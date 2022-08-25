London Dry Gin推薦│甚麼是London Dry Gin？3款必飲倫敦氈酒推介

London Dry Gin 推薦│甚麼是London Dry Gin？3款必飲倫敦氈酒推介

London Dry Gin是氈酒的常見類型，值得注意的是，名字並非指產地，而是釀造過程的歸類，主要規範在於蒸餾與製作程序，細節包括不能染色、酒精度與糖份等等。不少氈酒作品都有London Dry Gin的標籤，今次為酒友們簡介何謂London Dry Gin，再推薦3款必飲級的倫敦氈酒！

倫敦（辛口）氈酒London Dry Gin解構

London Dry Gin的兩大重點：一、它不一定來自倫敦；、二、它是個蒸餾過程的總稱。倫敦氈酒大家飲得多，但對它的認知卻比較模糊。回溯至2019年，歐盟收集了業界與消費者的意見後，進一步釐清了London Dry Gin的規範。法規訂明，叫得London Dry Gin，在蒸餾過程中必需使用完整與自然的壺式蒸餾，並把原液蒸餾至最少96%酒精度。

London Dry Gin的重點在於蒸餾和製作過程，產地與風味並無劃一標準

原料必需使用Agricultural Origin，例如Portobello Road’s Directors Cut Pechuga-style London Dry Gin在蒸餾過程用了肉類增強風味，便不能歸類為London Dry Gin。其他限制還包括：不能以任何方式染色等。

London Dry Gin是Gin Tonic中常見的原料

至於Dry的問題，這也是一種製作上的規定：每公升酒液加入糖份不能超過0.1公克。雖然能加糖，但不一定是加甜，酒業內有一種稱為“sugar dye”的手法，意指在酒液內以加糖的方式添加tracer molecules，用以打擊假酒市場，Gordon’s Gin也是使用這方法的品牌之一。

簡言之，所謂London Dry Gin，沒有產地資訊，沒有對風味的具體描述，更多的對是製作過程的規範。即使如此，不少美酒都有“London Dry Gin”的標籤，酒友們可以放膽嚐新。

雖然沒有限制產地，但Beefeater滿滿的英倫風仍是很吸引

1.No.3 London Dry Gin

No.3 Gin有著超過10年歷史，起初David Clutton博士與Berry Bros & Rudd（英國著名酒商）用超過2年時間尋找最佳配方，並選擇在荷蘭一所超過100年歷史的酒廠進行銅壺蒸餾。清新、醇香，平衡度高，4次世界最佳氈酒的頭銜已能說明它有多好飲。最近No.3 London Dry Gin換上了全新包裝，並聯乘了香港四季酒店的Argo Bar，推出期間限定的特色雞尾酒，為此經典的作品添上更多創新味道。（$498，HK Liquor Store）

新版No.3 London Dry Gin

2.Sipsmith VJOP

有甚麼比Gin酒更好？答案是Overproof的Gin。來自英國的Sipsmith VJOP，加強了酒液裡兩種元素的比例：杜松子、酒精度。VJOP擁有更濃郁醇厚的杜松子香，及後有清新的柑橘，還有香料的香辛，入口時更能感受黑朱古力般的風味，收結以辛口的杜松子為主調，餘韻頗為悠長。VJOP另一賣點是調酒的多樣性，更高的酒精度能使其融入更多調酒作品，其酒體與強大的香氣能維持平衡性與存在感。（$598，Watson’s Wine）

Sipsmith VJOP

3.Hayman's London Dry Gin

入門級又價格親民的London Dry Gin，我偏愛Hayman’s多於Bombay。此作品於2008年問世，原產地為英國。於製作方式上使用了Hayman固定的10種香料浸泡於蒸餾器鍋爐內24小時後進行蒸餾，展現出經典的倫敦氈酒風味。聞香時有著清新的當歸、芫荽籽，還有柑橘類的檸檬香，入口能即時體會到順滑的酒體，非常醇厚豐盈，杜松子、檸檬、橙皮、香料等風味取得很好的平衡，持久的餘韻充滿香甜氣息。整體而言，在$300有找的價格，Hayman’s的質素絕對是超班。（$173，Master of Malt）

Hayman's London Dry Gin

