LOEWE手袋激減低至6折！最平低至$8XXX入手／人氣puzzle袋平萬元／fold袋、大容量水桶袋全部7折

平時LOEWE手袋都要過萬元，Yahoo購物專員發現24S女裝減價區有不少抵買LOEWE產品，當中LOEWE手袋最平低至6折，最平低至$8,540入手，人氣款式puzzle手袋更平萬元多，fold袋、大容量水桶袋全部都有7折優惠，還有不少款式都有平，即睇推介！

24S Loewe手袋優惠頁

LOEWE手袋低至6折！人氣puzzle、fold tote bag都有平

24S女裝減價區竟有不少LOEWE手袋優惠，最平低至6折！當中折扣最抵的就是LOEWE迷你Puzzle袋，折後低至6折，由原價$26,584激減至$15,950，平了萬元多！數到最平，就是LOEWE藍色格紋款式藤編袋，折後低至$8,540，平時可以作手抽袋，或用背帶做斜孭袋都可以，可襯出不同造型！同時，還有不少LOEWE人氣手袋款式都有平，如LOEWE迷你fold tote bag，杏白配色低至7折入手。想買實用容量大的手袋，推介入手Loewe水桶袋，同樣低至7折，灰色皮革設計，背帶有金色Loewe Logo扣，買來返工用一流，還有不少款式都有減價，如Hammock系列手袋低至7折，不要錯過難得的減價機會！

LOEWE Fonds Marins Puzzle Edge classic calf leather mini bag

6折特價：$15,950｜ 原價：$26,584

LOEWE Hammock Mini Hobo Bag

7折特價：$11,165｜ 原價：$15,950

LOEWE Mini Puzzle Fold tote bag

7折特價：$10,079｜ 原價：$14,400

LOEWE Font Gingham small raffia tote bag

7折特價：$8,540｜ 原價：$12,200

LOEWE Puzzle fold pouch

7折特價：$9,659｜ 原價：$13,800

LOEWE Slice Hammock bag

7折特價：$18,130｜ 原價：$25,900

LOEWE Slice Hammock bag

LOEWE Pebble bucket bag

7折特價：$15,785｜ 原價：$22,550

LOEWE medium raffia tote bag

7折特價：$9,239｜ 原價：$13,200

