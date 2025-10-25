梁祝繼承者十年最終章 專訪林奕華
Logitech優惠｜MX MASTER 4 靜音滑鼠全新上市，送 Belkin Playa 充電線＋Adobe Creative Cloud
創作者與專業工作者引頸期盼的 Logitech MX Master 4 靜音滑鼠終於正式登陸！這次不僅迎來革命性的 AI 智能超靜音按鍵設計，更推出震撼贈禮，附送 Belkin Playa 高速充電線，再加碼 1 個月 Adobe Creative Cloud 免費訂閱，從硬體到軟體一次過全升級，助你創意力升級！
👉滑鼠也有 liquid glass 和互動感？Logitech MX Master 4 全新登場
MX MASTER 4 高階無線靜音滑鼠
MX MASTER 4 高階無線靜音滑鼠附合人體工學設計，擁有8個可自訂的動作環鍵，自由設置快捷鍵，創造更有效工作空間。全新觸覺回饋技術在點擊時釋放細膩振動，提升每個操作的精確性。新增的人體工學側鍵設計使按壓更輕鬆，符合手型，增強使用靈活性。USB-C 接收器提供更快速穩定的連接，並搭配防污抗磨的矽膠側面板，確保耐用與易清理。升級版無線晶片則提供更強大的連線能力。透過Logi Options+，您能自訂觸覺反饋與工作流程，讓工作實現更高的效率與創造力。
Logitech 售價 HK$999
送 Belkin Playa USB-C to USB-C 充電線及 1 個月 Adobe Creative Cloud 訂閱 (總值 HK$627）
MX KEYS S & MX MASTER 3S 無線高階鍵鼠套裝 (配手托)
MX KEYS S 無線高階鍵盤可透過 Logi Options+，自定義快捷鍵，自動執行多項任務，輕鬆跳過重複性操作。其智能照明功能允許用戶在各種光線條件下工作，並可自定義照明持續時間與亮度。鍵盤的設計簡約而高效，類似筆記本電腦的打字手感，提供更安靜的打字體驗。符合人體工學的自然放置角度設計，即使長時間在辦公中仍然可以保持舒適。MX KEYS S 支持 Logi BOLT 及 Bluetooth 雙重連接，輕鬆在多台設備間切換。
MX MASTER 3S 滑鼠則搭載 8000 DPI 的精準追蹤技術，配合 Darkfield 追蹤技術，無論是在玻璃表面或其他材質上均能流暢操作，在各種環境下都能保持極高的靈敏度和準確性。
Logitech 售價 HK$1,299｜原價 HK
$1,799
