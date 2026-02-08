Longchamp馬年限定膠囊系列與農曆新年Pop-In體驗閃耀登場！帶你踏進充滿童真的奇妙旅程

Longchamp馬年限定膠囊系列

Longchamp為慶祝 2026 年農曆馬年，發佈向其創始標誌致敬的活動。為紀念這個別具意義的時刻，品牌更精心打造一系列以喜慶紅色為主調的限定膠囊系列，注入活力、自由與樂觀的嶄新能量。

即日起至2月25日，Longchamp 將於香港旗艦店及新港中心店推出限定農曆新年Pop-In體驗，特別設置多項精彩互動活動，包括經典彈珠板遊戲、刮刮卡驚喜抽獎，以及可愛躍動木馬遊樂設施，帶領賓客重溫童年純真樂趣，同時呼應馬年的奔放精神，為每位來賓締造充滿驚喜與歡笑的難忘時刻。

活動開幕當天，Longchamp 誠邀一眾品牌好友蒞臨，包括歌手Nancy 歸綽嶢丶 Cloud 雲浩影以及演員 G𝘳𝘢𝘤𝘦 陳凱琳丶 Martin 王智騫丶 Kenji Fan 范麒智等以時尚造型演繹農曆新年限定系列，率先亮相全新Le Roseau手袋，感受駿馬奔騰所帶來的無限歡樂與力量。

