Longchamp手袋低至38折！4大網購平台減價入手攻略，Le Pilage低至$889、防盜神袋勁減55折

買手袋的盡頭就是 Longchamp！Longchamp 經典、實用又性價比高的手袋，深受時尚女生們喜愛，而且返工、旅行、返學百搭萬用，就是「買一個抵三個」的耐用之選。網購平台一向比門市入手價低一截，Yahoo購物為大家精選 4 大平台，讓大家能以最抵買的價格入手心儀袋款！
四大網購平台入手攻略！
Longchamp 手袋本已性價比高，但網購時碰上減價更能再慳一截！最受歡迎的「歐洲防盜神袋」Le Pliage Energy 系列低至 55 折超級抵買，經典款 Le Pilage 勁減至 $889 已可買到，另有時尚冬甩包罕有減價，年末派對襯衫一流，把握減價時機至抵入手吧！
Longchamp 4大網購平台攻略
Farfetch：Longchamp 限時低至 55 折，大熱 Xtra XS、Le Roseau、Le Pilage Xtra 超抵入手。運費：滿$3,000可免運費，$2,000至$2,999需付$50運費，$2,000內則要$150運費
Zalora：Longchamp 限時低至 41 折，必掃 Le Pliage Energy、Xtra 32、Epure 水桶袋熱賣款。運費：購買 $399 以上 （重量 3 公斤以下），運費為 $40，購物 $399 以上（重量 3 公斤以上），系統計算運費後給予 40 元運費折扣。
Cettire：Longchamp 限時低至 6 折，人氣 Le Pliage Tote 罕有減價，必搶 Le Pliage 及 Le Pliage Energy。買滿 $2,000 免運費。
The Fashion Square：Longchamp 限時低至 6 折，必收 Xtra Fold、Hobo Bag 、翻蓋包時尚袋款。國際運費為 $150。
Farfetch 入手 Longchamp 減價手袋推薦：
Farfetch 現正進行減價，最抵買就是經典款萬用手袋，Le Roseau tote bag 55 折後只需 $3,242 已有交易，最愛 OL 喜愛的 Le Roseau、Le Pliage Xtra 真皮版同樣有折，優雅的粉裸奶茶配色十分易襯，絕對值得投資。
Longchamp small Essential tote bag
9折價錢：$2,917︱
原價：$3,400
Longchamp S Le Pliage Xtra tote bag
8折價錢：$4,000︱
原價：$5,200
Longchamp small Le Roseau tote bag
8折價錢：$5,308︱
原價：$6,950
Longchamp extra small Le Roseau tote bag
55折價錢：$3,242︱
原價：$5,950
Zalora 入手 Longchamp 減價手袋推薦：
Zalora 超人氣水桶包低至 41 折只需 $2,478 即可入手，佳節出席派對配襯晚裝一流。人氣極高的「歐洲防盜袋」Le Pliage Energy 55 折後 $2,194 有交易，超人氣冬甩包 64 折後只需 $2,696，比香港門市平 $500，看來將會瞬速售罄！
LONGCHAMP 女士手提包
41折價錢：$2,478︱
原價：$5,988
LONGCHAMP 女士單肩斜挎包
55折價錢：$2,194︱
原價：$3,980
LONGCHAMP 單肩手提包
64折價錢：$1,053︱
原價：$1,650
LONGCHAMP 女士手提包
64折價錢：$2,696︱
原價：$4,195
LONGCHAMP 女士手提包
38折價錢：$2,718︱
原價：$7,148
Cettire 入手 Longchamp 減價手袋推薦：
Longchamp 大熱藍白色 Totebag 罕有減價，只需 $1,378 已可買到，極具法式高級感。基本款 Le Pilage、Le Pliage Energy XS 同樣有折，低至 $889 即可入手，熱愛 Longchamp 的女生們絕對要衝！
Longchamp Le Pliage 拉鍊小號托特包
價錢：$889.5︱
原價：$985
Longchamp Le Pliage 中型托特包
價錢：$1,378︱
原價：$1,612
Longchamp Le Pliage Energy XS 手提包
價錢：$1,788︱
原價：$1,881
Longchamp Rucksack M Le Pliage 背包
價錢：$1,324︱
原價：$2,111
The Fashion Square 入手 Longchamp 減價手袋推薦：
The Fashion Square 的減價款同樣精彩，經典不過時的斜揹包，6折後只需 $2980 即可擁有，值得加入願望清單。另有時尚優雅啡色 XS Epure 水桶袋，小巧精緻罕有減至 $4,240 ，送禮自用皆宜！
Longchamp Minimalist gold-tone hardware shoulder bag
6折價錢：$2980︱
原價：$4999
Longchamp Beaded hobo bag with flap pocket and knotted handle
69折價錢：$3,880︱
原價：$5,555
Longchamp The reed bucket bag
63折價錢：$4,240︱
原價：$6,722
