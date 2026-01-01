《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
Loro Piana手袋出新款軟皮革袋！Extra Softy橫款手提包貴氣感滿滿，你的銀包跟得上更新速度嗎？
近幾季時尚圈對柔軟、隨性的手袋輪廓格外著迷。一向以頂級面料聞名，走低調奢華風格的Loro Piana也順應這股趨勢，在2026春夏系列中推出了全新的Extra Softy手提包，將品牌的貴氣質感融入休閒的軟包設計中。
這款全新的Extra Softy手提包，延續了品牌經典的Extra Bag輪廓，但改為更為纖細、修長的橫向設計。線條簡潔現代，沒有多餘裝飾卻自帶慵懶高級氛圍。
Extra Softy選用了不同的頂級材質打造極致柔軟的觸感，包括小牛皮、軟皮革、雙人字紋羊絨面料等，每一種都凸顯了天然材質的柔軟度，觸感細膩溫潤，拿在手上毫無壓迫感，完美詮釋「軟包」的舒適體驗。
在設計細節上亦兼具實用與精緻度，配有一條可調節、可拆卸的肩帶，可以輕鬆在手提、肩背或斜挎之間轉換。金色吊飾上刻有LP標誌，低調卻有辨識度。
顏色上暫時推出了四款經典色調，如駝色、酒紅色、深巧克力色和沙色等。根據不同材質，價格也有所不同，如沙色的Extra Softy包定價約為690,800日元（約合34,500港元）。全新Extra Softy系列將於2026年1月3日起正式發售。喜歡低調貴氣風格的朋友，這款新品非常值得重點關注！
