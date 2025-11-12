Lolly Talk有望簽約英皇？傳張敬軒積極拉攏合作 2成員反對

Lolly Talk 有望簽約英皇？傳張敬軒積極拉攏合作 2成員反對

人氣女團Lolly Talk早前成為娛樂圈焦點，團隊今年至今仍未推出新歌，新作品計劃一再延後，有傳金主決定唔再投資，8名成員倒欠公司20萬，亦因收入中斷陷入經濟困境。經理人Alex透露Lolly Talk呢個月都有工作，不過坦承已半年冇糧出。至於欠款，佢就回應指數字上仍在討論中，但並非爭公司幾多錢。Lolly Talk嘅情況一度被形容為前景堪憂；不過，最新消息傳出，樂壇前輩張敬軒有意伸出援手，積極拉攏將Lolly Talk簽入英皇娛樂旗下。

據知情人士透露，張敬軒一直對Lolly Talk呢組年輕女團潛力頗有信心，希望能憑藉佢喺業界嘅經驗和資源，協助佢哋重新站穩音樂舞台。Lolly Talk得知英皇向佢哋招手相當興奮，不過進展並不順利，其中有2位成員反對，包括隊長Sinnie，認為現時合約仍未搞清，怕要負上法律責任，加上擔心大公司自由度大減及資源分配不均，Lolly Talk團員之間喺合約安排及未來發展方向上意見分歧，各人心中仍存顧慮，使加盟英皇一事暫未塵埃落定。

事實上，Lolly Talk喺10月31日仍有登台演出，參與喺灣仔海濱舉行嘅萬聖節音樂嘉年華，亦落實11月30日亮相於科學園高錕會議中心廣場（金蛋）舉辦嘅「灑汗音樂會」。Lolly Talk官方Instagram亦已發布活動詳情，令粉絲稍感安心及留言支持，希望她們早日重振聲勢，但亦有網民留言發問：「有汗出，有冇糧出？」對此，Sinnie日前出席公開活動時澄清團隊目前仍有薪金發放，笑言：「其實我哋繼續有糧出，如果出到糧就唔會欠債，所以應該就冇爭公司錢。」佢又補充指，儘管近月有欠債新聞，但成員們工作量反而增加，言談間流露樂觀嘅態度。

