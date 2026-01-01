焦點

《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅

Yahoo Style HK

Loro Piana手袋出新款軟皮革袋！Extra Softy橫款手提包貴氣感滿滿，你的銀包跟得上更新速度嗎？

Yahoo Style
Yahoo Style

近幾季時尚圈對柔軟、隨性的手袋輪廓格外著迷。一向以頂級面料聞名，走低調奢華風格的Loro Piana也順應這股趨勢，在2026春夏系列中推出了全新的Extra Softy手提包，將品牌的貴氣質感融入休閒的軟包設計中。

基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

Photo from Loro Piana
Photo from Loro Piana

這款全新的Extra Softy手提包，延續了品牌經典的Extra Bag輪廓，但改為更為纖細、修長的橫向設計。線條簡潔現代，沒有多餘裝飾卻自帶慵懶高級氛圍。

廣告
Photo from Loro Piana
Photo from Loro Piana

Extra Softy選用了不同的頂級材質打造極致柔軟的觸感，包括小牛皮、軟皮革、雙人字紋羊絨面料等，每一種都凸顯了天然材質的柔軟度，觸感細膩溫潤，拿在手上毫無壓迫感，完美詮釋「軟包」的舒適體驗。

Photo from Loro Piana
Photo from Loro Piana

在設計細節上亦兼具實用與精緻度，配有一條可調節、可拆卸的肩帶，可以輕鬆在手提、肩背或斜挎之間轉換。金色吊飾上刻有LP標誌，低調卻有辨識度。

Photo from Loro Piana
Photo from Loro Piana

顏色上暫時推出了四款經典色調，如駝色、酒紅色、深巧克力色和沙色等。根據不同材質，價格也有所不同，如沙色的Extra Softy包定價約為690,800日元（約合34,500港元）。全新Extra Softy系列將於2026年1月3日起正式發售。喜歡低調貴氣風格的朋友，這款新品非常值得重點關注！

>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

相關文章：2026十大熱款Hobo Bag手袋推薦！從LV、Dior、BV到Gen-Z最愛Coach，實用大容量不費力時尚感

2026十大熱款Hobo Bag手袋推薦！從LV、Dior、BV到Gen-Z最愛Coach，實用大容量不費力時尚感
2026十大熱款Hobo Bag手袋推薦！從LV、Dior、BV到Gen-Z最愛Coach，實用大容量不費力時尚感

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

Hermès愛馬仕新手袋又有爆款來襲！Garden系列加入編織元素，兩款新作是你的夢幻手袋嗎？

高圓圓「藍啡拼」顏色組合穿搭被問爆！同款Lemaire手袋、New Balance鞋子請筆記下來

不用舒淇、孫藝珍加持都想買的BV手袋！Bottega Veneta「皇家藍」手袋系列令人一眼心動

宏福苑五級大火

其他人也在看

中國推晶片設備「五成國產令」？新廠、擴產最終目標「百分百國產化」

中國推晶片設備「五成國產令」？新廠、擴產最終目標「百分百國產化」

路透社日前從知情人士處獲悉，中國當局正要求半導體企業在增設新廠或擴產時，至少有一半生產設備採用國產品牌，反映政府進一步加強晶片行業「擺脫對外國依賴」的決心。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
30歲後的「抗老保養」應該這樣做！選對晚霜幫肌膚「補氧」、搭配「喝的PDRN」修復更有感！

30歲後的「抗老保養」應該這樣做！選對晚霜幫肌膚「補氧」、搭配「喝的PDRN」修復更有感！

Dior迪奧逆時活氧系列｜鎖定30+膠原修復節奏迪奧的「逆時活氧系列」就非常推薦給30歲後的老化肌膚，它將核心聚焦在「活氧能量×膠原修復效率」，透過活氧膠原調控科技，協助提升肌膚能量傳遞效率，改善因年齡增長導致的彈性下降與疲態感，讓肌膚不只是表面澎潤，而是從底層恢...

styletc ・ 1 天前
蔡依林演唱會化身「慾望巨蟒女神」，超火辣氣場與身材不只9:30睡覺，還有超自律「荷爾蒙飲食法」

蔡依林演唱會化身「慾望巨蟒女神」，超火辣氣場與身材不只9:30睡覺，還有超自律「荷爾蒙飲食法」

蔡依林《Pleasure》世界巡迴演唱會，日前在大巨蛋正式開場。這場斥資 9 億台幣的「愉悅宇宙」，Jolin 站在 30 公尺的巨蟒上繞場，影片在網上瘋傳。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
2026年正式換檔！12星座年度運勢大解析，誰實力變強、誰戀愛滿滿一次看

