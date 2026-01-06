焦點

跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？

Yahoo Style HK

Louis Vuitton春夏手袋新品巡禮！經典大手袋Neverfull換上奶啡色，海量粉嫩單品藏不住的甜

Yahoo Style
Yahoo Style
Louis Vuitton春夏手袋新品巡禮！經典大手袋Neverfull換上奶啡色，海量粉嫩單品藏不住的甜
Louis Vuitton春夏手袋新品巡禮！經典大手袋Neverfull換上奶啡色，海量粉嫩單品藏不住的甜

當春日甜意遇上經典奢華，Louis Vuitton 這波春夏驚喜直接俘獲時尚界！為慶祝 Monogram帆布誕生130週年，品牌特別推出Monogram Origin系列，用全新視角重新演繹 1896 年的經典圖案，滿滿復古氛圍中帶著清新爽朗活力。

基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

Photo from Louis Vuitton
Photo from Louis Vuitton
Photo from Louis Vuitton
Photo from Louis Vuitton

Monogram Origin系列以亞麻與棉混紡的帆布，打造出獨特的的馬卡龍色調，包括米白、青綠、粉紅、淡藍及巧克力棕。每一款手袋都附有專屬的姓名吊牌，不僅充滿少女感，更蘊含著致敬品牌歷史的收藏意義！

All In BB（HK$21,800）

All In BB（HK$21,800）
All In BB（HK$21,800）
廣告

一推出即成為熱賣榜Top 1的All In BB也迎來周年紀念款升級，Monogram Origine 帆布搭配柔滑牛皮飾邊，同樣配有一枚可拆式地址吊牌。包身大小剛好容納日常必備品，配有一個拉鏈小包，可以單獨取出作為隨身配件使用。

Alma BB（HK$19,400）

Alma BB（HK$19,400）
Alma BB（HK$19,400）

換上了全新 Monogram Origine 帆布的經典Alma BB手袋，配備經典的掛鎖和一個特別的周年紀念地址標籤，加上粉嫩配色，造型精緻可愛。

Neverfull MM（HK$22,800）

Neverfull MM（HK$22,800）
Neverfull MM（HK$22,800）

Neverfull MM 絕對是值得收藏的款式！包身圖案靈感源自檔案館中的顧客登記簿，經典配色搭配帆布材質。包型容量充足，日常必備的物品都能輕鬆裝下，內部更設有條紋拉鏈口袋，幫助收納小物，整齊又方便。

Pochette Accessoires（HK$14,200）

Pochette Accessoires（HK$14,200）
Pochette Accessoires（HK$14,200）

這款精緻的手拿包同樣是 130 週年紀念系列成員，配色優雅耐看的配色，無論是日常及晚間造型都能完美搭配，簡約之中透出滿滿質感。

Pochette Hills（HK$17,100）

Pochette Hills（HK$17,100）
Pochette Hills（HK$17,100）

這款Pochette Hills手袋，同樣屬於周年紀念系列，尺寸剛好容納日常必備小物，再加上可調節手柄設計，背攜方式靈活多變，滿足不同穿搭需求。

>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

相關文章：Kendall同款編織手袋竟不是BV？The Row Lilou手袋令質感控直接淪陷

Kendall同款編織手袋竟不是BV？The Row Lilou手袋令質感控直接淪陷
Kendall同款編織手袋竟不是BV？The Row Lilou手袋令質感控直接淪陷

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

陳冠希CLOT x Coach聯名來襲！太會做聯名系列了，印花Tee、牛仔袋、冷帽...搶貨要快

Loro Piana手袋出新款軟皮革袋！Extra Softy橫款手提包貴氣感滿滿，你的銀包跟得上更新速度嗎？

2026十大熱款Hobo Bag手袋推薦！從LV、Dior、BV到Gen-Z最愛Coach，實用大容量不費力時尚感

Yahoo新聞專題報道

其他人也在看

Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解

Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解

許多 AirPods Pro (第 2 代) 用家都會遇到同一個煩惱：用久了降噪效果變差，甚至出現雜音。你以為耳機壞了？其實很可能是網格被耳垢堵塞！Apple Support 官方發佈的最新版本教學影片引起熱議，官方竟然罕有地「點名」推薦使用特定品牌的卸妝水來清潔耳機，被網民笑稱是「最強官方業配」。 到底要如何正確清潔才不傷機？Yahoo Tech HK 為你拆解官方推薦的「深層清潔術」。

Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
吳卓林罕談生父成龍疑破冰　傳獲經濟援助為電影設計海報

吳卓林罕談生父成龍疑破冰　傳獲經濟援助為電影設計海報

吳綺莉的私生女吳卓林，曾公開指影星成龍是她的親生父親。吳綺莉多年來母兼父職養大女兒。惟近年母女關係惡化，吳卓林離家出走並與同性伴侶搬出同居兼結婚，但卻又被發現在垃圾站拾荒和排隊領免費食物，經濟狀況令人憂心。吳綺莉雖曾欲經濟上協助女兒，但吳卓林堅拒回港探母，關係陷入僵局。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Kendall同款編織手袋竟不是BV？The Row Lilou手袋令質感控直接淪陷

Kendall同款編織手袋竟不是BV？The Row Lilou手袋令質感控直接淪陷

看到 Kendall Jenner 的最新街拍，目光很難不被她手上那只簡約型格的編織包吸引！她以啡色長皮衣、深色直筒牛仔褲搭配紅色頭巾，肩上隨意背著 The Row Lilou 編織肩背包，整體造型簡約又率性。

Yahoo Style HK ・ 17 小時前
做隻出色的馬仔！AirPods Pro 3 馬年特別版限量上架，售價 HK$1,849

做隻出色的馬仔！AirPods Pro 3 馬年特別版限量上架，售價 HK$1,849

推出生肖特別版產品已經成了 Apple 的定番節目，時間剛跨入 2026 年，馬年特別版 AirPods Pro 3 便正式登場了。

Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（05/01-18/01）

【759阿信屋】今期勁筍推介（05/01-18/01）

759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$21.9/2件、SuperFresh急凍系列低至$16.8-30/件、BOBO 波波魚丸系列低至 $25.9-33.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！

YAHOO著數 ・ 23 小時前
大牌檔午市套餐創意命名超吸睛 網民：「蒼井老師即係食啲乜?」

大牌檔午市套餐創意命名超吸睛 網民：「蒼井老師即係食啲乜?」

近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享長沙灣一間大牌檔的午市餐牌，直言「A餐好吸引」，全因套餐名稱玩味十足。原來該大牌檔一向習慣在餐牌展現創意，務求第一眼就成功吸引食客目光，由於套餐名稱相當「有畫面」，帖文隨即引起網民熱烈討論。

Yahoo Food ・ 1 小時前
中日外交戰陰影下的中國移民 首次看到攻擊性塗鴉「感到寒毛直豎」

中日外交戰陰影下的中國移民 首次看到攻擊性塗鴉「感到寒毛直豎」

provided宋子健（右）與稻垣茜是一對中日跨國婚姻伴侶。 「高市上台後，我正好在京都一個餐會上。餐會剛結束，同桌的一位女性長輩過來擔心地問我：日本的高市上台後，你會不會更辛苦？有沒有被針對？」去年夏天剛移居日本的中國人Zoe（化名）回憶說。 讓她記憶深刻的是，這位阿姨當時還找來另一位長者開車送她回家。「在車上，他們問起我有沒有因為最近中日關係，遇到不舒服的事。我搖著頭表示自己沒有，不過語言班上有同學在京都街上被日本老人喊『滾回國去』。他們兩位長輩立刻在車上向我表示：『我們也很討厭這樣的人。』」 ...

