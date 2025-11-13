專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
Lookfantastic香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年11月黑五優惠低至6折/免費退貨/香港運費攻略/抵買品牌推薦
Yahoo購物為你整合英國網購網站Lookfantastic最新優惠，內文即睇 ：
為大家介紹美妝林立的英國網購網站，Lookfantastic有齊歐美，甚至是韓國大牌子的護膚品及妝品，很多喜歡網購的小資女生都喜歡在這裡尋寶，而且Lookfantastic香港站裡面的美妝，大部分產品標價都比起專櫃更便宜，的確吸引。最近LookfantasticBlack Friday優惠低至6折，不少護膚品、化妝品都有平，推介入手Lookfantastic黑五限定套裝、平價入手RITUALS聖誕倒數月曆、Aesop官網賣斷貨面霜！如果想購入美妝、日常護理用品的話，這裡一文幫你整合Lookfantastic最新優惠碼Promo Code，還會逐步教你Lookfantastic香港運費收費、退貨等事宜，再推薦你抵買產品、品牌等，即刻睇Lookfantastic網購教學！
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
Lookfantastic優惠碼Promo Code最新消息，更新自2025年11月11日：
1. Black Friday優惠低至6折
Lookfantastic折扣優惠碼！2025年11月最新退貨/免運費攻略
這次要詳盡講解的網站是英國大型美妝網購百貨，Lookfantastic，這裡有超過660個美妝品牌，主要是歐美品牌，近年亦有韓國較大型的牌子上架，另外都有美容小家電提供，款式種類非常多。送貨地點超過200個地方，香港是其中之一。
先來簡單地介紹Lookfantastic網站版面，通常有優惠都可以在首頁見到，之後會到近期熱賣的美妝推介，最後就是一些專題美妝介紹。
至於小分項，首先有新貨上架、接著有網內品牌，但由於品牌太多，所以通常在search bar直接打品牌名會較方便，之後會有Beauty Box套裝推介、折扣優惠、美妝、髮型用品、香薰、男士護理、身體護膚品、美容小家電等等。
以6大特點來簡單概括Lookfantastic網購網站，
特點一：歐美品牌的美妝品較齊全，這裡有超過500個美妝品牌，基本款都有齊
特點二：價位較專櫃便宜，有些外國牌子在香港沒有專櫃的，都可以在此購入
特點三：美妝貨品成分說明非常仔細
特點四：網站會細心地分了純素美妝、零殘忍美妝等類別
特點五：定期有美妝禮盒或套裝，抵買好多
特點六：不時有限時優惠碼折扣優惠
提提你：不過優惠碼只能用一個，建議你揀最抵的優惠碼來購物。
Lookfantastic在每款產品的形容都非常詳細，知道成分之餘，亦可知道貨品適合什麼膚質，是不是純素等資料，亦會在產品頁面下提供購物組合，有時會有套裝價，較便宜。
提提你：不過這裡英國版網站對於香水是有送貨限制，未必每款都送到香港，想知道所選購的香水是否會寄到港，可以在結賬入信用卡的位置，就會見到貨品會否送到港的指示。
Lookfantastic開戶過程3步即可
1）到首頁右上角人仔「Account」按「Register」。
2）在「Create an account」裡面填寫名、電郵、密碼資料。
3）之後選擇是否接收eDM，就完成登記。
提提你：英國網站與香港網站賬戶資料是分開計算。
Lookfantastic購物過程
1）選擇想買的單品，並按「Add To Basket」。
2）在頁面的右上角「My Basket」裡面可以找回你所選的貨品。
3）在「Your Shopping Basket」頁面，可再選擇要買的貨品和輸入優惠碼，完成可按「Checkout Now」。
4）填寫送貨地址和聯絡人電話後，就可以選擇基本派送（Standard Delivery）或追蹤郵件（Tracked Delivery），送件日子都差不多，分別在於會有個code方便你知道郵件派送的情況，還可選擇特快派送（Expressed Delivery），最快2至3個工作天就會到貨。
5）最後選擇付款方法，就可以「SUBMIT MY ORDER」，完成。
