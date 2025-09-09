鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離
Logitech優惠｜HK$3XX 入手人體工學垂直滑鼠再送紓壓球，做個健康上班族
上班族每天長時間對着電腦工作，很容易手腕酸痛、肩頸僵硬，想改善這些健康隱患，選擇合適的辦公設備尤為重要。Logitech 人體工學系列產品專為長時間使用者設計，能有效減少手腕的壓力，提升工作舒適度。由即日起至 9 月 30 日，人體工學系列產品以驚喜折扣登場，其中 Lift 人體工學垂直滑鼠減近半價，只需 HK$379 就能入手，而且再送 Lift 紓壓球；而 Wave Keys & Lift 人體工學鍵鼠套裝亦大減 HK$100，同時再送香氛蠟燭，照顧好身體，才有本錢拼事業～
LIFT 人體工學垂直滑鼠
57度垂直滑鼠專為人體工學設計，提供最佳手握姿勢，有效減少手腕疲勞。智能滾輪能自動切換高速或常速捲動，讓你在瀏覽和工作時都能輕鬆自如。超靜音按鍵設計，在安靜的辦公環境還是家庭空間，都不會打擾他人。此外，這款滑鼠可同時連接多個裝置，並支持跨平台切換，方便快速切換不同設備。雙模連線的設計隨附接收器，確保穩定連接。持久的續航能力讓你無需頻繁充電，專注於工作與創造。
Logitech 特價 HK$379 （送 Lift 紓壓球）｜原價 HK
$699
WAVE KEYS & LIFT 人體工學鍵鼠套裝 (美式英文)
Wave Keys 符合人體工學的波浪設計，讓雙手可以保持自然的打字姿勢，減輕負擔；緊湊的按鍵設計則可以減少手部移動，減輕肩膀壓力之外，也能夠讓辦公桌面更簡潔。採用三層手托設計，三層舒適材質為手腕提供所需的支撐，從而減輕手腕壓力，搭配 Lift 人體工學垂直滑鼠，更能打造健康辦公空間。
Logitech 特價 HK$799 （送 LIFT 造型香氛蠟燭）｜原價 HK$899
Combo Touch 保護殼 (適用於 iPad Air 11" 第5-6代 M2 & M3)
Combo Touch 鍵盤保護殼提供11 吋和 13 吋兩種尺寸選擇。相比上代產品，新 Combo Touch 輕薄高達22%，並且觸控面板面積至少增加 10%，讓操作更加流暢。新增的「勿擾模式」按鍵進一步提升了使用體驗，讓你在需要專注時不被打擾。搭載 Apple Smart Connector，實現一秒拆卸，而且根據需求輕鬆轉換多種使用模式，支架可隨用家需求自由調節 10 - 60 度不等。防潑灑材質和密合設計為 iPad 提供全方位保護，而上方設有 Apple Pencil 吸附位置，方便隨時取用。
Logitech 特價 HK$1,399 （送 LIFT 造型香氛蠟燭）｜原價 HK
$1,598