BBC News 中文 ・ 16 小時前
台慶頒獎禮司儀陣容被嘲史上最奀　去年司儀麥美恩周奕瑋索性飛曼谷外遊

台慶頒獎禮司儀陣容被嘲史上最奀　去年司儀麥美恩周奕瑋索性飛曼谷外遊

【on.cc東網專訊】近年《萬千星輝頒獎禮》司儀陣容以大堆頭見稱，前年達18人，去年減少到16人，有汪明荃、鄧梓峰、陳貝兒、麥美恩、陸浩明、周奕瑋等。頒獎禮今晚（4日）舉行，並已公布司儀陣容，今年比去年削減4倍，只得車婉婉、陸浩明、何沛珈和鄭衍峰4人，麥美恩和周

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《全民造星6》總決賽強尼與古天樂妙問妙答令觀眾拍爛手掌

《全民造星6》總決賽強尼與古天樂妙問妙答令觀眾拍爛手掌

ViuTV偶像育成節目《全民造星VI》總決賽於昨晚（1月4日）舉行，並邀得「項少龍」古天樂擔任評判，當中古天樂與主持人強尼之間的妙問妙答成為節目焦點之一。

Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
35歲張曦雯萬千星輝頒獎典禮紅地毯Deep V加美背性感亮相！23吋螞蟻腰身段全靠「長短棍餐單」維持纖瘦身型

35歲張曦雯萬千星輝頒獎典禮紅地毯Deep V加美背性感亮相！23吋螞蟻腰身段全靠「長短棍餐單」維持纖瘦身型

萬千星輝頒獎典禮2025於1月4日完美落幕。紅地毯盛況當中，張曦雯（Kelly）以Alex Perry的黑色Deep V加露背晚裝示人。張曦雯以Deep V開至肚臍的晚裝踏上紅地毯，角逐最佳女主角，令身旁與她同行的男藝員都不敢亂望。

Yahoo Style HK ・ 21 小時前
台慶頒獎禮︱詹天文「搶獎」嚇親林敏驄　得獎變頒獎？

台慶頒獎禮︱詹天文「搶獎」嚇親林敏驄　得獎變頒獎？

【on.cc東網專訊】現年19歲嘅歌手詹天文（Windy）獻唱《新聞女王2》插曲《Seeds of Truth》在《萬千星輝頒獎典2025》中勇奪「最佳電視歌曲」殊榮，獲樂壇前輩林敏驄頒獎，點知年紀輕輕嘅Windy可能少見大場面，當下即緊張大師上身，竟於鏡頭前自

東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
58歲王祖賢近況曝光 驚現大細眼說話喘氣 罕談退出娛樂圈原因

58歲王祖賢近況曝光 驚現大細眼說話喘氣 罕談退出娛樂圈原因

現年58歲前女星王祖賢在90年代是靚絕演藝圈的仙氣女神，但2004年拍畢《美麗上海》後息影，近日她出席加州大學矽谷學院「2026中醫養生名人論壇——慶新年．話健康」講座，除了分享養生之道，更罕有談及當年為何退出娛樂圈。而其真實狀況曝光後，不少網民驚見王祖賢出現大細眼，左眼腫到似睜不開，情況令人憂心。

Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
行李箱托運貼紙要撕掉嗎？桃園機場曝下場，旅客飛十幾年都不知道

行李箱托運貼紙要撕掉嗎？桃園機場曝下場，旅客飛十幾年都不知道

出國旅遊時，行李箱託運後總會貼上各式各樣的標籤貼紙，有些旅客習慣將這些貼紙當作旅行紀念保留，有些則會立即撕除，但究竟哪種做法才正確？一名女網友因朋友提醒要撕掉行李箱上的託運貼紙，卻發現貼紙異常難撕而引

食尚玩家 ・ 20 小時前
「暴走神鞋」舒服波鞋網民推介3大品牌：HOKA行萬步不覺痛、車銀優代言Skechers也是舒服鞋子天才？

「暴走神鞋」舒服波鞋網民推介3大品牌：HOKA行萬步不覺痛、車銀優代言Skechers也是舒服鞋子天才？

當大家仍在 Nike 或 Adidas 之間選擇困難時，近期網民在社交平台上分享自己的「暴走神鞋」體驗；3個品牌的波鞋，因出色的緩震技術和實用性能，獲得大量用家推介。

