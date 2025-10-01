Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋

說到法國品牌Longchamp，設計極簡又時尚，重點是耐用性高，難怪會紅遍全球，更是深得各地女生的喜愛。近年來，除了經典的Le Pliage摺疊包外，Longchamp更推出多款手袋，從人氣飯盒包、Hobo袋再到優雅的水桶包，每一款都魅力十足，讓人忍不住想要立刻入手！Longchamp近來更有一款備受推崇的「防盜神袋」，不僅外形時髦輕巧，還能有效阻止扒手偷竊，堪稱出遊旅行必備神器，令大家瘋狂搶購！以下即為大家精選9款Longchamp熱賣手袋，更能以比專門店更優惠的價格入手。

Longchamp手袋被封「歐洲防盜神袋」

Longchamp的LE PLIAGE Energy系列近年在社交媒體上爆紅，一推出便擁有極高人氣絕對有原因。這個系列設計不僅承襲品牌經典的極簡美感，重量極輕且收納性強，最重要的是它獨特的拉鍊位設計，有效防止扒手悄悄拉開。

Longchamp LE PLIAGE Energy系列

Longchamp LE PLIAGE Energy系列

手袋附有額外的扣環設計，配合長背帶可將拉鍊緊緊「鎖」於扣環，即便在人多擠迫的地方，扒手也難以下手。因此，LE PLIAGE Energy系列被網友大讚是歐洲旅遊時必用的「防盜神袋」，瞬即成為許多歐遊人士的首選手袋。Longchamp LE PLIAGE Energy系列手袋的官方售價為$1,600至$2,500，現時在CETTIRE網購平台上購買更有限定折扣，CP值極高！

Longchamp LE PLIAGE Energy系列

Longchamp LE PLIAGE Energy系列

Longchamp Le Pliage Energy Large Tote Bag

76折優惠價：$2,007｜ 原價：$2,641

Longchamp Le Pliage Energy Large Tote Bag

Longchamp Le Pliage Energy Strapped Small Tote Bag

95折優惠價：$2,004｜ 原價：$2,109

Longchamp Le Pliage Energy Strapped Small Tote Bag

Longchamp Le Pliage Energy Small Top Handle Bag

76折優惠價：$1,924｜ 原價：$2,531

Longchamp Le Pliage Energy Small Top Handle Bag

Longchamp手袋9大熱門款推薦

人氣款式推薦1：Longchamp Le Pliage Xtra XS Handbag

Longchamp的飯盒袋設計方正且可愛俏皮，質感極佳，容量充足又不會過於笨重，搭配日常休閒裝扮或稍為正式的造型皆可，因此不少地方都在缺貨。現在在CETTIRE上不但有貨，還有86折優惠，大家快收刀搶吧！

Longchamp Le Pliage Xtra XS Handbag

86折優惠價：$2,980｜ 原價：$3,485

Longchamp Le Pliage Xtra XS Handbag

人氣款式推薦2：Longchamp Le Pliage Zipped Shoulder Bag

以皮革製成的彎月包手感柔軟舒適，隨性又優雅的設計風格適合任何場合。輕鬆搭配裙裝或牛仔褲，立即提升整體造型。如果你煩惱日常造型用什麼手袋，這款既有設計感，而且非常百搭的手袋推介給你！

Longchamp Le Pliage Zipped Shoulder Bag

95折優惠價：$3,833｜ 原價：$4,035

Longchamp Le Pliage Zipped Shoulder Bag

人氣款式推薦3：Longchamp Le Pliage Large Top Handle Bag

這款Longchamp的皇牌產品相信不用多介紹，摺疊後體積小巧，攜帶方便，容量卻相當驚人，完美滿足日常需求。適合大家日常輕便出門時使用，顏色選擇眾多，絕對滿足不同品味的女生。

Longchamp Le Pliage Large Top Handle Bag

價錢：$1,192

Longchamp Le Pliage Large Top Handle Bag

人氣款式推薦4：Longchamp Le Pliage Xtra XS Top Handle Bag

這款手袋小巧尺寸搭配簡潔俐落的線條，令日常服裝造型更添亮點。無論正式場合或休閒聚會，都能完美詮釋優雅氣質。同時這款手袋也是另一款「防盜神器」，長肩帶可以扣起拉鍊，用再大力都拉不開手袋拉鍊，小偷除非劃開手袋，不然是沒有辦法偷走裡面的東西。

Longchamp Le Pliage Xtra XS Top Handle Bag

95折優惠價：$2,614｜ 原價：$2,751

Longchamp Le Pliage Xtra XS Top Handle Bag

人氣款式推薦5：Longchamp Le Pliage Energy backpack

喜愛背背包的男士，背後更不能掉以輕心！同樣屬防盜設計的後背包同樣深受旅遊人士青睞，實用輕巧兼具時尚感，背起來安全又舒適。

Longchamp Le Pliage Energy L Backpack

86折優惠價：$1,960｜ 原價：$2,293

Longchamp Le Pliage Energy L Backpack

人氣款式推薦6：Longchamp Le Foulonné Hobo leather bag

半月形輪廓的Hobo袋符合人體工學設計，貼合肩膀曲線，加上寬肩帶的設計，無論背多久都不覺得太累，是逛街或上班都是不二之選。

Longchamp Le Foulonné XL Tote Bag

76折優惠價：$5,506｜ 原價：$7,245

Longchamp Le Foulonné XL Tote Bag

人氣款式推薦7：Longchamp Essential Large Tote Bag

這款無論男女都很適用，配色簡潔，設計大方得體。內裡空間寬敞，幾乎可以裝下一切所需，上班或出遊逛街都非常合適，實用性極高。大家不妨入手買回家搭配返工服飾。

Longchamp Essential Large Tote Bag

79折優惠價：$2,669｜ 原價：$3,385

Longchamp Essential Large Tote Bag

人氣款式推薦8：Longchamp Le Pliage Filet mesh tote bag

曾經「一袋難求」的法式編織網袋，超有夏日度假氛圍，搭配純白裙子一定很有仙氣！尤其適合需要攜帶較少物品的日子，輕鬆展現法式鬆弛感。計畫旅行的人，不要錯過這款手袋啦！

Longchamp Le Pliage Filet Mesh Tote Bag

84折優惠價：$1,150｜ 原價：$1,376

Longchamp Le Pliage Filet Mesh Tote Bag

人氣款式推薦9：Longchamp Le Roseau M Hobo Bag

Longchamp除了Le Pliage經典款尼龍袋，近幾年推出的Le Roseau也受到很多女生的喜愛！質感皮革搭配「牛角扣」裝飾，無論手挽還是肩背都一樣時尚優雅，斯文女生可以不用考慮直接入這款手袋！

Longchamp Le Roseau M Hobo Bag

86折優惠價：$4,861｜ 原價：$5,686

Longchamp Le Roseau M Hobo Bag

