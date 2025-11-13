焦點

專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港

Lookfantastic香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年11月黑五優惠低至6折/免費退貨/香港運費攻略/抵買品牌推薦

Yahoo購物為你整合英國網購網站Lookfantastic最新優惠，內文即睇 ：

Lookfantastic香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年11月黑五優惠低至6折/免費退貨/香港運費攻略/抵買品牌推薦

為大家介紹美妝林立的英國網購網站，Lookfantastic有齊歐美，甚至是韓國大牌子的護膚品及妝品，很多喜歡網購的小資女生都喜歡在這裡尋寶，而且Lookfantastic香港站裡面的美妝，大部分產品標價都比起專櫃更便宜，的確吸引。最近LookfantasticBlack Friday優惠低至6折，不少護膚品、化妝品都有平，推介入手Lookfantastic黑五限定套裝、平價入手RITUALS聖誕倒數月曆、Aesop官網賣斷貨面霜！如果想購入美妝、日常護理用品的話，這裡一文幫你整合Lookfantastic最新優惠碼Promo Code，還會逐步教你Lookfantastic香港運費收費、退貨等事宜，再推薦你抵買產品、品牌等，即刻睇Lookfantastic網購教學！

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

Lookfantastic優惠碼Promo Code最新消息，更新自2025年11月11日：

1. Black Friday優惠低至6折

Lookfantastic主頁按此

Lookfantastic折扣優惠碼！2025年11月最新退貨/免運費攻略

這次要詳盡講解的網站是英國大型美妝網購百貨，Lookfantastic，這裡有超過660個美妝品牌，主要是歐美品牌，近年亦有韓國較大型的牌子上架，另外都有美容小家電提供，款式種類非常多。送貨地點超過200個地方，香港是其中之一。

英國大型美妝網購百貨Lookfantastic
英國大型美妝網購百貨Lookfantastic

先來簡單地介紹Lookfantastic網站版面，通常有優惠都可以在首頁見到，之後會到近期熱賣的美妝推介，最後就是一些專題美妝介紹。

至於小分項，首先有新貨上架、接著有網內品牌，但由於品牌太多，所以通常在search bar直接打品牌名會較方便，之後會有Beauty Box套裝推介、折扣優惠、美妝、髮型用品、香薰、男士護理、身體護膚品、美容小家電等等。

以6大特點來簡單概括Lookfantastic網購網站，

特點一：歐美品牌的美妝品較齊全，這裡有超過500個美妝品牌，基本款都有齊

特點二：價位較專櫃便宜，有些外國牌子在香港沒有專櫃的，都可以在此購入

特點三：美妝貨品成分說明非常仔細

特點四：網站會細心地分了純素美妝、零殘忍美妝等類別

特點五：定期有美妝禮盒或套裝，抵買好多

特點六：不時有限時優惠碼折扣優惠

提提你：不過優惠碼只能用一個，建議你揀最抵的優惠碼來購物。

Lookfantastic在每款產品的形容都非常詳細，知道成分之餘，亦可知道貨品適合什麼膚質，是不是純素等資料，亦會在產品頁面下提供購物組合，有時會有套裝價，較便宜。

提提你：不過這裡英國版網站對於香水是有送貨限制，未必每款都送到香港，想知道所選購的香水是否會寄到港，可以在結賬入信用卡的位置，就會見到貨品會否送到港的指示。

網購護膚品或美妝品要看清楚成分，是否適合自己使用。
網購護膚品或美妝品要看清楚成分，是否適合自己使用。

Lookfantastic開戶過程3步即可

1）到首頁右上角人仔「Account」按「Register」。

2）在「Create an account」裡面填寫名、電郵、密碼資料。

3）之後選擇是否接收eDM，就完成登記。

Lookfantastic開戶過程3步即可
Lookfantastic開戶過程3步即可

提提你：英國網站與香港網站賬戶資料是分開計算。

Lookfantastic購物過程

1）選擇想買的單品，並按「Add To Basket」。

2）在頁面的右上角「My Basket」裡面可以找回你所選的貨品。

3）在「Your Shopping Basket」頁面，可再選擇要買的貨品和輸入優惠碼，完成可按「Checkout Now」。

4）填寫送貨地址和聯絡人電話後，就可以選擇基本派送（Standard Delivery）或追蹤郵件（Tracked Delivery），送件日子都差不多，分別在於會有個code方便你知道郵件派送的情況，還可選擇特快派送（Expressed Delivery），最快2至3個工作天就會到貨。

