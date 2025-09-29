Lucid CEO 評價 Tesla Model S：12 年來毫無改變

Lucid Motors 的臨時首席執行官 Marc Winterhoff 最近分享了他對競爭對手 Tesla 的看法，Tesla 可謂是全球電動車市場的無可爭議領導者。Winterhoff 指出，Lucid 實際上從前 Tesla 車主那裡獲得了不少業務。他提到，部分原因是 Tesla Model S 的設計已經相當老舊。

在接受《金融時報》專訪時，Lucid 的臨時首席執行官承認，該公司面臨著艱巨的挑戰。他還談到 Uber 對 Lucid 的增持，以及這家叫車巨頭向 Lucid 訂購 20,000 輛 Lucid Gravity 的情況，這款車與 Tesla Model X 競爭。Winterhoff 強調，Lucid 的下一階段將取決於其可負擔的 Model Y 競爭者的推出，預計價格約為 $50,000 / 約 HK$ 390,000。

最有趣的是，Winterhoff 表示，Lucid 實際上從那些對 Tesla 的老舊產品和 Elon Musk 的政治活動感到失望的 Tesla 車主那裡看到了銷售增長。他指出：“我們確實在歐洲和美國看到了增長。”臨時首席執行官特別提到 Model S 作為 Tesla 老舊產品的例子。他認為，Model S 的年齡是客戶尋找其他選擇（如 Lucid Air）的原因之一。他表示：“Model S 在 12 年內沒有任何變化……（客戶）正在積極尋找其他選擇。”

在某種程度上，Tesla Model S 和 Model X 確實已經過時，儘管 Winterhoff 關於這款全電動轎車 12 年未變的說法並不準確。Model S 在 2021 年獲得了 Plaid 升級，並且在今年早些時候進行了改版。雖然這款車的外觀與首次發佈時相似，但其底盤和內部設計在多年中幾乎都發生了變化。儘管如此，Model S 和 Model X 的銷售量自高峰以來已經顯著下降。因此，Tesla 有必要投入更多精力來提升其旗艦轎車和 SUV 的吸引力。目前，Tesla 已經開始對這兩款車進行一些改進，最近推出的 "Luxe" 套件便是一個例證。

隨著市場競爭的加劇，Tesla 的創新能力和持續改進的潛力將成為其保持領先地位的關鍵。未來，Tesla 不僅需要注重技術創新，還需關注消費者需求，從而進一步鞏固其在電動車市場的優勢。

