Louis Vuitton 利園店擴建開幕 融合懷舊劇院與酒吧氛圍

Louis Vuitton 在銅鑼灣利園舉行盛大開幕儀式，慶祝擴建後的專門店重新亮相，容祖兒、鄧麗欣、王丹妮、陳卓賢、柯煒林、胡子彤和朱鑑然等香港明星齊聚一堂，身穿品牌最新系列炒熱現場。

佔地 1,478 平方米的旗艦店，匯聚男女士皮具、時裝、鞋履、配飾、腕錶、珠寶、香水和彩妝，讓逛街變成一場私人派對。​

走進全新女士貴賓室「The Theatre」，彷彿推開利舞台 1920 至 1990 年代的時光門，精緻天花板和多層劇院結構設計，讓人感覺像坐在氣派戲院裡，看一場專屬的時尚秀。 布幕元素和瑰麗裝飾巧妙融入，懷舊韻味中帶著現代優雅，坐下來挑選心儀單品。​

男士區則走懷舊酒吧路線，裝潢向 1970 至 1990 年代的利園酒店飲勝吧致敬，那個見證香港夜生活黃金歲月的熱鬧去處。 東西文化融合的設計，用豐富質感、高雅配色和藝術品重現當年親切氛圍，現代家具一擺，瞬間把回憶變成當下享受。​





限量系列與春夏男裝亮點

開幕特別推 Monogram Origine、VVN 和 Time Trunk 三款獨家限量系列，紀念經典 Monogram 圖案誕生 130 週年，用當代工藝變奏傳奇手作，為永恆圖騰開新章。 2026 春夏男裝系列則由 Pharrell Williams 主理，從現代印度正裝汲取靈感，融合布料、剪裁和色彩，強調衣著與城市、自然、陽光的連結。​

系列在 Studio Mumbai 打造的印度風場景中展出，充滿感官張力，完美體現 Louis Vuitton 對旅行、高雅手作和全球社群的熱愛。





Louis Vuitton 香港利園專門店

地址：銅鑼灣希慎道 33 號利園商場一期 G01 號舖