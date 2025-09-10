今晚凌晨蘋果發表 iPhone 17 系列 即睇流言懶人包
Love, Bonito返工衫低至3折+新品獨家85折！韓星同款垂褶背心$105/最平$65入手合身T恤
返工衫不知道哪裡買？來Love, Bonito逛逛吧！即看內文：
返工衫不想穿得太休閒，想要舒適與設計感兼備，新加坡品牌Love, Bonito是不錯的選擇！今期品牌減價低至三折，上衣大部分$300內埋單，最便宜$65就可以入手一件完美版型的T恤；許多吊帶背心非常美，還有韓星相似款的垂褶背心，減價後也只是大概$100至$200就可以入手，回到辦公室覺得冷還可以疊穿西裝外套、針織外套，而且新款正價秋冬裝輸入優惠碼有Yahoo獨家85折優惠！如此多優惠，大家一定迫不及待想入手吧！
Love, Bonito優惠詳情：
日期：即日起到9月30日
輸入Yahoo獨家優惠碼【YAHOOLB15】享正價貨品85折。
特價專區減價低至3折！
合身剪裁T恤最平3折、韓星同款背心只需$105！
Love, Bonito服裝平時的價格也算合理，即使原價也有很多OL去掃貨。這次開放的減價專區更加吸引人了，共有337件服飾包括T恤、背心、西裝外套、針織衫、棉麻褲、棉麻裙以及首飾等，非常適合現在還處於酷暑的香港穿搭。返工穿oversize T恤覺得太過休閒，一件合身剪裁版型的Crew Neck Tee就很適合你，原價$219，現在3折後只需要$65即可入手，有白色和啡黃色兩種顏色選擇，不過只剩下兩種尺碼，心動就快去入手了！此外，(G)I-DLE葉舒華夏日旅遊時曾經穿過一件綠色絲綢，帶有小性感設計的垂褶背心，與其同樣設計、相似配色的背心，在Love, Bonito也可以找到，而且4折後只需要$105，實在太吸引了！
Sophia Cowl Neck Camisole Top
4折特價：$105｜
原價：$259
Kendra Contour Knit Camisole Top
6折特價：$190｜
原價：$319
Sree Knit V-neck Crop Top
66折特價：$150｜
原價：$229
Cropped Round Neck Knit Cardigan
44折特價：$115｜
原價：$259
Ribbed Jersey Fitted Camisole Top
4折特價：$75｜
原價：$189
LBAnniversary Limited Edition Crew Neck Tee
3折特價：$65｜
原價：$219
秋冬新品85折 入手針織衫、西裝外套
在減價區找不到合眼緣的也沒有關係，Love, Bonito官網特別給Yahoo讀者獨家優惠，正價貨品只需輸入優惠碼【YAHOOLB15】就能享受85折優惠。Yahoo網購專員掃視一圈，發現不少針織上衣、西裝外套都很值得入手，鏤空針織外套85折後只需$331，穿著感舒適透氣，也能阻擋辦公室的冷氣。立體挺身的西裝外套，折後只需$552，搭配短褲、長褲穿著都一樣迷人！大家心動不如行動，快人一步用更優惠的價格買到新衣服，現在就買下心頭好！
Relaxed Pointelle Knit Round Neck Cardigan
85折特價：$365｜
原價：$429
Relaxed Pointelle Knit Cardigan
85折特價：$331｜
原價：$389
RuchedReady® Rachel Summer Textured Blazer
85折特價：$552｜
原價：$649
