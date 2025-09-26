LQMs 與 LLMs：人工智能從對話轉向計算的時刻

在最新一集的 Lexicon 中，我們與 SandboxAQ 的戰略夥伴關係負責人 Fernando Dominguez 進行了深入對談。SandboxAQ 是一家從 Alphabet 分拆出來的公司，在人工智能（AI）和量子技術的交匯點上開創了新局面。Fernando 向我們介紹了 LQMs（量子機器學習模型）如何重塑這一領域，從模擬分子行為到無需 GPS 的導航技術，展現了其在多個行業的潛力。

LQMs 是專門設計的 AI 系統，它們的訓練數據來源並非互聯網文本，而是數字、科學和物理法則。Fernando 指出，LQMs 更應該被視為 AI 化學家、金融分析師或量子導航者，而非像 ChatGPT 這樣的對話式 AI。與大型語言模型（LLMs）依賴語言數據不同，LQMs 利用物理、生物和化學原理來生成新數據，並模擬複雜系統。Fernando 強調，雖然 LLMs 在網上獲取信息，但 LQMs 可以生成網上未能提供的新數據，例如分子之間的互動——這涉及到數以萬億計的組合，這些都無法在現有數據集中找到。

利用 LQMs，SandboxAQ 能夠在不進入物理實驗室的情況下模擬分子在現實世界中的行為。這一方法在一些高影響力的領域已經顯示出顯著的成效。例如，SandboxAQ 與加州大學舊金山分校的神經退行性疾病研究所合作，幫助他們在一個月內模擬超過 500 萬種化合物，而以往他們年間僅能模擬約 25 萬種化合物。Fernando 表示，這一成就使得命中率提高了 50 到 100 倍，並將研究範圍擴展到了帕金森病、癌症等領域，這對於傳統藥物開發的藥廠而言，無疑是一場範式轉變。

LQMs 的潛力不僅限於生物技術領域。隨著量子計算機向實用化邁進，當前的加密技術越來越脆弱。SandboxAQ 正在為這個後量子世界準備關鍵系統。Fernando 警告道，國家級黑客當前就能竊取加密數據，雖然他們現在無法讀取，但一旦量子計算機問世——這可能是在三年或七年內，他們將能夠解密這些數據。SandboxAQ 的解決方案 ActiveGuard 可以全天候掃描組織的基礎設施，以映射加密系統並啟用量子安全升級。Fernando 指出，大多數組織對自己使用的加密技術一無所知，因此需要一個實時工具來識別過期的憑證、遺留系統，並在系統崩潰之前進行修復。

AI 和量子技術的另一個交匯點是在無 GPS 的環境中進行導航。在衝突區域或 GPS 被干擾的環境下，傳統導航系統可能會失效。Fernando 提到，甚至可以在網上購買干擾器，去年短短兩個月內就有 41,000 架飛機受到干擾。SandboxAQ 的解決方案受自然啟發，利用地球的磁場進行導航，這與鳥類和鯨魚的方式類似。每個地點都有獨特的磁場指紋，透過量子傳感器和 AI 模型，SandboxAQ 能夠準確地進行地圖繪製。這些模型的敏感度極高，需要剔除 99.9% 的噪聲數據，這一任務只有高性能 AI 才能完成。

在醫療領域，SandboxAQ 的量子傳感技術同樣得到了應用。他們與 Mount Sinai、Cleveland Clinic 和 Mayo Clinic 等機構合作，開發了一種心磁圖設備，用於監測心臟活動。這種裝置不僅測量心臟的電信號，還測量其磁場。Fernando 解釋道，這是一種非侵入性的便攜式設備，精度更高。研究團隊發現，電梯馬達會干擾信號，並利用模型來消除噪聲，這使得心臟科醫生能夠獲得更早且更準確的診斷數據。

Fernando 還介紹了他所稱的 Agentic AI 化學家，這是一種全新的突破。這些 AI 代理就像超高效的員工，各自負責不同的任務：有的專門掃描文檔，有的負責模擬分子，有的進行計算。這些 AI 共同工作，可以在幾天內完成原本需要幾年的任務。未來，SandboxAQ 致力於人才的培養，那些能夠將 AI 和量子技術結合的組織將在市場上取得主導地位。此外，CPU、GPU 和 QPU 的融合將是未來技術的一大飛躍，透過智能平台將問題分配給最適合的硬件進行處理。

展望未來，SandboxAQ 的目標是進一步推動 AI 和量子計算的整合，這不僅會改變科技行業的格局，也可能會深刻影響其他領域的發展。

