寒冷天氣警告生效 周四市區最低 11 度
Longchamp背囊「買過就回不去」網民大推！容量大、超輕巧、防盜設計，返工旅行必備
當有人說「買包的盡頭是 Longchamp」，這句話聽起來似乎有點誇張，但對於每日需要工作的人而言，卻道出了一個事實—— Longchamp 的尼龍背囊確實是實用與時尚兼備的選擇。最近在社交媒體上，越來越多用家分享使用心得，當中最多人提到的賣點包括「輕得毫無負擔」、「暗袋設計防偷」以及「容量大得驚人」。究竟 Longchamp 背囊有甚麼魔力，令到用過的人都表示「回不去」？
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
Le Pliage Energy：輕巧及黑洞級容量
如果你正在尋找一款既能配搭返工西裝，又能假日背去行山的背囊，Le Pliage Energy 系列絕對是首選。這個系列在設計上非常乾淨俐落，最大的賣點在於使用 100% 的 ECONYL 再生尼龍製作，將永續環保與時尚生活結合。材質觸感紮實，卻保有尼龍一貫的輕盈感，背起來幾乎感覺不到包包本身的重量。
不少網民評價，這款背囊最令人安心的地方在於它的防盜功能。它設有隱形拉鍊，並在貼近背部的位置設計了隱藏式後袋，非常適合放電話或銀包等重要用品。對於上班族或旅行的人來說，這簡直是救星。可調式的寬版肩帶分散壓力，即使裝滿雜物，長時間使用依然感覺輕鬆。這款袋不只實用度滿分，其流線型設計也很有高級感，有網民分享：「用了半年，每天背返工，袋身依然挺身，完全沒有變形或甩線。」難怪被譽為上班族的「最強背囊」。
Le Pliage Energy 後背包 L 黑色 - 再生帆布
價錢：$2,500
Le Pliage Energy 後背包 L 土褐色 - 再生帆布
價錢：$2,500
經典設計歷久不衰
如果說 Le Pliage Energy 是品牌的新寵兒，那麼 Le Pliage Original 就是品牌最 iconic 的設計。「Pliage」在法文中就是「摺疊」的意思，這個系列最大賣點正是可以摺疊成手掌大小，方便收納。旅行時放一個在在行李箱，不佔空間之餘，實用度又滿分。
Le Pliage Original 背囊採用品牌最 iconic 的尼龍帆布配俄羅斯皮革飾邊設計，既保持輕巧，又增添質感。背囊容量適中，足夠放入日常所需用品。內部雖然沒有任何間隔，但正因如此反而更加靈活，可以按個人需要擺放物品。背囊的尼龍材質含有至少 70% 再生纖維，同樣貫徹品牌的環保理念。簡約設計及輕巧袋身，不論配襯甚麼風格的服裝，都能展現出一種低調的法式優雅。
如果追求更premium的質感，Le Pliage Xtra系列是不錯的upgrade選擇。袋身換上柔軟的牛皮，令質感瞬間提升。雖然是皮革，但重量卻控制得極好，完全不會有皮革的沉重感內部設計非常周到，可放 14 吋的手提電腦，絕適合上班族或是 Digital Nomads 。梯形設計令容量更大，但視覺上不會顯得 bulky ，保持 elegant 的線條。
Le Pliage Original 後背包 M 海軍藍色 - 帆布
價錢：$1,550
Le Pliage Original 後背包 M 紙張白 - 帆布
價錢：$1,550
Le Pliage Xtra 後背包 M 腰果色 - 皮革
價錢：$5,500
Le Pliage Xtra 後背包 M 斑鳩色 - 皮革
價錢：$5,500
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
「Prada女孩」Karina穿什麼出席米蘭男裝大騷？同款手袋很吸引，齊瀏海妹妹黑髮直接減齡變學生
趙露思《許我耀眼》閃令令ANTEPRIMA手袋，最新Mini Boxxie Wirebag亮相
其他人也在看
《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款手袋是Lemaire？許光漢、Jennie、高圓圓私下也用的袋要來收藏了
《愛情怎麼翻譯？》Netflix大熱韓劇上架，不少劇迷都在周末煲劇，見到金宣虎與高允貞這對美麗臉孔CP，又有美景作旁，確是看得賞心悅目。高允貞在劇內的造型也挺好看，其中她拿著的Lemaire牛角包袋更是近年火紅到不行的手袋之一，Jennie、Jisoo、許光漢、高圓圓私下也在用。在思考想買什麼手袋的朋友，密切留意Lemaire這個品牌，不會讓你失望！Yahoo Style HK ・ 1 天前
