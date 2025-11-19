貨機墮海兩死︱死者胞姊質疑波音指引
「LSCM航運高峰會」探討智慧港口及低空經濟發展的最新趨勢 與政府及業界簽署合作備忘錄加強合作 推動「港口社區系統」發展
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月19日 - 物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM） 昨日藉着由香港貿易發展局（HKTDC）主辦的亞洲物流航運及空運會議（ALMAC）舉辦了「港口社區系統x 2025 LSCM 航運高峰會」及「2025香港一帶一路低空經濟合作大會」，邀請了一眾政府官員及業界專家擔任演講嘉賓，探討「港口社區系統（PCS）」及促進航運及物流發展的創新技術，並聚焦本港及「一帶一路」國家的低空經濟發展，協助業界把握嶄新機遇。
近年，環球的營商環境日益嚴峻，供應鏈面對地緣政治緊張、各國加強監管措施、氣候變化等不同挑戰，令業界對創新科技的需求倍增，需要應用不同技術提升日常運作效率及生產力。LSCM行政總裁黃廣揚先生於峰會的第一個環節中致歡迎詞時表示，業界必須加速數碼轉型，並加強合作以應對未來的挑戰及把握機遇。另外，香港特別行政區政府運輸及物流局副秘書長暨海運及港口發展專員陳婉雯女士亦到場為峰會致辭，鼓勵業界支持「港口社區系統（PCS）」及應用創新科技以提升競爭力。
於峰會期間，LSCM分別與運輸及物流局和華潤物流，香港中交創新科技有限公司及嘉柏物流簽署合作備忘錄，共同推動智慧港口及跨境物流技術發展。簽署儀式後，一眾業界專家亦分享他們對智慧港口發展的經驗及見解。香港特別行政區政府海關副關長（管制及執法）胡偉軍先生以「港口社區系統為本 推動香港成為智慧海運中心」為主題，講解港口社區系統及香港作為全球海運中心的重要角色。而港口社區系統策略顧問梁啟元博士工程師亦探討業界人士應用港口社區系統（PCS）的重要性。另外，LSCM特殊項目總監倫婉霞博士工程師亦於專題討論中與中國銀行（香港）有限公司交易銀行部副總經理俞陳平先生、恒生銀行董事總經理暨環球貿易方案及金融機構業務主管樓元韻女士及港口社區系統策略顧問高學亨教授探討創新技術如何便利貿易融資。而Aramex Hong Kong Limited香港營運總監于承忠博士、嘉柏物流區域助理總經理張淑明女士，以及寶利民速遞物流有限公司及寶易速物流科技有限公司行政總裁梁遠豪先生於峰會上分享應用「港口社區系統」的經驗及案例。
而低空經濟發展亦備受關注，是政府與業界近日積極探討的議題。而香港作為內地通往全球市場的主要橋樑，亦於本港和中國內地的低空經濟發展上擔當重要的角色，亦可協助推動低空經濟活動在「一帶一路」國家市場的發展。峰會的第二環節 — 「2025 香港一帶一路低空經濟合作大會」由LSCM及絲綢之路城市聯盟共同舉辦，香港特別行政區財政司副司長黃偉綸先生致辭時指香港的獨特優勢，可協助一帶一路國家發展低空經濟。而其他演講嘉賓包括意大利前總理Massimo D'Alema先生、巴基斯坦伊斯蘭共和國駐華大使H.E. Khalil Hashmi先生和香港貿易發展局總裁張淑芬女士亦分別為會議致辭。嘉賓們亦於活動上為「絲路低空經濟（香港）合作中心」進行啟動儀式，並一同解構香港及「一帶一路」國家的低空經濟發展，協助業界把握嶄新機遇。
當日，香港特別行政區立法會議員易志明先生、中國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端先生、香港特區政府前民政局局長曾德成先生，香港特區政府商務及經濟發展局「一帶一路」專員何力治先生，及一帶一路多個國家的領事人員亦出席峰會，與業界人士深入交流。
除了由業界專家作專題分享外，LSCM亦於ALMAC展覽會場內展示與運輸及物流局合作研發的「港口社區系統」、LSCM研發的電動助力手推車系列，以及中國內地的低空經濟相關技術，吸引不少業界人士參觀，探討各項技術如何提升業界的效率及生產力，以及促進智慧港口和低空經濟的發展。