Yahoo Style HK ・ 50 分鐘前
下任魔帥 馬利斯卡變大熱

下任魔帥 馬利斯卡變大熱

【Now Sports】曼聯決定炒掉領隊阿摩廉後，亦要開始重新找新主帥人選，英國《太陽報》列出了7名有機會成為下任魔帥候選人，其中博彩公司更列前任車路士領隊馬利斯卡，為大熱接任人選。馬利斯卡（Enzo Maresca）元旦日才與車路士分道揚鑣，如今曼聯又炒阿摩廉，使這位意大利教頭有機會成為下任紅魔鬼主帥，而英國博彩公司已將馬利斯卡列為上任大熱人選。《太陽報》指出，目前尚有多位魔帥候選人有條件上任，包括巴塞隆拿前教練沙維、英格蘭前領隊修夫基，而現出任球會領隊的包括有加士拿、伊拉奧拿、普捷天奴、艾馬利以及艾迪賀維，當然出任看守領隊的費查，亦有機會坐正。阿摩廉總共執教曼聯63場比賽，只取得25勝，今季英格蘭超級聯賽則8勝7和5負，攻入34球，失30球，排在第6位。曼聯除了周中英超要訪般尼外，下周日英格蘭足總盃第3圈迎戰白禮頓。

now.com 體育 ・ 13 小時前
44歲陳自瑤露心口晚裝火辣殺入萬千星輝頒獎典禮紅地毯！「最索人妻」魔鬼級身型保養法：不可以恃著青春就不保養

44歲陳自瑤露心口晚裝火辣殺入萬千星輝頒獎典禮紅地毯！「最索人妻」魔鬼級身型保養法：不可以恃著青春就不保養

萬千星輝頒獎典禮2025完美落幕。紅地毯是眾星當晚的首個「戰場」，女明星們出盡美麗力度，給觀眾最美視覺。其中，「最索人妻」之一的陳自瑤（Yoyo），一身黑色露心口晚裝搶盡眼球，傲人身材表露無遺，火辣登上萬千星輝頒獎典禮紅地毯！

Yahoo Style HK ・ 22 小時前
英超話題 ｜破紀錄 半季6主帥被炒　賠率顯示史諾係下個熱門

英超話題 ｜破紀錄 半季6主帥被炒　賠率顯示史諾係下個熱門

今季英超已有6名領隊被開刀，已創下英超新紀錄。球季只是剛剛一半，英國博彩網站已更新下一個英超領隊被炒的賠率，史諾係下個熱門人選之一。

Yahoo 體育 ・ 7 小時前
獨裁者被生擒、呎價百多港元起　委內瑞拉物業比香港更值搏？

獨裁者被生擒、呎價百多港元起　委內瑞拉物業比香港更值搏？

委內瑞拉政局生變，逾700萬人離散海外，住宅呎價低至百多港元起，從當地樓價、租金、收入及外國人置業門檻，是否真的比香港更值搏。

Yahoo 地產 ・ 2 小時前
車Cam直擊｜沙田私家車右轉遭的士猛撼　學車師傅慘叫　女學神：對唔住阿sir

車Cam直擊｜沙田私家車右轉遭的士猛撼　學車師傅慘叫　女學神：對唔住阿sir

沙田發生車禍。 昨日（4日）中午12時26分，一輛私家車沿沙田牛皮沙街右轉進入翠欣街時，一輛往第一城港鐵站方向行駛之的士懷疑衝黃燈，與私家車相撞。警方和救援人員接報後趕至現場，私家車54歲姓林的女學員受傷，她心口痛由救護車送往威爾斯親王醫院治理。私家車車頭冚被撞起摺起，安全氣袋彈出，圍欄亦都被撞毀。警方正在調查事

am730 ・ 22 小時前
英超 ｜《衛報》爆料　車路士報價1.6億歐元搶雲尼素斯

英超 ｜《衛報》爆料　車路士報價1.6億歐元搶雲尼素斯

根據英國《衛報》報道，車路士正計劃向皇家馬德里提出一份高達 1.6 億歐元的報價，目標收購雲尼素斯。皇馬現時面臨抉擇：是把握時機出售，還是冒險日後人財兩失。

Yahoo 體育 ・ 10 小時前