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 1 天前
蟶子煎蛋食譜│細蟶子烚開口即起肉最嫩 去黑線清洗走沙粒
蛋食譜│蟶子煎蛋 細蟶子烚開口即起肉最嫩 提起蟶子，很多人都只會想起長長身，價錢比較高那種蟶子王，用來清蒸或豉椒炒也很美味。而海鮮檔其實還有另一種比較細隻的蟶子仔，價錢便宜，肉質肥嫩，直接烚熟淋葱豉油或用來煎蛋也可。煎蛋前先把蟶子烚好，取出去掉黑線再清洗會更能洗走沙粒，即睇如何製作蟶子煎蛋：Yahoo Food ・ 2 小時前
【萬寧】今日出位價（只限20/01）
萬寧今日出位價Glysomed加素美特效修護潤手霜(優惠裝)低至$75/件；保濕鎖水、舒緩鎮靜，讓雙手持久潤澤，如戴上隱形手套，洗手後柔潤依然。YAHOO著數 ・ 1 天前
許瑋甯再揹「Goyard後背包」輕巧可折疊至極小，根本是旅行必備！這款後背包韓妞超愛
Goyard 連續兩年登上「最保值包款」排行榜，低調卻強勢的存在感，再次證明老錢風的長青魅力。先前我們曾介紹藍心湄的人生第一顆 Goyard，用多年依舊耐看耐用，而這回許瑋甯在機場被捕捉到的私服造型，女人我最大 ・ 1 天前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 17 小時前
G-DRAGON擔任CASETiFY「Global iCON」，VIP準備好課金購入偶像同款手機殼
「GD勢力」又跨越一大步，今次是CASETiFY，官方宣布G-DRAGON成為首位 「Global iCON」，並為品牌15週年慶典揭開序幕，已經預計到會有話題搶手聯名會上架，各位VIP要準備好課金了！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
「捨得，才能獲得」《讓一步，好事會發生》關於「讓步」日本禪僧想說的事：願意禮讓的人，人生過得更順暢｜誠品書店《閱見自己》
誠品書店選來《讓一步，好事會發生》，這本由日本禪僧枡野俊明所著的勵志書籍。書本以禪宗智慧為基礎，提供46個生活提醒，強調透過讓步、放手與寬容，創造生命空間來迎接好事。Yahoo Style HK ・ 48 分鐘前
2026粉色運動鞋必收推薦Top 10！Asics、New Balance甜美百搭，Puma「這雙」Rosé同款
近年來，運動鞋早已不再只是功能單品，而是日常造型中不可或缺的風格語彙。其中，粉色運動鞋逐漸跳脫甜美印象，從高彩度亮粉，低飽和的裸粉、霧粉與柔和粉調，更容易融入街頭、通勤或休閒穿搭，為造型增添不張揚卻耐看的層次感。本篇精選來自New Balance、Nike、Asics等人氣運動品牌的10雙粉色運動鞋推薦，無論是運動訓練、日常步行，或想為穿搭加入一點柔美亮點，都能找到適合自己的一雙。bella儂儂 ・ 19 小時前
元朗三車相撞 涉私家車及2部警車 三人傷包括一名警員｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】元朗朗天路今（20 日）發生三車相撞意外，據了解涉及一輛私家車和兩輛警車，事件中三人受傷，包括一名警員。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
萬寧買3件產品滿$188 送Hello Kitty掛櫃門摺疊垃圾桶
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian消毒及防護口罩系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 1 小時前
【759阿信屋】一日限定 香川四國白雞蛋10隻裝$22（只限21/01）
759阿信屋推出一日限定優惠，萬字濃味醬油1L $36.9/2件、台畜熟香腸 $70/2件、OTTOGI不倒翁美味即食白飯 $19.9/3件！YAHOO著數 ・ 35 分鐘前
黃宗澤遇時裝災難 穿全身黑衣出場 高180cm慘變視感150cm 網民：以為佢踎低
