Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

LOEWE「芫荽香氛」是厭惡還是驚喜？清新層次體驗愛恨兩極，掀開芫荽神秘面紗

芫荽長久以來是眾人爭議焦點，不少人對其熱愛有加，但也有不少人難以接受其氣味。西班牙時尚品牌Loewe近年以芫荽為靈感，推出別具一格的香氛系列，帶來耳目一新的體驗。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

Loewe的Coriander香氛，巧妙結合新鮮香菜葉的青草氣息及泥土自然芬芳，並融合檸檬、薰衣草與鼠尾草等草本香調，製造層次分明且清新的香氛感受。該系列強調遠離傳統香菜的「菜味」，更呈現春季花園般的舒適清爽，令不喜歡香菜氣味者亦能感受到其宜人之處。

廣告 廣告

（LOEWE圖片）

當你想買「芫荽香氛」來試現在都未必有貨，不過該系列涵蓋多款香水與居家香氛產品，設計簡潔雅致，廣受歐美與亞洲潮流人士青睞。系列其清新層次感與療癒氛圍為日常生活增添自然氣息，如蕃茄葉、青瓜、橙香、牛至、紅菜頭、柏樹等，你又會想一試究竟嗎？

按此看LOEWE家品香氛系列

Cypress Balls room spray $1,130

SHOP NOW

Cypress Balls room spray $1,130

Cucumber room spray $1,130

SHOP NOW

Cucumber room spray $1,130

Tomato Leaves room spray $1,130

SHOP NOW

Tomato Leaves room spray $1,130

舒淇同款「行走費洛蒙」香水：解密Tom Ford花、木、琥珀調，輕鬆擁有女神香

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

23歲「財閥千金」ALLDAY PROJECT Annie同款香水清單公開！TOM FORD、Byredo...必收藏的「千金香水」是哪款？

Aesop「引香水」9.1登場！以「流星」為靈感的新香水，在濃郁的琥珀味裡加入佛手柑、雲呢拿、小荳蔻辛香

G-DRAGON同款香水推薦Top11！最平$164入手「龍式香味」，從麝香到白百合每款都精緻高級