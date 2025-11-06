Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

lululemon官網雙11限時激減低至28折 必搶緊身褲$250、運動T恤只需$350｜雙11優惠2025

各大網購平台及品牌官網都推出雙11優惠，繼早前介紹過的THEORY返工衫、New Balance波鞋限時優惠後，被譽為瑜珈界Chanel的lululemon亦加入雙11折扣戰團！即日起lululemon官網舉行低至28折優惠，不少瑜伽裝備，包括瑜珈褲、Sports Bras等都有平，平時一條接近千元的瑜珈褲低至$250已經可以入手！帽子、手袋配飾也非常抵買，各位運動迷要買趁快！今次lululemon雙11優惠是官網限定，大家有心水就立刻加入購物車喇！

手刀搶Lululemon官網優惠

Lululemon雙11優惠2025詳情：

日期：即日起至11月14日

指定產品低至28折優惠

運費：免運費

Lululemon雙11優惠2025詳情

lululemon雙11優惠搶購攻略！

根據以往經驗，lululemon的雙11優惠都超級抵！今年品牌更有限時低至28折，當中最受歡迎的瑜珈褲不少都減至五、六百左右，而Sports Bras更不用三百就買到，以lululemon價位來講絕對划算！瑜伽短褲低至$340可以入手，Align™ High-Rise Short既可做瑜伽，日常訓練運動都可以著，清爽透氣。而長身的瑜伽褲都有很多選擇，藍色、灰粉色、黑色等低至$250入手，就連High-Rise Jogger都有平，由$880減至$450都算抵著。

另外，除服裝外不少Accessories也值得入手！當中小編驚喜發現On My Level Tote Bag 20L原價$1,180減至$710，手快有手慢無！而Underwear、漁夫帽都是熱賣款，低至$220就可以入手，大家快衝啊！最後溫提大家，lululemon官網有免運費送貨，無論買幾錢都可享用，大家又多一個藉口shopping入貨！

Align™ High-Neck Bra Light Support

52折特價：$250｜ 原價：$480

Modal-Silk Twist-Back Short-Sleeve Shirt

6折特價：$350｜ 原價：$580

Satin Shine High-Rise Tight 24"

28折特價：$250｜ 原價：$880

lululemon Align™ High-Rise Short 8"

71折特價：$340｜ 原價：$480

lululemon Align™ High-Rise Pant 25"

71折特價：$620｜ 原價：$880

lululemon Align™ High-Rise Crop 21"

71折特價：$550｜ 原價：$780

Groove High-Rise Ribbed Panel Tight 24"

63折特價：$520｜ 原價：$880

lululemon Align™ High-Rise Jogger

51折特價：$450｜ 原價：$880

On My Level Tote Bag 20L

6折特價：$710｜ 原價：$1,180

Corduroy Bucket Hat

49折特價：$220｜ 原價：$450

InvisiWear Mid-Rise Bikini Underwear 3 Pack

67折特價：$280｜ 原價：$420

