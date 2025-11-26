30歲Lucy Guo郭如意，超越Taylor Swift成最年輕女富豪！矽谷華裔創業家憑AI登頂億萬富豪之巔

提到全球最年輕的白手興家億萬女富豪，可能大部分人第一個想到的是巨星Taylor Swift。但最近這個頭銜已經換人了！年僅30歲的華裔創業家郭如意（Lucy Guo）成為最新的傳奇人物，她憑藉自己在AI領域的獨到眼光，成為全球最年輕的白手起家億萬女富豪。這位曾經靠破解遊戲賺取零花錢的女孩，到底背後隱藏著怎樣的故事？以下即深入了解這位不凡女性的成功之路！

30歲郭如意超越Taylor Swift成最年輕女富豪！

郭如意於1994年出生在美國舊金山灣區，父母都是從中國移民而來的電子工程師。早期家庭條件並不富裕，然而這反而激發了她的奮鬥心，立志用科技改變命運。青少年時期，她便自學程式設計，透過破解熱門遊戲，販賣虛擬資產來賺取收入。

圖片來源：Instagram@guoforit

圖片來源：Instagram@guoforit

郭如意從破解遊戲到技術天才

除了破解遊戲外，郭如意還製作了Twitter機器人帳戶，這些早期經歷不僅磨練了她的技術能力，更展現了她敏銳的商業嗅覺。郭如意曾笑言：「我只是想多賺點零花錢，沒想到這成了我的事業」，而這些兒時的「小副業」也為她日後進軍矽谷奠定了堅實基礎。

圖片來源：Instagram@guoforit

郭如意決然輟學創業

郭如意曾於卡內基美隆大學攻讀計算機科學與人機互動，然而在距離取得雙學位僅剩一步之時，她卻勇敢選擇輟學。她轉而投入由PayPal前執行長Peter Thiel資助的「蒂爾獎學金」創業計畫，並獲得10萬美元資助，開啟了創業之路。這一大膽決定，成為她人生的重要轉捩點。

圖片來源：Instagram@guoforit

郭如意創立公司兩年 估值即飆升至10億美元！

20歲的她加入Quora擔任產品設計師，結識了志同道合的創業夥伴王曉風（Alexandr Wang）。兩人一拍即合，開始探索創業的可能性，經過反覆嘗試，他們在人工智慧數據標註領域發現了市場空缺。於是，二人在2016年共同創立了Scale AI，專門為AI模型提供數據標註服務。短短兩年內，公司估值便飆升至10億美元，客戶包含Tesla、OpenAI及美國政府等重量級企業。

圖片來源：Instagram@guoforit

圖片來源：Instagram@guoforit

不過，郭如意的創業旅程並非毫無阻礙。2018年，郭如意因理念不合而離開公司，但她仍持有近5%的股份，這一決定也成為她後來財富暴漲的關鍵。2025年6月，Scale AI進行重大股份交易，估值從2024年的138億美元狂飆至250億美元，而她所持有的5%股份價值因此一躍超過12億美元，瞬間超越了Taylor Swift的總淨資產值，成為全球最年輕白手起家的億萬女富豪。

圖片來源：Instagram@guoforit

郭如意離開Scale AI後並未停下腳步，她迅速創立Backend Capital創投基金，籌集超過4,000萬美元，專注投資初創科技公司，其中不乏估值百億的公司，例如金融科技公司Ramp與人資科技公司Pave。2022年，她更進一步創辦Passes平台，吸引不少名人加入，成功募資達5,000萬美元，平台估值亦達1.5億美元。

圖片來源：Instagram@guoforit

圖片來源：Instagram@guoforit

郭如意「5分鐘回覆規則」是成功關鍵？

郭如意認為初創企業成功的秘訣便是高度專注，以及積極回應客戶需求。因此，她每天清晨5點30分起床，迅速投入工作，並在繁忙的行程中安排2到3次高強度健身，保持身心最佳狀態。她幾乎全天專注於事業，僅留數小時與家人朋友相處。而且，為了高效管理客戶需求，她為自己設定了嚴格的「5分鐘回覆規則」，確保及時回應每一封郵件。如此高度自律的生活以及對事業的極致投入，正是她超越同儕、登上全球最年輕白手起家女億萬富豪寶座的關鍵。

圖片來源：Instagram@guoforit

