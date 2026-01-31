LogitechG「PRO X2 SUPERSTRIKE」2月19日發售！世界首創技術不放過半點按鍵的電競專屬鼠標！

Logitech 旗下電競品牌「LogitechG」宣布，將於2026年2月19日（週四）推出電競滑鼠「PRO X2 SUPERSTRIKE」。

本產品為搭載世界首創的觸覺誘導觸發系統之電競滑鼠。

LogitechG「PRO X2 SUPERSTRIKE」確定於2 月 19 日發售！

PRO X2 SUPERSTRIKE

「PRO X2 SUPERSTRIKE」是一款在點擊按鍵上搭載世界首創觸覺誘導觸發系統（HITS）的電競滑鼠。

左右鍵採用可連續且即時偵測按壓深度的誘導系統，

穿越傳統鼠標，實現最快30毫秒的點擊輸入速度，為你關鍵時刻的高超操作添上强力的夥伴。

可 10 段階調整的觸發點

透過可 10 段階調整的觸發點，可細緻設定點擊反應的深度。

同時支援 5 段階快速觸發設定，能依個人喜好調整點擊手感與輸入速度。

觸覺回饋（Haptic）

能重現如同按下實體開關般真實手感的觸覺回饋（Haptic）可進行 6 段階調整。

每次按鍵都能感受到明確反饋

HERO 2 感測器

搭載最高支援 8kHz 的「HERO 2 感測器」，並採用 Logitech 獨家無線技術「LIGHTSPEED」。

實現精準瞄準與職業級高精度，提供幾乎無延遲的穩定效能。

支援 POWERPLAY 2

支援可於遊戲中充電的無線充電系統「POWERPLAY 2」，可無需擔心電量問題長時間遊玩。

重量為61g，本體尺寸（W×D×H）為 63.5×40.0×125.0mm。

「PRO X2 SUPERSTRIKE」售價為29,150 日圓（含稅）。

顏色僅提供白色。

詳情請參閱「PRO X2 SUPERSTRIKE」產品頁面。

產品概要 PRO X2 SUPERSTRIKE 63.5×40.0×125.0(mm) 61g 1,000 Hz - 8,000 Hz 光學（HERO2） 100 – 44,000 88G 888 英吋／秒 5 約 90 小時 LIGHTSPEED USB 白色