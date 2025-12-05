Louis Vuitton 發佈 2026 Dog Accessories Collection 全新寵物旅行單品同步亮相

Louis Vuitton

Louis Vuitton 發佈 2026 年 Dog Accessories Collection，由創意總監 Pharrell Williams 擔綱設計

全新旅行單品包括 Speedy Pet Trunk、Kennel Trunk，以及 Neverwoof（為寵物而設的 Neverfull）

系列同時帶來寵物服飾、與主人呼應的配飾，以及可於頸圈與牽繩加入燙印字樣的個人化服務

Louis Vuitton 以 2026 年全新 Dog Accessories Collection，進一步鞏固品牌在「毛孩奢華生活」領域的佈局。男裝創意總監 Pharrell Williams 再度為這條深受歡迎的寵物支線注入個人視角，將 Louis Vuitton 經典設計語彙轉化為兼具機能與造型感的單品，專為成犬、幼犬及其主人而設。

呼應品牌深厚的旅行基因，以及 2026 春夏男裝預覽系列中帶點田園幻想的氣息，是次新品為寵物衣櫥帶來更洗練的升級。重點旅行單品包括 Speedy Pet Trunk、可同時作家居裝飾的 Kennel Trunk、「寵物版 Neverfull」Neverwoof，以及 Pet Backpack。系列亦加入帶有「LV Lovers」氣息的 Dog Beret，還有以皮革包覆、方便隨行補水的水碗。

聚焦日常與愛犬散步的場景，頸圈、牽繩、胸背等功能配件都經重新演繹，並就拉力與舒適度反覆測試，向 Louis Vuitton 於 1913 年推出的首款狗屋設計致意。系列同時加入皮革斜揹保溫瓶套、手提骨頭造型 Monogram Trunk 等細節，讓主人與寵物輕鬆配襯；為進一步解放雙手，品牌亦推出可斜揹的 Monogram 牽繩版本。

為令每件單品真正獨一無二，Louis Vuitton 個人化服務可在皮革 Monogram 頸圈內側，或圈形皮革牽繩手柄上，為愛犬名字（最多十個字元）加入燙印標記。

以上為是次完整系列，當中新登場配飾及多款限量單品現已正式上架。

