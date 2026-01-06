跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
Louis Vuitton春夏手袋新品巡禮！經典大手袋Neverfull換上奶啡色，海量粉嫩單品藏不住的甜
當春日甜意遇上經典奢華，Louis Vuitton 這波春夏驚喜直接俘獲時尚界！為慶祝 Monogram帆布誕生130週年，品牌特別推出Monogram Origin系列，用全新視角重新演繹 1896 年的經典圖案，滿滿復古氛圍中帶著清新爽朗活力。
Monogram Origin系列以亞麻與棉混紡的帆布，打造出獨特的的馬卡龍色調，包括米白、青綠、粉紅、淡藍及巧克力棕。每一款手袋都附有專屬的姓名吊牌，不僅充滿少女感，更蘊含著致敬品牌歷史的收藏意義！
All In BB（HK$21,800）
一推出即成為熱賣榜Top 1的All In BB也迎來周年紀念款升級，Monogram Origine 帆布搭配柔滑牛皮飾邊，同樣配有一枚可拆式地址吊牌。包身大小剛好容納日常必備品，配有一個拉鏈小包，可以單獨取出作為隨身配件使用。
Alma BB（HK$19,400）
換上了全新 Monogram Origine 帆布的經典Alma BB手袋，配備經典的掛鎖和一個特別的周年紀念地址標籤，加上粉嫩配色，造型精緻可愛。
Neverfull MM（HK$22,800）
Neverfull MM 絕對是值得收藏的款式！包身圖案靈感源自檔案館中的顧客登記簿，經典配色搭配帆布材質。包型容量充足，日常必備的物品都能輕鬆裝下，內部更設有條紋拉鏈口袋，幫助收納小物，整齊又方便。
Pochette Accessoires（HK$14,200）
這款精緻的手拿包同樣是 130 週年紀念系列成員，配色優雅耐看的配色，無論是日常及晚間造型都能完美搭配，簡約之中透出滿滿質感。
Pochette Hills（HK$17,100）
這款Pochette Hills手袋，同樣屬於周年紀念系列，尺寸剛好容納日常必備小物，再加上可調節手柄設計，背攜方式靈活多變，滿足不同穿搭需求。
