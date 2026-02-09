Logicool G「G325 LIGHTSPEED」將於 2 月 26 日上市！重量僅 212g 的輕量電競耳機

Logicool宣布，將於 2026 年 2 月 26 日（四）推出旗下電競品牌「Logicool G」的電競耳機「G325 LIGHTSPEED」。

本產品採用密閉式 32mm 音訊驅動單體，是一款重量僅 212g 的輕量電競耳機。

Logicool G「G325 LIGHTSPEED」正式上市！

G325 LIGHTSPEED

「G325 LIGHTSPEED」是一款搭載密閉式 32mm 音訊驅動單體，並採用 24bit 音效輸出的電競耳機。

透過精準且具沉浸感的音效表現，即使是細微的遊戲音效也不易錯過，實現高水準的遊戲表現。

廣告 廣告

約 212g 的輕量設計

頭帶部分採用兼具伸縮性與緩衝性的針織材質。

約 212g 的輕量設計，即使長時間使用也不易造成負擔，能持續保持舒適的配戴感。

具備降噪功能的波束成形麥克風

麥克風內建 AI 降噪功能的波束成形麥克風。

在有效降低周圍雜音的同時，透過無麥克風支臂的極簡外型設計，實現俐落且清晰的語音聊天體驗。

Logicool G HUB

透過「Logicool G HUB」或Logicool G 行動應用程式，可使用能細部調整 10 段頻率的等化器設定，以及選擇各種預設模式。

同時支援Logicool獨家的無線技術「LIGHTSPEED」與 Bluetooth 連線，可依照使用情境進行切換。

「G325 LIGHTSPEED」的價格為 14,080 日圓（含稅）。

顏色共有黑色與白色兩種。

詳細資訊請參閱「G325 LIGHTSPEED」產品頁面。

產品概要 G325 LIGHTSPEED 212g 194 x 81 x 187 (mm) 32mm驅動單體 24 小時以上 LIGHTSPEED（2.4GHz USB-A 無線接收器）)、Bluetooth

©2026 Logicool. All rights reserved

延伸閱讀

🔸【TGS2026】「三井3C」攤位的「Razer」「ASUS」「Logitech」「MSI」區域照片報導！

🔸【TGS2026】「2026 台北國際電玩展」開幕！現場直擊速報照片報導！

🔸無線遊戲耳機組「Arctis Nova 7 Gen2」即將上市！搭載最長約50小時續航力電池，全新「洋紅」配色登場

