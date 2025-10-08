「Love Type 16」戀愛專屬MBTI日本爆紅！細分16種「愛情人格」：最不容易墜入愛河是這型

Meme 圖「Blinking White Guy」主角化身慈善力量
「Love Type 16」是日本最近爆紅的戀愛專屬MBTI變體，靈感來自經典MBTI，但專注於浪漫關係中的互動模式。透過4個核心二元要素，組合出16種獨特「愛情人格」，幫助你了解自己在戀愛中的偏好、相性與潛在衝突。測驗簡單有趣，在社交平台上瘋傳，一起來測測看吧！
「Love Type 16」16種愛情人格4個核心要素
行為模式：
1. Lead / Follow
希望對方配合自己的節奏（主導L），還是自己配合對方的節奏（配合F）
2. Cuddly / Accept
想要撒嬌（依賴C），還是想要被依賴（被依賴A）
戀愛模式：
3. Realistic / Passionate
希望現實的戀愛（現實R），還是熱情的戀愛（熱情P）
4. Optimistic / Earnest
對戀愛是自由的（自由O），還是認真（認真E）
透過「Love Type 16」，可更了解自己與另一半的戀愛模式，找到屬於你的幸福鑰匙。16種戀愛類型的特質，會附上相性建議，幫你探索最佳搭配，十分適合與心儀對象確認契合度，或作和閨完聊天的趣味話題。不過，別忘了，相性只是愛情拼圖的一小塊，真正的幸福還是要靠自己用心經營。一起來測一測吧！
網址：https://lovetype16.com/quiz
16種愛情人格包括：