Lookfantastic運費：
基本派送（Standard Delivery）運費：£7.00（約港幣$70）
追蹤郵件（Tracked Delivery）運費：£9.00（約港幣$90）
特快派送（Expressed Delivery）運費：£18.00（約港幣$180）
Lookfantastic 14日內退貨程序
如果想退貨，可以在14日內申請：
1）到回「My Account」的「Your Order」裡面可找回所買的訂單。
2）之後「Contact Us」與客服聯絡。
3）選擇要退貨的訂單和產品。
4）選退貨原因，如果是損毀可以拍照上傳。
5）之後會有客服聯絡，郵費視乎情況而定。
Lookfantastic優惠碼全攻略！抵買減價品牌推介
購物攻略重點來了，就是要知道Lookfantastic優惠碼Promo Code！這網站近期出優惠出得好密，即睇必逛品牌推介！
Lookfantastic優惠碼Promo Code最新消息，更新自2025年11月11日：
1. Black Friday優惠低至4折
Lookfantastic最新優惠抵買產品推介
Lookfantastic最新Black Friday優惠，有不少護膚品、化妝品，甚至香水都有減價優惠，亦有推出Lookfantastic The Black Friday Edit禮盒套裝，$410可以買到總價值逾$1,200產品，如當中Philip Kingsley Elasticize護髮產品平時定價都要$300多港元，還有111SKIN面膜都價值$200多港元，$410入手真是物超所值！Yahoo購物專員還發現有RITUALS Wreath Advent Calendar優惠，低至$792可以入手24款護膚品，而且今年RITUALS倒數月曆設計是聖誕花環，可以掛起做裝飾都得！
此外，來Lookfantastic一定要平價入手Aesop產品，Lookfantastic本身定價比官網平，再有優惠即可以折上折買回家，今次優惠產品是Aesop B Triple C Facial Balancing Gel，香港官網暫時賣斷貨，定價為$990，而Lookfantastic入手只需$845，平了$145！Lookfantastic還有多款產品有減價優惠，而且還送Amazon Music 4個月免費試用、等免費禮品。
The Black Friday Edit
價錢：$410
Grow Gorgeous Hair Growth Serum Intense 60ml
6折優惠：$277｜
原價：$462
YSL Lash Clash Mascara Gift Set
75折優惠：$408｜
原價：$544
RITUALS Wreath Advent Calendar 2025
75折優惠：$792｜
原價：$1,056
Clinique Take The Day Off Cleansing Balm 125ml
75折優惠：$262｜
原價：$349
Aesop B Triple C Facial Balancing Gel 60ml
8折優惠：$845 ｜
原價：$1,056｜ 官網價：$990
提你拎著數!!! >>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
聖誕倒數月曆2025｜YSL Advent Calendar 2025官網開賣！絕美奢華流星禮盒 24件美妝品+送9件護膚、香水小禮品
聖誕倒數月曆2025｜Elemis Advent Calendar低至33折！超抵$2,500入手25件貴婦級護膚品、限時送11件小禮物
聖誕倒數月曆2025｜10+款必收藏Advent Calendar大合集！YSL/LANE CRAWFORD搶先看 護膚美妝/香水蠟燭（持續更新）
其他人也在看
聖誕倒數月曆2025｜YSL Advent Calendar 2025官網開賣！絕美奢華流星禮盒 24件美妝品+送9件護膚、香水小禮品
大家最期待的聖誕節即將到來！今年不少品牌搶先在10月推出聖誕倒數月曆2025，而大家千呼萬喚的YSL Advent Calendar終於在官網推出！品牌大使ROSÉ金髮女郎的形象將美妝產品演繹得非常好，讓大家更愛YSL了，因此今年的聖誕倒數月曆討論熱度也十分高。品牌繼續以往的高級感，外觀是鎏金色的奢華禮盒，以「Golden Star」的形象貫穿整個設計主題，入面盛載著24件美妝小禮物，當中更有1件是絕美化妝小鏡子。此外，官網買滿$3,000，更送價值$2,325的9件護膚、香水小禮品，各位YSL粉絲們快去搶貨啦！Yahoo Style HK ・ 1 天前
