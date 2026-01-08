Longbow 發佈極速電動跑車原型 具備 900 馬力與輕量化設計

在2026年消費電子展（CES）上，Longbow 針對電動跑車的未來方向提出了大膽的聲明。該公司展示了一款基於其輕量級電動車平台（FEV）的極限 Speedster 原型車。Longbow 的重點並不是追求奢華或續航，而是專注於減重和駕駛的參與感。這款敞篷 Speedster 的重量低於 900 公斤，約為 2,000 磅。工程師為其裝配了四個由 Donut Lab 提供的 17 吋輪內電動馬達，整體功率達到 900 馬力。這使得這輛車的動力重量比達到 1:1，這個數字通常只在現代超跑中出現。Longbow 的聯合創始人 Mark Tapascott 表示，這款 CES 原型車是一個證明，而非生產目標。

Tapascott 將 Longbow 定位為對一個過於關注大小和功能的行業的反應。他指出，該公司希望重新思考什麼才是跑車應有的吸引力。Longbow 認為，重量已經成為整個汽車行業的定義性問題。Tapascott 強調，整個行業已經變得過重，並將現代的小型汽車與幾十年前的更大車輛進行比較，指出不必要的功能如今主導了汽車的設計。Longbow 的做法是移除複雜性，將非必要系統剔除，並圍繞減重設計每一個組件。他表示，隨著重量的下降，從加速到制動和效率等各方面都會有所改善。更輕的汽車同時也需要更少的原材料和更小的電池，從而減少對環境的影響。

這款 CES Speedster 代表了 FEV 平台最極端的表現。Longbow 設計的架構支持多種佈局，工程師可以將一個馬達安裝在駕駛者後方以驅動後輪，也可以將馬達移除並在每個車輪安裝一個馬達。Tapascott 指出，這款在 CES 展示的版本是每個車輪都有一個馬達，這樣的配置能提供 900 馬力，純粹是為了展示平台的上限。在量產版本中，Longbow 預計功率會大幅降低，目標約為 300 馬力。即使在這個水平下，性能依然強勁，公司估計 0 到 60 英里加速時間約為 3.5 秒。

Longbow 還希望挑戰電動車在駕駛時的感受。Tapascott 表示，單靠速度已經無法讓駕駛者感到興奮，該公司認為參與感比數字更為重要。他強調，這一切都是關於駕駛體驗。Longbow 設計的駕駛艙旨在讓駕駛者保持參與感，而不是孤立。在 Speedster 內部，駕駛者將會發現一些在電動車中罕見的元素，包括一個類似排檔桿的換檔裝置。Tapascott 將這稱作是「故意的劇場」，旨在讓駕駛感覺更加主動和獎勵。Longbow 希望駕駛者能感受到與燃油跑車一樣的連接感，甚至更多。

Tapascott 認為，現在是時候推出這款車了。他提到，最後一款真正的電動跑車，Tesla 的 Roadster，已經在十多年前問世。自那以來，電動馬達和電池技術有了顯著的進步。Longbow 計劃在今年年底之前交付首批客戶車輛。2026年CES標誌著該公司首次在美國亮相，也是首次參展這個展會。對於 Longbow 而言，Speedster 提供了一個關於更輕、更專注的電動未來的前景。

