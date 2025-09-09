買袋的盡頭就是Longchamp！Longchamp限時低至37折 人氣迷你Le Pliage袋只是$840、經典實用Tote Bag都有平

鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
Threads不少人分享「買袋的盡頭就是Longchamp」，皆因Longchamp手袋好睇又實用，而Le Pliage手袋為例，手袋採用防水耐用皮革，又有拉鍊設計，用來歐遊做防盜袋都得，重點價錢不貴，CP值非常高！Yahoo購物專員留意到Zalora有Longchamp手袋優惠，人氣迷你Le Pliage袋只是$840，學生、OL都愛的經典Tote Bag都有平，即睇精選抵買推介！
講到Longchamp手袋，當然不少得其皇牌產品Le Pliage Tote Bage，容量極大又耐用，而且還可以摺起來，十分好用，現時Zalora有9.9購物節，折後$1,003就可以入手經典黑啡配色款Tote Bag。Le Pliage系列近年更推出不同size的手袋，除了Tote Bag外，最多人入手的一定是其XS mini手袋，Zalora折後最平低至$841可以入手袋，Threads上不少用家分享還會買Jellycat掛手袋，非常可愛！還有不少Longchamp手袋都有平，如Le Pliage Bucket Bag由原價$4,200減至$3,511，Longchamp背囊都有7折優惠，折後$2,575，Zalora優惠暫時只做到9月12日，想買就記得趁早入手！
Longchamp Xtra Women's Shoulder Bag in Ikaruga Grey
37折特價：$2,431｜
原價：$6,553
Longchamp Xtra Women's Shoulder Bag in Black
42折特價：$3,990｜
原價：$9,528
Longchamp Roseau S Handbag
6折特價：$2,729｜
原價：$4,549
Le Pliage Original Pouch With Handle
85折特價：$840｜
原價：$989
Longchamp Le Pliage Original Shoulder bag
84折特價：$1,003｜
原價：$1,200
Longchamp Le Pliage Xtra xs Bucket Bag/crossbody Bag
84折特價：$3,511｜
原價：$4,200
Longchamp Women's Handbag in Pink Tea
74折特價：$1,093｜
原價：$1,482
Longchamp Le Pliage Xtra S Backpack
7折特價：$2,575｜
原價：$3,679