The North Face雙11減價低至半價！灰色百搭衛衣低至$334、人氣風樓「骨折價」低至$771｜雙11優惠2025
雙11優惠來了！最近天氣時晴時雨，最適合入手一些輕便又透氣的機能服飾，應付突如其來的天氣變化！Yahoo購物專員發現英國大型網購平台ASOS近日突發推出大減價，人氣戶外品牌The North Face限時低至5折，當中多款風褸、衛衣等應季單品都有平，而且價錢比平時平一大截，性價比極高！The North Face近年成功打破老土的舊印象，結合時尚與實用，成為潮人日常造型的必備品牌。各位想趁優惠入手幾件百搭單品？今次ASOS雙11優惠跳樓價限時優惠絕對是入手好機會！Yahoo Style HK ・ 1 天前
今日優惠｜壽司郎牛奶味軟雪糕買1送1、萬寧買3件產品滿$188送摺叠收納箱 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 20 小時前
人氣返工鞋VIVAIA官網低至46折！$429起買到經典款平底鞋、防水Loafers 77折入手｜Black Friday優惠2025
今年在「帶貨女王」Jennie的加持下，VIVAIA獲得前所未有的關注度，超多OL人手一對該品牌返工鞋！還沒入手的朋友們，最近Black Friday優惠就是大家瘋狂購物的最佳時期！VIVAIA突發推出黑五優惠，最高可享有低至46折。VIVAIA最大特點就是鞋款可以放入洗衣機清洗，鞋款設計簡約、永不過時，遇上落雨天不小心踩進水坑整污糟都可以清洗乾淨。大家不妨趁優惠期間入手最抵返工鞋，趁有碼數就要即刻出擊啦！Yahoo Style HK ・ 1 天前
LOEWE手袋雙11低至半價！超限量Goya枕頭包低至$10,XXX｜雙11優惠2025
雙11優惠終於來到白熱化階段，終於見到有網站做LOEWE手袋減價，手袋迷把握機會搶購低至LOEWE手袋！提提你，這次款式超限量，手快有手慢無，各位LOEWE迷，來來來，在雙11期間燒錢吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
iHerb雙11優惠最後一天全網限時74折！暢銷保健品／零食／護膚品攻略！熱賣益生菌最平低至$32｜雙11優惠2025
不少商戶陸陸續續推出雙11優惠，雲集保健品、零食及日常百貨的iHerb亦正式加入戰團，由即日起至11月13日凌晨1點，推出雙11優惠限時全單74折，而且無任何滿額要求，非常方便！iHerb一向是入手抵價保健品及零食的好地方，今次74折優惠絕對值得囤貨！各位未有頭緒的話，Yahoo購物整合iHerb上最熱賣的保健品、零食及美容美妝品頭三名單，大家不妨參考一下其他人正在入手的產品。Yahoo Food ・ 1 天前
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、Dyson 年度最抵、LG 吸塵機套裝低至 2,xx
來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【Italian Tomato】雙11快閃優惠 3件件裝蛋糕限時$111（只限11/11）
Italian Tomato推出雙十一快閃優惠，11月11日限定優惠價$111買件裝蛋糕3件，優惠適用於$48或以下之件裝蛋糕，$48以上之件裝蛋糕亦可補回差價選購，趁今日有優惠買幾件同朋友一齊share食！YAHOO著數 ・ 1 天前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限11/11）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏棉柔細緻面紙(旅行裝) S 5包裝X110張 (3層) 買1送1、屈臣氏竹纖維棉柔細緻面紙 $20/件、屈臣氏抗菌沐浴乳松木味 1000毫升 $19.9/件、NATURALS BY WATSONS 玫瑰果極緻修護活膚油 $104.9/件、屈臣氏強。關節雙營液體葡萄糖胺 15包 $189/件、屈臣氏成人三層衛生口罩30個獨立包裝買1送1！YAHOO著數 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜雙11 HK$1,111 必搶掃拖機械人，逾半價入手吸塵機
