LULU、陳漢典結婚「連吳宗憲都嚇瘋」！承諾200萬大紅包必發：竟然真的在一起

LULU（黃路梓茵）和陳漢典在11日中午驚喜宣布結婚，由於兩人先前從未公開戀情，如今一公佈就是重磅喜訊，不只讓觀眾震驚不已，也嚇到一大票圈內人。吳宗憲長年跟兩人一起主持《綜藝大熱門》，雖提前被告知婚訊，但知道消息的當下同樣驚訝萬分，坦言：「不要說別人，我也瘋狂地嚇了一跳！」

吳宗憲大呼：「人生就是這樣，有時候很多都不可能，竟然也都夢想成真。一起工作了10幾年，他們竟然真的在一起了！」他透露自己是昨天出發去帛琉錄影前收到消息，心裡激動萬分卻不能對外說，只好開直播對觀眾胡言亂語：「現在心裡面很難得地雀躍、開心，大概是這幾年裡面難得開心快樂的時光。開心快樂的事是什麼呢？不好講。」如今答案揭曉，原來就是LULU和陳漢典的婚事。

LULU和陳漢典突然宣布結婚，讓整個演藝圈都又驚又喜。（圖片來源：LULU IG sunnygirl800424）

吳宗憲先前曾開玩笑承諾，如果LULU和陳漢典結婚就包200萬，生兒子的話再加碼100萬，生女兒則是加碼200萬。如今玩笑成真，這個大紅包還會不會包？據《三立新聞網》報導，吳宗憲笑說：「會啦！心意最重要！」據他所知，兩人交往至今約將近1年，預計明年才會舉辦婚宴。

