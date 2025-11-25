Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Longchamp手袋低至38折！4大網購平台減價入手攻略，Le Pilage低至$889、防盜神袋勁減55折

買手袋的盡頭就是 Longchamp！Longchamp 經典、實用又性價比高的手袋，深受時尚女生們喜愛，而且返工、旅行、返學百搭萬用，就是「買一個抵三個」的耐用之選。網購平台一向比門市入手價低一截，Yahoo購物為大家精選 4 大平台，讓大家能以最抵買的價格入手心儀袋款！



四大網購平台入手攻略！

Longchamp 手袋本已性價比高，但網購時碰上減價更能再慳一截！最受歡迎的「歐洲防盜神袋」Le Pliage Energy 系列低至 55 折超級抵買，經典款 Le Pilage 勁減至 $889 已可買到，另有時尚冬甩包罕有減價，年末派對襯衫一流，把握減價時機至抵入手吧！

Longchamp 4大網購平台攻略

Farfetch ：Longchamp 限時低至 55 折，大熱 Xtra XS、Le Roseau、Le Pilage Xtra 超抵入手。 運費 ：滿$3,000可免運費，$2,000至$2,999需付$50運費，$2,000內則要$150運費

Zalora ：Longchamp 限時低至 41 折，必掃 Le Pliage Energy、Xtra 32、Epure 水桶袋熱賣款。 運費 ：購買 $399 以上 （重量 3 公斤以下），運費為 $40，購物 $399 以上（重量 3 公斤以上），系統計算運費後給予 40 元運費折扣。

Cettire ：Longchamp 限時低至 6 折，人氣 Le Pliage Tote 罕有減價，必搶 Le Pliage 及 Le Pliage Energy。 買滿 $2,000 免運費 。

The Fashion Square：Longchamp 限時低至 6 折，必收 Xtra Fold、Hobo Bag 、翻蓋包時尚袋款。國際運費為 $150。

Farfetch 入手 Longchamp 減價手袋推薦：

Farfetch 現正進行減價，最抵買就是經典款萬用手袋，Le Roseau tote bag 55 折後只需 $3,242 已有交易，最愛 OL 喜愛的 Le Roseau、Le Pliage Xtra 真皮版同樣有折，優雅的粉裸奶茶配色十分易襯，絕對值得投資。

Longchamp small Essential tote bag

9折價錢：$2,917︱ 原價：$3,400

按此購買

Longchamp small Essential tote bag

Longchamp S Le Pliage Xtra tote bag

8折價錢：$4,000︱ 原價：$5,200

按此購買

Longchamp S Le Pliage Xtra tote bag

Longchamp small Le Roseau tote bag

8折價錢：$5,308︱ 原價：$6,950

按此購買

Longchamp small Le Roseau tote bag

Longchamp extra small Le Roseau tote bag

55折價錢：$3,242︱ 原價：$5,950

按此購買

Longchamp extra small Le Roseau tote bag

Zalora 入手 Longchamp 減價手袋推薦：

Zalora 超人氣水桶包低至 41 折只需 $2,478 即可入手，佳節出席派對配襯晚裝一流。人氣極高的「歐洲防盜袋」Le Pliage Energy 55 折後 $2,194 有交易，超人氣冬甩包 64 折後只需 $2,696，比香港門市平 $500，看來將會瞬速售罄！

LONGCHAMP 女士手提包

41折價錢：$2,478︱ 原價：$5,988

按此購買

LONGCHAMP 女士手提包

LONGCHAMP 女士單肩斜挎包

55折價錢：$2,194︱ 原價：$3,980

按此購買

LONGCHAMP 女士單肩斜挎包

LONGCHAMP 單肩手提包

64折價錢：$1,053︱ 原價：$1,650

按此購買

LONGCHAMP 單肩手提包

LONGCHAMP 女士手提包

64折價錢：$2,696︱ 原價：$4,195

按此購買

LONGCHAMP 女士手提包

LONGCHAMP 女士手提包

38折價錢：$2,718︱ 原價：$7,148

按此購買

LONGCHAMP 女士手提包

Cettire 入手 Longchamp 減價手袋推薦：

Longchamp 大熱藍白色 Totebag 罕有減價，只需 $1,378 已可買到，極具法式高級感。基本款 Le Pilage、Le Pliage Energy XS 同樣有折，低至 $889 即可入手，熱愛 Longchamp 的女生們絕對要衝！

Longchamp Le Pliage 拉鍊小號托特包

價錢：$889.5︱ 原價：$985

按此購買

Longchamp Le Pliage 拉鍊小號托特包

Longchamp Le Pliage 中型托特包

價錢：$1,378︱ 原價：$1,612

按此購買

Longchamp Le Pliage 中型托特包

Longchamp Le Pliage Energy XS 手提包

價錢：$1,788︱ 原價：$1,881

按此購買

Longchamp Le Pliage Energy XS 手提包

Longchamp Rucksack M Le Pliage 背包

價錢：$1,324︱ 原價：$2,111

按此購買

Longchamp Rucksack M Le Pliage 背包

The Fashion Square 入手 Longchamp 減價手袋推薦：

The Fashion Square 的減價款同樣精彩，經典不過時的斜揹包，6折後只需 $2980 即可擁有，值得加入願望清單。另有時尚優雅啡色 XS Epure 水桶袋，小巧精緻罕有減至 $4,240 ，送禮自用皆宜！

Longchamp Minimalist gold-tone hardware shoulder bag

6折價錢：$2980︱ 原價：$4999

按此購買

Longchamp Minimalist gold-tone hardware shoulder bag

Longchamp Beaded hobo bag with flap pocket and knotted handle

69折價錢：$3,880︱ 原價：$5,555

按此購買

Longchamp Beaded hobo bag with flap pocket and knotted handle

Longchamp The reed bucket bag

63折價錢：$4,240︱ 原價：$6,722

按此購買

Longchamp The reed bucket bag

