質量問題」。infocast ・ 1 天前
高市早苗跑車揸足廿年 電動車攻日有阻滯？
高市早苗勝出自民黨黨總裁選舉，日本有機會出現首位女首相。市場聚焦繼承安倍經濟學的她，會否堅持推動弱日圓政策。不過從高市早苗對車的感情看，平價電動車大舉搶攻日本市場或出現暗湧。Yahoo財經 ・ 10 小時前
太空數據中心即將成真？亞馬遜貝索斯：未來10到20年內將實現
亞馬遜創辦人貝佐斯預測，未來 10 至 20 年內，太空將建造千兆瓦級資料中心，依靠太陽能持續供應電力，超越地球資料中心效能，同時人工智慧（AI）將廣泛造福社會。鉅亨網 ・ 8 小時前
爆一爆｜獲周大福創建入股 牛頭角屋邨妹的奮鬥故事（Louise）
睇完新世界（0017.HK）公佈業績後，主席純官（鄭家純）講嘅一堆說話，大致係「時不與我」咁喇，新世界嘅前景即係要「等運到」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前