5）最後選擇付款方法，就可以「SUBMIT MY ORDER」，完成。

Lookfantastic運費：

基本派送（Standard Delivery）運費：£7.00（約港幣$70）

追蹤郵件（Tracked Delivery）運費：£9.00（約港幣$90）

特快派送（Expressed Delivery）運費：£18.00（約港幣$180）

選擇想買的單品，並按「Add To Basket」
選擇想買的單品，並按「Add To Basket」
在「Your Shopping Basket」頁面，可再選擇要買的貨品和輸入優惠碼，完成可按「Checkout Now」。
在「Your Shopping Basket」頁面，可再選擇要買的貨品和輸入優惠碼，完成可按「Checkout Now」。

Lookfantastic 14日內退貨程序

如果想退貨，可以在14日內申請：

1）到回「My Account」的「Your Order」裡面可找回所買的訂單。

2）之後「Contact Us」與客服聯絡。

3）選擇要退貨的訂單和產品。

4）選退貨原因，如果是損毀可以拍照上傳。

5）之後會有客服聯絡，郵費視乎情況而定。

Lookfantastic優惠碼全攻略！抵買減價品牌推介

購物攻略重點來了，就是要知道Lookfantastic優惠碼Promo Code！這網站近期出優惠出得好密，即睇必逛品牌推介！

Lookfantastic優惠碼Promo Code最新消息，更新自2025年11月11日：

1. Black Friday優惠低至4折

Lookfantastic主頁按此

Lookfantastic最新優惠抵買產品推介

Lookfantastic最新Black Friday優惠，有不少護膚品、化妝品，甚至香水都有減價優惠，亦有推出Lookfantastic The Black Friday Edit禮盒套裝，$410可以買到總價值逾$1,200產品，如當中Philip Kingsley Elasticize護髮產品平時定價都要$300多港元，還有111SKIN面膜都價值$200多港元，$410入手真是物超所值！Yahoo購物專員還發現有RITUALS Wreath Advent Calendar優惠，低至$792可以入手24款護膚品，而且今年RITUALS倒數月曆設計是聖誕花環，可以掛起做裝飾都得！

此外，來Lookfantastic一定要平價入手Aesop產品，Lookfantastic本身定價比官網平，再有優惠即可以折上折買回家，今次優惠產品是Aesop B Triple C Facial Balancing Gel，香港官網暫時賣斷貨，定價為$990，而Lookfantastic入手只需$845，平了$145！Lookfantastic還有多款產品有減價優惠，而且還送Amazon Music 4個月免費試用、等免費禮品。

The Black Friday Edit

價錢：$410

SHOP NOW

The Black Friday Edit
The Black Friday Edit

Grow Gorgeous Hair Growth Serum Intense 60ml

6折優惠：$277｜原價：$462

SHOP NOW

Grow Gorgeous Hair Growth Serum Intense 60ml
Grow Gorgeous Hair Growth Serum Intense 60ml

YSL Lash Clash Mascara Gift Set

75折優惠：$408｜原價：$544

SHOP NOW

YSL Lash Clash Mascara Gift Set
YSL Lash Clash Mascara Gift Set

RITUALS Wreath Advent Calendar 2025

75折優惠：$792｜原價：$1,056

SHOP NOW

RITUALS Wreath Advent Calendar 2025
RITUALS Wreath Advent Calendar 2025

Clinique Take The Day Off Cleansing Balm 125ml

75折優惠：$262｜原價：$349

SHOP NOW

Clinique Take The Day Off Cleansing Balm 125ml
Clinique Take The Day Off Cleansing Balm 125ml

Aesop B Triple C Facial Balancing Gel 60ml

8折優惠：$845 ｜原價：$1,056官網價：$990

SHOP NOW

Aesop B Triple C Facial Balancing Gel 60ml
Aesop B Triple C Facial Balancing Gel 60ml

