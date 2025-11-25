Booking.com黑五優惠低至46折
Longchamp爆紅「幸運曲奇」手袋來襲！2026春夏新袋速遞，6款話題新作推介
Longchamp 近年愈來愈擅長把日常靈感帶入手袋之中，而 2026 春夏系列「Slide in Style」亦承接這份法式輕盈浪漫，把熟悉的設計重新整理，並加入更貼近日常的細節。當中最受注目的，必然是被稱為「幸運曲奇袋」的 Le Roseau 手拿包；俐落造型與質感，再次成為熱話。同時，品牌亦在今季推出多款新袋款，從小巧手提袋到百搭肩揹款，為明年春夏造型帶來更多選擇。
幸運曲奇袋 趣味與優雅並存
Longchamp 今季以「Slide in Style」為主題，強調自在、俐落及日常可穿性的平衡，而 Le Roseau 手拿袋則是整個系列最具話題的焦點之一。因外形像極折起的幸運曲奇，所以自然以「幸運曲奇袋」稱之，而 2026 春夏版本繼續保留這份獨特造型，同時在皮革柔軟度與手感上進一步調整，讓整體線條更柔和，拿在手上更柔軟。
今季 Le Roseau 手拿包推出多種春夏配色，包括柔霧粉、奶油白和深朱古力色，以簡潔配襯方式呈現法式自然感。袋口以金屬竹節裝飾作點綴，精緻但不浮誇，成為造型中容易駕馭的一個小亮點。由於袋身重量輕，加上適中的容量，可以放入手機、cardholder、紙巾等日常小物，非常適合的輕便造型，打破了大家對經典手袋的固有印像，以一種既幽默又精緻的方式，將玩味設計融入日常配搭，加上 Longchamp 在今季加入了其他以皮革質感為重心的設計，令品牌在 2026 春夏的整體風格更完整、更有一致性。
明年春夏必收新袋一次睇晒
除了 Le Roseau 手拿包外，Longchamp 2026 春夏還推出多款值得入手的新袋款，延續品牌經典線條之餘，加入更符合都市生活的功能性。如 Le Pliage 系列將日常衣物變成袋款，冷衫袖子成為肩帶、手套和毛帽加上皮革細節變成迷你斜背袋。當中最早受到關注的，是 Le Pliage Xtra 斜孭袋。以柔軟皮革打造，造型簡潔，日常穿搭非常容易配合。可調式肩帶能因應身形調整，斜或肩孭都適合，容量亦足夠日常需要物品及長銀包，是一款適合全天候使用的袋款。
另一款值得留意的，是 Le Smart 肩孭袋。這款袋以俐落線條見稱，比起一般肩揹袋更修身、亦更易融入辦公室造型。雖然外型簡潔，但內層收納分區清楚，方便擺放手機、小物及日常用品；重量偏輕，長時間使用亦不易疲累，是不少上班族會考慮入手的款式。
而想找較小巧但依然實用的選擇，Le Pliage Xtra 手提包 XS 會是一個好選擇。其手提設計增添一點精緻感，而 XS 尺寸則讓造型更輕盈。袋身雖小，但仍能放入手機及小型化妝品，是春夏外出的理想尺寸。
此外，Le Pliage Collection 亦在今季推出多款造型，包括肩揹袋和斜孭袋版本。其輕便、防潑水材質，加上品牌最 signature 的摺疊設計，令系列在春夏依然有很高的實用度。肩孭袋適合平時工作，而斜孭袋則更適合放假或旅遊，既方便又耐用，是不少 Longchamp 粉每季都會追加的袋款。
Le Roseau 手拿包 白紙色 - 皮革
價錢：$2,900
Le Pliage Xtra 斜背袋 金色 - 皮革
價錢：$3,500
Le Pliage Xtra 手提包 XS 斑鳩色 - 皮革
價錢：$3,200
Le Smart 肩揹袋 暗灰色 - 皮革
價錢：$9,950
Le Pliage Collection 斜背袋 珊瑚紅色/粉紅色 - 帆布
價錢：$2,900
Le Pliage Collection 肩揹袋 珊瑚紅色/粉紅色 - 帆布
價錢：$4,200
