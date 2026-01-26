「老公，下輩子一定要再找到我！」Lulu、陳漢典婚禮誓詞太浪漫 讓全場都哭了
藝人 Lulu（黃路梓茵）與陳漢典昨（25）日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，現場席開70桌，邀請約650位親友到場見證。現場氣氛溫馨，新人一進場就忍不住落淚，在交手儀式中，Lulu先擁抱父母，由Lu爸親手將愛女交託給陳漢典，氣氛相當感人。隨後進入誓詞環節，兩人真情流露、哭成一片，也成為整場婚禮最動人的時刻。
陳漢典在台上多次哽咽，深情對Lulu說：
「今天可以站在這邊跟妳交換誓言，是我這一輩子最幸福的時候。我會好好感受現在，用力記住這所有的一切，因為不管過了幾輩子，我都不想忘記妳。
我常常在想，活著的目的是什麼？我現在知道了，我的目的就是找到一個我很愛、剛好她也很愛我的人，然後一起開心的生活，一起有一個家，一起生女育兒，一起攜手過完這一輩子。很幸運的，我已經完成了一半。重點是，我找到的那個人是妳。
妳真的有一種讓我覺得『我終於娶到妳了』的感覺，好像我們已經錯過了好幾世。所以這一輩子，我會好好珍惜跟妳相處的每一個時刻，謝謝妳讓我又找到妳。妳就是我想要生活一輩子的人。謝謝妳讓我變得更勇敢，在妳面前我可以很自在的做我自己，謝謝妳包容我的一切，謝謝妳讓我的生命變得更完整。我永遠都會在妳身邊，陪妳去做妳想做的事，支持妳的決定，妳也永遠會在我心裡。老婆，謝謝妳讓我那麼愛妳，我想要一直照顧妳、保護妳。我們要永遠相親相愛，我們一定會很幸福的。老婆，我愛妳。」
Lulu聽著陳漢典的誓言，過程中就已不斷擦眼淚，等輪到她發表誓詞時，更是哽咽到幾乎說不出話：
「親愛的老公，謝謝你，不管發生什麼事，你一直都是我的朋友，就算結婚了，你還是我最好的朋友。在你面前，我可以是完整的自己，因為我知道，我再荒唐、再胡鬧，回過頭轉身，都有用微笑看著我的你；你用全世界最溫柔的眼神，療癒了我所有最破碎的時刻。
我看起來好像很有想法、很有自信，那是因為我出生在一個充滿愛的家庭，他們無條件的支持我、愛我。現在我身邊有你，你更是變本加厲的支持我、愛我。我的廚藝明明就普通到不行，一個無聊的煎蛋，也被你稱讚成米其林三星。
我喜歡跟你一起做任何事情。我喜歡跟你一起站在台上主持，也喜歡跟你一起站在廚房，喝燙到不行的蛋花湯，那一次因為趕時間，還差點把喉嚨燙壞掉。我喜歡我們一起把生活中好笑的片段寫起來、當成段子，跟你一起，什麼事情都變好玩了，每一件事也都有了意義。我想到下輩子的人生要跟你一起度過，我就覺得好開心喔。
只是嫁給你有一個小小的缺點，原本我以為我自己很獨立、很勇敢，但現在的我變膽小了，因為我變得不能沒有你。你知道我這個人很好強、很想贏，我怕輸、我怕丟臉，但是我最怕的就是沒有你。」
說到這裡，Lulu幾乎忍不住眼淚：
「老公我拜託你，如果我們下輩子再用不同的身份出現在人世間，請你一定一定要找到我，不然我會很傷心。老公我愛你，這次保證萬無一失了。」
誓詞結束後，兩人在親友見證下深情擁吻，現場不少賓客紅了眼眶。這段毫無保留的真情告白，也讓婚宴現場瀰漫著滿滿感動。