2026年正式換檔！12星座年度運勢大解析，誰實力變強、誰戀愛滿滿一次看

2026 年像是時代換檔概念，火象＋風象能量正式起飛。整體節奏：上半年偏修復與打底，下半年火風爆發。

姊妹淘 ・ 1 天前
Jennie私服都在穿！這幾款adidas外套早已成為韓星「隱藏制服」 推介限時7折起adidas高人氣外套

Jennie私服都在穿！這幾款adidas外套早已成為韓星「隱藏制服」 推介限時7折起adidas高人氣外套

說到韓星的日常穿搭，近年最常被拍到的單品非Adidas外套莫屬。無論是機場照、練習室還是簽售活動，偶像們總愛以經典的三線造型外套現身。到底Adidas外套有甚麼魅力，能讓韓星們幾乎人手一件，甚至出現在舞台造型中？以下即為大家揭開Adidas外套的獨有魅力！

Yahoo Style HK ・ 51 分鐘前
《怪奇物語》「Jancy」主演、替身真愛雙重奏，Nancy與Jonathan的替身戲外是甜蜜夫妻

《怪奇物語》「Jancy」主演、替身真愛雙重奏，Nancy與Jonathan的替身戲外是甜蜜夫妻

《怪奇物語》（Stranger Things）劇裡的「Jancy」情侶檔，在戲外已經是牽手拍拖9年的甜蜜情侶。原來，Natalia Dyer（Nancy）與Charlie Heaton（Jonathan）的特技替身演員Jessica Morgan Hill與Trevor Jenkins，也因為這部劇集結緣相戀，並在2021年12月喜結連理。這個顛倒世界upside down不只造就了主演，更令替身演員們找到真愛。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
【PS5 年末懶人包】官方外內清潔 + 釋放空間 + SSD 升級全攻略！最快 10 分鐘煥然一身，2026 暢玩不過熱！

【PS5 年末懶人包】官方外內清潔 + 釋放空間 + SSD 升級全攻略！最快 10 分鐘煥然一身，2026 暢玩不過熱！

香港濕熱環境最易積灰爆碟！年末大掃除，PlayStation 日本官方最新出片教你清潔 PS5 主機，好好保養不怕過熱。Yahoo Tech 就此亦結合 PS 官方的內部儲存整理術和 SSD 升級建議，懶人包一步到位，慳錢延長主機壽命，讓一眾機迷 2026 年可以更暢快投入 PlayStation 遊戲世界！

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
「公屋妹」買舊樓翻新 賺首桶金

「公屋妹」買舊樓翻新 賺首桶金

洋名Carol的周佩賢，過去曾接受傳媒訪問講述身世及發跡經歷。她2004年畢業於香港大學土木工程系，其後留學英國取得金融碩士學位，2012年創立樂風集團（Lofter Group ），初期公司專注於工廈翻新及拆售，後來轉戰市區收購及重建。

信報財經新聞 ・ 5 小時前
銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱　店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)

銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱　店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)

新年首日，銅鑼灣鬧市發生襲擊及盜竊事件。警方於周四(1日)下午3時34分接獲途人報案，指渣甸坊3號蓮福商業大廈外有本地女子與外籍女子激烈爭執並大打出手。警員迅速到場調查，警方到場後以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。案件正進一步調查中。 店主截停遭反抗受傷 有消息指，銅鑼灣恩平中心一間

am730 ・ 9 小時前
日本製造拚命撤離中國？真相遠比想像複雜

日本製造拚命撤離中國？真相遠比想像複雜

當中山佳能工廠關閉的消息傳來時，無數人感慨「一代人的青春結束了」。這家曾被視為「金飯碗」的工廠，高峰期員工過萬，2022 年工業產值近 32 億元 (人民幣，下同)。如今，隨著最高補償 2.5N+1 的遣散方案落實，有員工曬出 40 萬元離職金，宣告了一個時代的終結。

鉅亨網 ・ 13 小時前
古巨基元旦日宣布再做爸爸 太太57歲誕子

古巨基元旦日宣布再做爸爸 太太57歲誕子

古巨基再做爸爸！57歲太太Lorraine在今天（1日）報喜，古巨基宣布第二個小朋友出世，他在社交平台寫道

Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
「御用丫鬟」陳思齊自嘲係大齡剩女 求姻緣公開擇偶條件惹熱議

「御用丫鬟」陳思齊自嘲係大齡剩女 求姻緣公開擇偶條件惹熱議

陳思齊2020年參加香港小姐競選入行，加入TVB後參演多套古裝劇，由於多被安排扮演丫鬟及婢女角色，因而成為「御用丫鬟」。2013年，陳思齊約滿TVB離巢，於近年表示自己有年齡焦慮，直言年紀漸大，再冇角色適合自己，決定離開娛樂圈，轉型成音樂治療及香薰按摩師，又擺攤賣雞腳，加入前TVB小生蔡淇俊直播團隊。感情狀況方面，陳思齊感情生活一直空白，曾自嘲係擺到過晒期嘅大齡剩女，又坦言自己想嫁個有錢人，而且越有錢越好。近日，陳思齊於社交平台分享北上拜神求姻緣嘅影片，以及公開擇偶條件；不過，其擇偶條件惹唔少網民熱議。

Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
袁嘉敏暴乳真空襲內地騷　自爆遇超噁心經歷

袁嘉敏暴乳真空襲內地騷　自爆遇超噁心經歷

【on.cc東網專訊】性感女星袁嘉敏於2023年年底她移居英國展開新生活，財來自有方的她更經常外遊歎世界，不時拍片分享日常生活。不過去年（2025年）2月，她宣布回流香港，結束短短一年半的移英生活。回流後生活艱難，她近日更不斷返內地接夜場騷，又要靠在付費平台賣相

東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 完整名單 ｜張天賦馮允謙齊奪3獎成大贏家 鄧麗欣相隔23年躍登我最喜愛女歌手 姜濤缺席仍擸2獎

叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 完整名單 ｜張天賦馮允謙齊奪3獎成大贏家 鄧麗欣相隔23年躍登我最喜愛女歌手 姜濤缺席仍擸2獎

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》喺今晚假亞洲國際博覽館舉行，喺頒獎禮嘅上半場，大會率先頒發專業十大獎項，而Gareth T.不負眾望，憑〈用背脊唱情歌〉勇奪至尊歌曲大獎。

Yahoo 娛樂圈 ・ 48 分鐘前
劉亦菲拍《神鵰》腳滑「被0度激流捲走」：以為要完了！　黃曉明秒跳下水搏命救人

劉亦菲拍《神鵰》腳滑「被0度激流捲走」：以為要完了！　黃曉明秒跳下水搏命救人

黃曉明近日在綜藝節目《宇宙閃爍請注意》中，談到2004年拍攝《神鵰俠侶》時，劉亦菲在九寨溝珍珠灘瀑布意外落水的事故經過，引發熱議。

姊妹淘 ・ 1 天前
觀濱少女被掌摑飛踢疑遭暴力欺凌　近百青年圍觀兼拍片起哄 (多圖)

觀濱少女被掌摑飛踢疑遭暴力欺凌　近百青年圍觀兼拍片起哄 (多圖)

除夕夜不少市民相約三五知己外出慶祝，喜迎新一年來臨。近年成為「Gen Z聖地」、俗稱為「觀濱」的觀塘海濱公園，甫踏入2026年便上演懷疑少女暴力欺凌另一少女的場面。網上流傳多條影片，顯示一名身穿露肩白色毛衣和短裙的少女，眾目睽睽下以粗口怒罵、掌摑和飛踢另一名同樣穿白色衣服和短裙的少女。圍觀者除在掌摑一刻起哄，亦紛紛取起

am730 ・ 14 小時前
宣萱《尋秦記》宣傳穿搭意外地似「群姐」？橙綠拼上衣原來是「這品牌」，宋慧喬也穿過

宣萱《尋秦記》宣傳穿搭意外地似「群姐」？橙綠拼上衣原來是「這品牌」，宋慧喬也穿過

《尋秦記》電影版要上映了，一眾演員都為電影造勢宣傳。日前宣萱就穿起了一件橙綠拼的服裝做宣傳，卻在Threads上引起熱話，指服裝「似曾相識」，有點像《愛回家》裡的群姐，隨即引起脆友們的討論。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
美國迪士尼特技表演失誤　180 公斤仿真巨石失控滾向觀眾　員工挺身而出阻擋受傷︱有片︱Yahoo

美國迪士尼特技表演失誤　180 公斤仿真巨石失控滾向觀眾　員工挺身而出阻擋受傷︱有片︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國佛羅里達州迪士尼一名員工，在現場表演期間為阻止一個重約 180 公斤的仿真巨石道具滾向觀眾，意外受傷。迪士尼其後證實，涉事員工正在康復中。

Yahoo新聞 ・ 12 小時前
50歲黃浩然舉家遊日 被網民野生捕獲激讚身形與10年前無異 與兒子似兄弟

50歲黃浩然舉家遊日 被網民野生捕獲激讚身形與10年前無異 與兒子似兄弟

黃浩然於6年前離開效力13年嘅TVB，轉投古天樂旗下公司，重投電影圈。黃浩然與著名形象指導老婆KAKA於2005年結婚，育有兩子Kayden和Ransley，一家四口感情融洽，被稱圈中「模範家庭」，又有「好男人」、「好爸爸」之稱，同時因老婆父親係馬主莫英儒，有傳身家逾億且擁有多層豪宅物業，被貫以「億萬駙馬」之名。日前，黃浩然藉聖誕佳節與家人齊齊到日本度假，被網民野生捕獲，並將照片分享至社交平台，激讚50歲黃浩然保養得宜。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
周街貼「JACE憑咩開紅館」！陳凱詠被質疑谷飛　斗膽問蔡依林借蛇

周街貼「JACE憑咩開紅館」！陳凱詠被質疑谷飛　斗膽問蔡依林借蛇

【on.cc東網專訊】歌手陳凱詠（JACE）於2023年約滿環球後，成為獨立歌手，而她將於今年2月18、19日在紅館處女開唱，門票原定於去年11月28日公開發售，因應大埔宏福苑火災，延至上月19日開售。門票開售近兩星期，有網民指陳凱詠演唱會門票滯銷，雖未知是否與

東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前