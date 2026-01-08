天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
Lucid Group、Nuro 和 Uber 共同發佈未來自動駕駛出租車計劃
Lucid Group、Nuro 和 Uber 已經公開了其生產意向的自動駕駛出租車，這款車將為即將到來的全球自主叫車服務提供支持。該車輛及其由 Uber 設計的乘客內艙體驗在 2026 年拉斯維加斯的 CES 展上亮相。這些公司表示，這款自動駕駛出租車旨在提供高端的乘客體驗，同時支持大規模的自主部署。該車基於全電動的 Lucid Gravity 平台，並集成了 Nuro 的 Level 4 自動駕駛技術與 Uber 的叫車操作。
這些公司還確認，自主上路測試於 12 月開始。這一測試里程碑標誌著在 2026 年稍晚時分，推出自動駕駛出租車服務於舊金山灣區的重要一步。Nuro 正在使用自動駕駛出租車工程原型進行測試，並由自主車輛操作員進行監督。目標是在商業推出之前驗證在真實駕駛條件下的性能、安全性和可靠性。
自動駕駛出租車配備了下一代傳感器陣列，提供 360 度的感知能力。它結合了高解析度的攝像頭、固態激光雷達傳感器和雷達，這些傳感器分佈在車輛車身和專門設計的車頂上。低剖面的車頂設計旨在保留 Lucid Gravity 的外觀，同時支持先進的感知技術。集成的 LED 燈有助於乘客辨認正確的車輛，顯示乘客姓名的首字母，並從上車到下車的過程中傳達乘坐狀態。
在內艙方面，自動駕駛出租車提供了一個以舒適和透明度為核心的互動乘客體驗。螢幕允許乘客控制座椅加熱、氣候設置和音樂，聯繫客服或請求車輛停靠。乘客還可以查看實時視覺化，顯示自動駕駛出租車所見的情況以及其計劃的行駛路徑，包括讓行行人、在紅綠燈前停車、變換車道和完成下車等行動。
高性能計算由 NVIDIA DRIVE AGX Thor 提供支持，這是 NVIDIA DRIVE Hyperion 平台的一部分。該系統支持 Level 4 自動駕駛所需的實時 AI 處理和集成。Nuro 的聯合創始人兼聯合 CEO Dave Ferguson 表示：「與 Lucid 和 Uber 一起推出我們的生產意向自動駕駛出租車是我們實現大規模自主駕駛的重要里程碑。通過結合 Nuro 的成熟 Level 4 自動駕駛技術、Lucid 的先進車輛架構和 Uber 的全球影響力，我們正在構建一個旨在實現真實運營和長期增長的自動駕駛出租車服務。」
Nuro 表示，自主上路測試是其安全和驗證框架的一部分，這一框架是通過多年商業自動駕駛部署所發展而來。該計劃評估了整個自主駕駛堆棧中的數十種功能，包括封閉賽道的驗證和大規模模擬，並結合公共道路測試。這一過程旨在評估在各類交通和環境場景中的性能。
Uber 的全球自主出行交付負責人 Sarfraz Maredia 表示：「Uber 很自豪能與 Lucid 和 Nuro 合作，於今年晚些時候將最先進的自動駕駛出租車推向市場。通過結合電動車、自主駕駛和叫車的領先專業知識，我們正在為舊金山灣區及其他地區建設一個獨特的新選擇，提供可負擔和可擴展的自動駕駛服務。」
Lucid 的 ADAS 和自主駕駛副總裁 Kay Stepper 表示：「我們與 Uber 和 Nuro 的自動駕駛出租車計劃是 Lucid 如何利用其技術來創造更可持續的出行未來的關鍵部分，並使之廣泛可及。」在最終驗證之前，生產意向的自動駕駛出租車預計將於今年晚些時候在 Lucid 的亞利桑那工廠投入生產。該車輛將在 NVIDIA CES 展會上公開展示，展期至 1 月 8 日。
