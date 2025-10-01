Louis Vuitton向生活的藝術致敬！2026春夏女裝系列以創新剪裁展現獨特個性

LV

在羅浮宮博物館這座曾為法國王后奧地利安娜夏宮的歷史殿堂中，Louis Vuitton盛大發表了2026春夏女裝系列，向生活的藝術致敬，特別歌頌珍貴的私人時光與個人空間中無拘無束的自由。此次系列由Marie-Anne Derville操刀，將時尚轉化為一場親密的個人旅程，融合創新、傳統與法式優雅的精髓，展現Louis Vuitton一貫的卓越工藝與前瞻視野。

圖片來源：Louis Vuitton

穿梭私人空間的探索之旅

2026春夏系列「私人時光的生活藝術」為靈感，將服飾化為表達自我的媒介，超越傳統「室內」服裝的功能性定義。系列以剪裁呈現流暢而無拘束的廓形，既保留了品牌的創新精神，又顛覆了常規的穿著原則。每件服飾都暗藏巧思，從隱秘的口袋到精緻的刺繡，細節設計引人入勝，這系列不僅是對多元風格的探索，更是對個人生活態度的宣言，無論身處何地，都能大膽展現真我。

廣告 廣告

騷場佈景由Marie-Anne Derville精心設計，打造成一間現代公寓，與夏宮的歷史背景相呼應。場景中陳列的家具與藝術品跨越數世紀，呈現法國藝術的璀璨傳承，從18世紀著名家具工匠Georges Jacob的經典之作，到19世紀陶藝家Pierre-Adrien Dalpayrat的雕塑作品，再到1930年代Michel Dufet的裝飾藝術風格椅子，以及當代藝術家Robert Wilson的創作，這些精心挑選的佈置，完美勾勒出從18世紀至今的法式美學，令人沉醉。

無論探索何處，總能以服飾訴說個人故事

本季服飾設計融合對比元素，讓結構感與流動感並存，大膽卻不失內斂。每件單品都蘊含微妙細節，邀請觀者細細品味，同時展現穿著者的獨特魅力，從飄逸的裙裝散發輕鬆優雅，到重新定義現代權力著裝的剪裁套裝，每一款設計都體現了Louis Vuitton核心理念：「無論探索何處，總能以服飾訴說個人故事」。

騷場前排星光璀璨，匯聚了來自音樂與影壇的全球巨星。BLACKPINK成員Lisa身著粉嫩色系服裝，搭配標誌性的LV Knot Pump高跟鞋，散發甜美與優雅兼具的魅力。Stray Kids的Felix則以現代西裝造型亮相，展現品牌大使的時尚風範。好萊塢巨星Zendaya、Ana de Armas與Emma Stone等人也盛裝到場支持。

藝術生活的傳承

Louis Vuitton 2026春夏女裝系列不僅是時尚的呈現，更是一場關於生活方式的深刻對話，通過將私人空間轉化為自我表達的畫布，品牌邀請我們重新思考時尚在生活中的角色，奢華不僅在於華麗的外表，更在於擁抱真我的自由。

在羅浮宮博物館這座曾為法國王后奧地利安娜夏宮的歷史殿堂中，Louis Vuitton盛大發表了2026春夏女裝系列，向生活的藝術致敬，特別歌頌珍貴的私人時光與個人空間中無拘無束的自由。此次系列由Marie-Anne Derville操刀，將時尚轉化為一場親密的個人旅程，融合創新、傳統與法式優雅的精髓，展現Louis Vuitton一貫的卓越工藝與前瞻視野。

Visit Jessica HK for more lifestyle, beauty, and wellness content from Hong Kong's leading digital magazine.

Want to read the complete article with all images and interactive content?

📖 Read Full Article on Jessica HK →

Get the complete experience with high-quality images, videos, and interactive features on our website.