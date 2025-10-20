香港機場意外兩死 貨機滑出跑道墮海
Lululemon官網減價區51折起！過百款特價產品 黑色皇牌Leggings低至$450／Sport Bras $340即入手
Lululemon推出限時優惠低至51折，過百件產品有優惠，即睇Yahoo購物推介：
加拿大人氣品牌Lululemon被喻為是瑜珈界的「CHANEL」，其服飾出名舒適及透氣度好，閒閒地過千元一條的Leggings都有不少忠實擁躉！而最近Yahoo購物專員發現Lululemon官網的「We Made Too Much」專區發現過百款運動服飾低至51折優惠，當中皇牌Leggings、Sport Bras、運動褲、背心、外套等都有平，不少折後幾百元就買到，非常划算！無論買幾錢Lululemon官網都有免運費送貨，一於趁特價入手幾套舒適又耐穿的運動服飾喇！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報
Lululemon官網優惠必買1）大量好評！皇牌瑜珈褲 $450起
數到Lululemon最受歡迎的產品，其Leggings絕對榜上有名，以柔軟親膚、透氣度及舒適度高而打響名堂，而且更有各式各樣的長度、質地及功能性選擇，深受一眾運動愛好者歡迎！今次官網減價有近20款Leggings選擇，黑色、深藍色、灰色等大路色都有，慢慢望一定買到心水款。當中至抵買有Wunder Train高腰28英吋全黑瑜珈褲，由原價$880減至$450就買到，差不多是半價入手！而小個子女生可以選擇入手Fast and Free高腰24英吋瑜珈褲，褲管較短，適合嬌子身型的女生，86折後只需$950，一樣划算。各位瑜珈迷，快趁減價入手一兩條喇！
Fast and Free High-Rise Tight 24" Pockets Asia Fit
特價：$950｜
原價：$1,180
Swift Speed High-Rise Tight 25"
特價：$850｜
原價：$1,180
Fast and Free High-Rise Crop 19"
特價：$880｜
原價：$1,080
lululemon Align™ High-Rise Pant with Pockets 24" Asia Fit
特價：$850｜
原價：$1,180
Wunder Train High-Rise Tight 28"
特價：$450｜
原價：$880
Lululemon官網優惠必買2）功能與時尚性兼備Sport Bras
Lululemon除了瑜珈褲有名外，其運動上衣及Sport Bras亦是大賣款之一。女生做運動時，需要一個透氣度高及有足夠支撐力的Sport Bras，當中Lululemon的產品不會因緊身而感到侷促，而且彈力非常足夠，就算流汗亦不會有黏著及摩擦皮膚的感覺。想買的話，推薦可以入手女生至愛的「交叉背帶」款，功能性及舒適度不在話下，而且設計時尚，運動時外加一件背心配襯，夠晒有型。官網限時減價後，灰色款低至$450即可入手，絕對超值！Yahoo購物專員望過官網，不少Sport Bras的碼數都仍然幾齊，大家要買趁快！
Like a Cloud Longline Bra Light Support, B/C Cup
特價：$450｜
原價：$580
lululemon Align™ High-Neck Bra Light Support, B/C Cup
特價：$340｜
原價：$480
Ebb to Street Cropped Racerback Tank Top Light Support, B/C Cup
特價：$340｜
原價：$480
lululemon Energy Bra High Support, B–DDD Cups
特價：$450｜
原價：$580
lululemon Align™ Ribbed Henley Tank Top Light Support, A/B Cup
特價：$480｜
原價：$680