憑《新聞女王2》奪TVB「視帝」的45歲單身型男黃宗澤（Bosco），近年踏入時尚圈勇於作出多方面嘗試，而他昨日（1月19日）到深圳出席活動時疑遇「時裝災難」Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
葉劉淑儀重提遭麒麟撞飛：我寧願撞鬼 爆林鄭曾窒敬酒公務員：你好得閒咩依家｜有片｜Yahoo
新民黨主席葉劉淑儀近年活躍社交媒體，網民互相轉贈葉劉的節慶造型照更成為了香港網絡的「特別習俗」。商台今日（20 日）舉行 66 周年午宴，葉劉就獲頒「我最喜愛政治人物」獎，她在台上想起多年經歷，評價自己確實「有啲著數」，因為做不到行政長官，不需要承擔太大責任；她在發言間更突然「爆料」，表示有公務員同事曾經向前特首林鄭月娥敬酒，竟獲對方回覆指「你好得閒咩依家，敬咩酒呀？」Yahoo新聞 ・ 19 小時前
港府駐天津辦主任鄭震生自爆獲款待坐私人船艙 入住酒店獲升級套房｜Yahoo
特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生近期新上任，他在社交平台 Threads 發帖文，表示入住天津麗思卡爾頓酒店（Ritz Carlton）時「幸運獲免費升級至套房」，感到開心。去年年中，鄭又表示獲噴射飛航高層「摯友 Alan 先生厚誼」，為他的港澳航程安排私人艙室。鄭震生的 Threads 目前已經無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
碧咸家族決裂！大仔Brooklyn驚爆6頁聲明懶人包 控訴Victoria婚禮強搶首舞、迫簽棄權書：我不想與家人和解
曾經被視為全球最幸福家庭模範的碧咸（Beckham）家族，近日爆出震撼全球的決裂家變。一直活在父母巨大光環下的長子Brooklyn，無預警地在Instagram發布長達6頁的沉痛聲明，字字見血地揭露了他與父母之間早已失和的關係。這不再只是網民猜測的單純婆媳不和，而是一早就有裂痕的家庭關係。Brooklyn直言：「我不想和家人和解，這是我人生第一次為自己站出來。」Yahoo Style HK ・ 22 小時前
碧咸大仔布魯克林千字文公開決裂！痛斥父母試圖破壞其夫妻關係 直言「唔打算與家人和解」
碧咸（David Beckham）一家與大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）夫婦不和的傳聞流傳多年，外界一直眾說紛紜。直到近日，這場「豪門家變」終於由當事人親自揭盅。26歲的布魯克林日前突然在社交平台發表長達6頁的公開聲明，首次正面回應與家族決裂一事，更毫不留情直言：「我唔打算同家人和解。」他形容，這是自己人生中第一次真正為自己站出來。Yahoo 體育 ・ 1 天前
CHANEL新款Jennie同款頸鏈，定價廿萬氣場全開！貧窮限制想像，Coco Crush愈貴愈搶手？
「人間香奈兒」Jennie再次為Chanel拍攝全新珠寶廣告，主角正是Coco Crush系列2026年的新作。她的演繹讓這系列高級珠寶一推出即備受矚目，即使定價高昂，討論熱度依舊高企！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
林欣彤英國情緒崩潰4個月後再發文 聲稱失控原因 「受過百位巫師攻擊」
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，2年前約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。3年前受洗成為基督徒嘅Mag，去年9月底獲邀請到英國參加佈道會Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
60歲美魔女伊莉莎伯海莉騷半裸出浴照勁香艷
【on.cc東網專訊】有「美魔女」之稱的英國女星伊莉莎伯海莉（Elizabeth Hurley）雖然經已60歲，但仍然保養得超好，她經常於社交網分享性感比堅尼照。而最近海莉就與兒子Damian去馬爾代夫度假繼續大晒比堅尼照。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前