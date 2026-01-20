LOG-ON熱賣「暴走半鞋墊」香港買到！日行兩萬步靠佢，網民激讚：扁平足救星！

對於愛旅行、日行萬步「血拼」的港人來說，腳痛簡直是掃興的最大元兇～最近Threads上就有一款被稱為「暴走鞋墊」的日本好物引發熱議，有網民分享實測一個月，即使長時間步行雙腳依然無感，更封它為「扁平足救星」！

Photo from Ashimaru

這款討論度爆燈的神器，就是日本老牌 Ashimaru 的 TAKUMI HALF CUSHION 半鞋墊。它的設計針對各種步行勞損及足部問題，核心秘密在於內嵌了碳纖維片來強化承托，幫助穩定腳掌、對抗疲勞，讓你就算暴走一整日，姿勢也不易歪歪斜斜，減少出現勞損及腳痛等情況。

Photo from Ashimaru

特別的「橫足弓支撐」設計，能更好地承托腳掌較寬的用家，尤其對於改善女性常見的拇趾外翻問題有幫助！

Photo from Ashimaru

且好消息是大家不用再辛苦尋覓代購或飛到日本入手，因為這款「暴走神墊」已經登陸香港 LOG-ON 門市，準備解救你的雙腳啦！

Photo from Ashimaru

品牌 Ashimaru自1954年於大阪創立，專注做鞋墊已超過半世紀，是當地真正的「鞋墊專家」。所推出的半鞋墊系列針對日常通勤、運動、長時間站立等不同需求，提供不同硬度選擇。今次爆紅的TAKUMI HALF CUSHION 半鞋墊，日本定價為5,280日圓，即約2百多港元，以功能性產品來說售價尚算合理，不妨一試！

Photo from Ashimaru

