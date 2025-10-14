Loro Piana新手袋被問爆！Needle Bag把休閒風保齡球袋揉成靜奢輪廓

Loro Piana 新手袋被問爆！Needle Bag把休閒風保齡球袋揉成靜奢輪廓

Loro Piana手袋新款Needle Bag，一登場就引起高度討論！這款以保齡球袋為靈感的新作，將休閒輪廓融入品牌標誌性的靜奢美學，打造出兼具隨性與精緻的日常包款。

阿Sa（蔡卓妍）日前在《Bazaar Thailand》中親自示範這款新包，她以一身中性裝扮搭配帥氣長靴，完美展現Needle Bag休閒時尚的多元搭配性，連好友容祖兒也忍不住留言多個心心眼emoji表示支持！

Photo from Instagram@choisaaaa

新款Needle Bag的設計概念來自裝載編織針線的傳統手袋，呼應Loro Piana悠久的紡織傳承。包身採用柔和流暢的線條設計，配有品牌標誌性的LP吊飾，無論手提或肩背都能保持優雅姿態。

目前推出Small與Medium兩種尺寸，分別適合不同使用需求。小型款式適合日常輕便外出，中型則能容納更多隨身物品。兩種尺寸均採用優質皮革製作，內襯採用細膩麂皮，側邊以整塊皮革打造，展現精湛工藝。

Loro Piana Needle Bag Medium $37,200

Loro Piana Needle Bag，Small款式定價港幣33,400；Medium款式定價港幣37,200。

Loro Piana Needle Bag Small $33,400

