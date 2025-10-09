衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
LOEWE「芫荽香氛」是厭惡還是驚喜？清新層次體驗愛恨兩極，掀開芫荽神秘面紗
芫荽長久以來是眾人爭議焦點，不少人對其熱愛有加，但也有不少人難以接受其氣味。西班牙時尚品牌Loewe近年以芫荽為靈感，推出別具一格的香氛系列，帶來耳目一新的體驗。
Loewe的Coriander香氛，巧妙結合新鮮香菜葉的青草氣息及泥土自然芬芳，並融合檸檬、薰衣草與鼠尾草等草本香調，製造層次分明且清新的香氛感受。該系列強調遠離傳統香菜的「菜味」，更呈現春季花園般的舒適清爽，令不喜歡香菜氣味者亦能感受到其宜人之處。
當你想買「芫荽香氛」來試現在都未必有貨，不過該系列涵蓋多款香水與居家香氛產品，設計簡潔雅致，廣受歐美與亞洲潮流人士青睞。系列其清新層次感與療癒氛圍為日常生活增添自然氣息，如蕃茄葉、青瓜、橙香、牛至、紅菜頭、柏樹等，你又會想一試究竟嗎？
Cypress Balls room spray $1,130
Cucumber room spray $1,130
Tomato Leaves room spray $1,130
