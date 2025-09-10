Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Love, Bonito返工衫低至3折+新品獨家85折！韓星同款垂褶背心$105/最平$65入手合身T恤

返工衫不想穿得太休閒，想要舒適與設計感兼備，新加坡品牌Love, Bonito是不錯的選擇！今期品牌減價低至三折，上衣大部分$300內埋單，最便宜$65就可以入手一件完美版型的T恤；許多吊帶背心非常美，還有韓星相似款的垂褶背心，減價後也只是大概$100至$200就可以入手，回到辦公室覺得冷還可以疊穿西裝外套、針織外套，而且新款正價秋冬裝輸入優惠碼有Yahoo獨家85折優惠！如此多優惠，大家一定迫不及待想入手吧！

Love, Bonito優惠詳情：

合身剪裁T恤最平3折、韓星同款背心只需$105！

Love, Bonito服裝平時的價格也算合理，即使原價也有很多OL去掃貨。這次開放的減價專區更加吸引人了，共有337件服飾包括T恤、背心、西裝外套、針織衫、棉麻褲、棉麻裙以及首飾等，非常適合現在還處於酷暑的香港穿搭。返工穿oversize T恤覺得太過休閒，一件合身剪裁版型的Crew Neck Tee就很適合你，原價$219，現在3折後只需要$65即可入手，有白色和啡黃色兩種顏色選擇，不過只剩下兩種尺碼，心動就快去入手了！此外，(G)I-DLE葉舒華夏日旅遊時曾經穿過一件綠色絲綢，帶有小性感設計的垂褶背心，與其同樣設計、相似配色的背心，在Love, Bonito也可以找到，而且4折後只需要$105，實在太吸引了！

Sophia Cowl Neck Camisole Top

4折特價：$105｜ 原價：$259

SHOP NOW

Sophia Cowl Neck Camisole Top

Kendra Contour Knit Camisole Top

6折特價：$190｜ 原價：$319

SHOP NOW

Kendra Contour Knit Camisole Top

Sree Knit V-neck Crop Top

66折特價：$150｜ 原價：$229

SHOP NOW

Sree Knit V-neck Crop Top

Cropped Round Neck Knit Cardigan

44折特價：$115｜ 原價：$259

SHOP NOW

Cropped Round Neck Knit Cardigan

Ribbed Jersey Fitted Camisole Top

4折特價：$75｜ 原價：$189

SHOP NOW

Ribbed Jersey Fitted Camisole Top

LBAnniversary Limited Edition Crew Neck Tee

3折特價：$65｜ 原價：$219

SHOP NOW

LBAnniversary Limited Edition Crew Neck Tee

秋冬新品85折 入手針織衫、西裝外套

在減價區找不到合眼緣的也沒有關係，Love, Bonito官網特別給Yahoo讀者獨家優惠，正價貨品只需輸入優惠碼【YAHOOLB15】就能享受85折優惠。Yahoo網購專員掃視一圈，發現不少針織上衣、西裝外套都很值得入手，鏤空針織外套85折後只需$331，穿著感舒適透氣，也能阻擋辦公室的冷氣。立體挺身的西裝外套，折後只需$552，搭配短褲、長褲穿著都一樣迷人！大家心動不如行動，快人一步用更優惠的價格買到新衣服，現在就買下心頭好！

Relaxed Pointelle Knit Round Neck Cardigan

85折特價：$365｜ 原價：$429

SHOP NOW

Relaxed Pointelle Knit Round Neck Cardigan

Relaxed Pointelle Knit Cardigan

85折特價：$331｜ 原價：$389

SHOP NOW

Relaxed Pointelle Knit Cardigan

RuchedReady® Rachel Summer Textured Blazer

85折特價：$552｜ 原價：$649

SHOP NOW

RuchedReady® Rachel Summer Textured Blazer