雙十一購物狂潮進入白熱化階段，各大網店已推出驚人優惠，最後衝刺猶豫要買什麼？不如看看哪些產品減最多！Ahaa 網店即日起至 11 月 16 日，啟動年度最抵家電促銷，Ecovacs Deebot Y1 PRO 掃拖機械人直接減到 65 折，原價 HK$1,699 的家居清潔助手，現在只要 HK$1,111 就能帶走！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
AirTag 目前在 Amazon 回到歷史低價，四隻裝只要 US$65 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
網購要精明！除了我們 Yahoo Tech 為大家搜羅的優惠折扣之外，大家還可以善用不同的信用卡優惠碼來額外再減，以更抵價錢入手。本文章會為大家追蹤美國 Amazon 適用、香港發行信用卡專屬的優惠碼，大家記得在結帳時輸入，而且數量有限，先買先著數！Yahoo Tech HK ・ 1 週前
寵物健康｜Furmomo「健康從秤開始」全港巡迴磅重站11月啟動
熱愛寵物的主人要注意！全方位寵物健康及護理平台 Furmomo 於2025年11月全面啟動「健康從秤開始」全港巡迴磅重站，以推動寵物主人關注毛孩體重與健康。「健康從秤開始」全港巡迴磅重站｜日期及地點Furmomo 特別策劃「健康從秤開始」巡迴活動，於11月至翌年1月期間，於指定日子及地點設立磅重站，讓寵物主人輕鬆為毛孩量度體重，並掃描QR code填寫簡單資料，即獲專屬健康報告，協助主人掌握寵物健康狀況。巡迴站詳情如下： 沙田 HomeSquare：2025年11月7日至30日 山頂 The Peak Galleria：2025年 12月13日至2026年1月2日 銅鑼灣 Fashion Walk：2026年1月3日至31日「健康從秤開始」全港巡迴磅重站｜首站：HomeSquare#1. 寵愛啟程日Furmomo首站將聯同全港最大一站式家居主題商場HomeSquare 及全港最大貓狗領養平台 SUPPAW，分別舉辦「 寵愛啟程日」及「毛孩找新家」，從健康管理到生命關懷，全方位守護寵物福祉。寵愛啟程日以「健康從秤開始」為主題，現場有機會免費體驗由WeHUG新界動物醫療中心專業獸醫觸診服務ESDlife 生活易 ・ 21 小時前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 52 分鐘前
杜汶澤紀錄片《光輝歲月》談人生 步父後塵爛賭欠貴利 遭田蕊妮目睹吸毒迫「二選一」
已移居台灣、現年53歲的藝人杜汶澤，近日在自家網台「喱騷」推出個人紀錄片《光輝歲月》，由香港導演黃浩然訪問及拍攝，除了在網台足本播放13集內容外，YouTube頻道亦可免費看到首集及預告片。紀錄片以訪談形式進行，另加插演員以舞台劇方式呈現部份場景，杜汶澤從家底身世談到人生，其演藝事業起跌與私生活都觸及，更透露年少時走上爸爸的爛賭舊路，欠下大筆貴利數無法償還；而在影藝界成名後更沉淪毒海，曾在家中被妻子田蕊妮目擊吸毒，對方要他在夫妻關係與惡習之間「二選一」。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 1 天前
李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有
57歲李克勤與港姐冠軍太太盧淑儀育有兩子，一家人關係和諧，但今日李克勤外父盧國輝，就發聲明稱因兒子欠債，正式脫離父子關係，盧淑儀亦有轉載相關聲明。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
近日，有食客在社交平台 Threads 發帖，分享自己在長沙灣一間日式餐廳用餐的離奇經歷，稱自己點了一客蒸蛋，食到一半卻發現碗底竟然「暗藏贈品」，竟是一塊未拆包裝、上面貼着「修正石」字樣的磨刀石。事件曝光後，引起網民嘩然，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 3 小時前
將UNIQLO $299西裝外套著到變YSL高訂！時裝網紅超強穿搭法，把UNIQLO:C大褸襯到Next Level
誰說高級感一定要花大錢？近期在Threads上，就有穿搭網紅分享自己的UNIQLO OOTD，證明只要選對質感單品，掌握穿搭方法，就連基本款也能穿出YSL高訂般的時尚魅力，讓整體造型提升到全新層次！Yahoo Style HK ・ 58 分鐘前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 20 小時前