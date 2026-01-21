Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Longchamp背囊「買過就回不去」網民大推！容量大、超輕巧、防盜設計，返工旅行必備

當有人說「買包的盡頭是 Longchamp」，這句話聽起來似乎有點誇張，但對於每日需要工作的人而言，卻道出了一個事實—— Longchamp 的尼龍背囊確實是實用與時尚兼備的選擇。最近在社交媒體上，越來越多用家分享使用心得，當中最多人提到的賣點包括「輕得毫無負擔」、「暗袋設計防偷」以及「容量大得驚人」。究竟 Longchamp 背囊有甚麼魔力，令到用過的人都表示「回不去」？

Le Pliage Energy：輕巧及黑洞級容量

如果你正在尋找一款既能配搭返工西裝，又能假日背去行山的背囊，Le Pliage Energy 系列絕對是首選。這個系列在設計上非常乾淨俐落，最大的賣點在於使用 100% 的 ECONYL 再生尼龍製作，將永續環保與時尚生活結合。材質觸感紮實，卻保有尼龍一貫的輕盈感，背起來幾乎感覺不到包包本身的重量。

（圖片來源：easydailysale、 eBay）

不少網民評價，這款背囊最令人安心的地方在於它的防盜功能。它設有隱形拉鍊，並在貼近背部的位置設計了隱藏式後袋，非常適合放電話或銀包等重要用品。對於上班族或旅行的人來說，這簡直是救星。可調式的寬版肩帶分散壓力，即使裝滿雜物，長時間使用依然感覺輕鬆。這款袋不只實用度滿分，其流線型設計也很有高級感，有網民分享：「用了半年，每天背返工，袋身依然挺身，完全沒有變形或甩線。」難怪被譽為上班族的「最強背囊」。

(圖片來源：IG@yasira_bn 、harrods)

Le Pliage Energy 後背包 L 黑色 - 再生帆布

價錢：$2,500

SHOP NOW

Le Pliage Energy 後背包 L

Le Pliage Energy 後背包 L 土褐色 - 再生帆布

價錢：$2,500

SHOP NOW

Le Pliage Energy 後背包 L

經典設計歷久不衰

如果說 Le Pliage Energy 是品牌的新寵兒，那麼 Le Pliage Original 就是品牌最 iconic 的設計。「Pliage」在法文中就是「摺疊」的意思，這個系列最大賣點正是可以摺疊成手掌大小，方便收納。旅行時放一個在在行李箱，不佔空間之餘，實用度又滿分。

Le Pliage Original 背囊採用品牌最 iconic 的尼龍帆布配俄羅斯皮革飾邊設計，既保持輕巧，又增添質感。背囊容量適中，足夠放入日常所需用品。內部雖然沒有任何間隔，但正因如此反而更加靈活，可以按個人需要擺放物品。背囊的尼龍材質含有至少 70% 再生纖維，同樣貫徹品牌的環保理念。簡約設計及輕巧袋身，不論配襯甚麼風格的服裝，都能展現出一種低調的法式優雅。

（圖片來源：IG@longchampth）

如果追求更premium的質感，Le Pliage Xtra系列是不錯的upgrade選擇。袋身換上柔軟的牛皮，令質感瞬間提升。雖然是皮革，但重量卻控制得極好，完全不會有皮革的沉重感內部設計非常周到，可放 14 吋的手提電腦，絕適合上班族或是 Digital Nomads 。梯形設計令容量更大，但視覺上不會顯得 bulky ，保持 elegant 的線條。

（圖片來源：IG@longchampth）

Le Pliage Original 後背包 M 海軍藍色 - 帆布

價錢：$1,550

SHOP NOW

Le Pliage Original 後背包 M

Le Pliage Original 後背包 M 紙張白 - 帆布

價錢：$1,550

SHOP NOW

網民大推Longchamp背囊 ：「買過就回不去」 容量大、 超輕巧、防盜設計 返工旅行必備

Le Pliage Xtra 後背包 M 腰果色 - 皮革

價錢：$5,500

SHOP NOW

Le Pliage Xtra 後背包 M

Le Pliage Xtra 後背包 M 斑鳩色 - 皮革

價錢：$5,500

SHOP NOW

Le Pliage Xtra 後背包 M

