Lulu×曾寶儀聯手主持 金鐘主持人不是小S

▲金鐘60主持人名單今（25）日出爐，外界盛傳小S回歸並未成真，典禮將由Lulu黃路梓茵首次挑戰節目類主持，曾寶儀再度主持戲劇類，兩人強調「共好」精神，象徵世代交會，互動默契成為最大亮點。（圖／三立提供）

[NOWnews今日新聞] 第60屆金鐘獎將於10月17、18日於台北流行音樂中心盛大登場，由三立電視製播，今年典禮主持人名單於今（25）日正式出爐，並非先前盛傳的由小S（徐熙娣）接任同時回歸舞台。此次「節目類」由首次全場主持的Lulu黃路梓茵挑戰，「戲劇類」則由曾寶儀再披戰袍，2代女主持人共同領軍，象徵世代交會與合作共榮，成為今年典禮最大亮點之一，2人也在受訪時呼籲：「台灣應該多一點『共好』文化！」

▲今日第60屆金鐘獎主持人名單出爐，並非日前外界盛傳的小S。（圖／翻攝自小S IG@elephantdee）

不是小S回歸 Lulu黃路梓茵毛遂自薦

事實是，早在本月初就有消息稱小S可能在10月擔任第60屆金鐘獎頒獎典禮的主持人，且典禮途中還疑似將安排緬懷大S的橋段，對此經紀人第一時間就對外發表聲明，坦言：「目前沒有收到邀請。」而《小姐不熙娣》製作人B2也在上個月記者會後，透過IG限時動態表示：「休息就是不打擾，她準備好可以回來時她會告訴我，我就會告訴大家，謝謝。」

今日主持人名單出爐，由Lulu及曾寶儀分別接下節目類與戲劇爛的主持重擔，Lulu坦言其實早已默默期待這一天：「如果你們沒找我，我也會主動說：『欸～要不要我來？』」她回顧自己從小是電視兒童，從觀眾、紅毯主持人到得獎人，如今再成為典禮主持人，幾乎完整體驗過金鐘的每個角色，她笑說：「我剛好30歲，正好是金鐘60的一半，站在世代交會的中間位置，特別有感。」對她而言，主持典禮就像看棒球：「大家一起完成一件事，那種凝聚力才最感動。」

▲Lulu首度獨挑大樑，接下金鐘獎節目累主持工作。（圖／三立提供）

曾寶儀再披戰袍 金鐘是台灣縮影

繼第57屆後再次主持，曾寶儀坦言壓力難免，但也感到榮幸：「今年是金鐘60，一甲子來到重要節點，意義遠大於收視率。」她說金鐘獎陪伴了自己的人生階段：「台灣往前走，我們也在成長，能與Lulu一同為觀眾服務，就是最有意義的事。」她希望能把「共好」的精神帶入典禮：「不要再用比較來博版面，只有大家都好，才是真的好。」

被問到彼此是否會比較，Lulu直言：「這是2場獨立的事。」曾寶儀則補充：「台灣應該多一點『共好』文化。」2人私下也會交流主持心得，Lulu笑說：「寶儀姊有我做不到的事，但她也做不到把腳放在頭上！」曾寶儀幽默回應：「那種事我真的沒辦法。」2人的互動展現自然默契，也讓人更加期待今年金鐘舞台的驚喜火花。

▲曾寶儀睽違3年再度接下金鐘獎主持工作，直言：「不要再用比較來博版面，只有大家都好，才是真的好。」（圖／三立提供）

