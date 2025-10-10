Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Lululemon低至半價「這裡買」再平啲？Jennie同款Sports Bra低至$3XX、修腿提臀Leggings低至$4XX

有Lululemon的粉絲嗎？即使市面上多了瑜珈服品牌的競爭，但有「瑜珈界愛馬仕」之稱的Lululemon地位還在頂流，近期更被Yahoo購物專員留意到有低至半價優惠，Jennie同款Sports Bra折後低至$315！趁還有碼數就買定離手！

這次看到Lululemon減價的網站是名牌網Net-A-Porter，Yahoo購物專員在逛減價區時發現有不少Lululemon瑜珈服減價。當中的減價款式比起Lululemon官網定價還要便宜，例如熱賣的Leggings在官網減到盡$5-600，Net-A-Porter可以減到$3-400！當然，減這麼多好快斷碼，確是要買定離手！

（網上圖片）

當中，Jennie之前在「浸冰浴」訪問時穿的Sports Bra都有折，低至$315就已經買到。另外，被譽為「修腿提臀」的Align Leggings都有7折，長款黑色款折後$565、高腰短褲折後$348，也是熱門系列。

還有一些運動背心、短褲都抵買，舒服Tank Top半價後$188、短褲折後$290，可以當作休閒服穿著的背心都有半價，折後$264，確是吸引，把握減價機會入貨！

LULULEMON Swiftly Tech 2.0 stretch tank

特價：$188；原價：$376

SHOP NOW

LULULEMON Swiftly Tech 2.0 stretch tank

LULULEMON Wunder Train A/B racerback stretch-jersey sports bra

特價：$315；原價：$450

SHOP NOW

LULULEMON Wunder Train A/B racerback stretch-jersey sports bra

LULULEMON Yoga Align™ A/B Cami cropped Nulu™ tank

特價：$370；原價：$528

SHOP NOW

LULULEMON Yoga Align™ A/B Cami cropped Nulu™ tank

LULULEMON Free To Be Wild stretch-knit sports bra

特價：$262；原價：$373

SHOP NOW

LULULEMON Free To Be Wild stretch-knit sports bra

LULULEMON Hold Tight cropped stretch LENZING™ Modal-jersey T-shirt

特價：$281；原價：$401

SHOP NOW

LULULEMON Hold Tight cropped stretch LENZING™ Modal-jersey T-shirt

LULULEMON Cropped stretch-jersey tank

特價：$264；原價：$528

SHOP NOW

LULULEMON Cropped stretch-jersey tank

LULULEMON Mist Over hooded stretch recycled jacket

特價：$680；原價：$971

SHOP NOW

LULULEMON Mist Over hooded stretch recycled jacket

LULULEMON Align™ high-rise shorts - 6"

特價：$348；原價：$497

SHOP NOW

LULULEMON Align™ high-rise shorts - 6"

LULULEMON Align™ high-rise leggings Nulu™ - 25"

特價：$457；原價：$761

SHOP NOW

LULULEMON Align™ high-rise leggings Nulu™ - 25"

LULULEMON Align high-rise leggings - 28"

特價：$533；原價：$761

SHOP NOW

LULULEMON Align high-rise leggings - 28"

LULULEMON Align™ Nulu™ high-rise leggings - 25"

特價：$696；原價：$993

SHOP NOW

LULULEMON Align™ Nulu™ high-rise leggings - 25"

LULULEMON Align™ mini flared leggings - 32"

特價：$631；原價：$901

SHOP NOW

LULULEMON Align™ mini flared leggings - 32"

LULULEMON Hotty Hot low-rise mesh-paneled stretch recycled-Swift shorts - 2.5"

特價：$336；原價：$480

SHOP NOW

LULULEMON Hotty Hot low-rise mesh-paneled stretch recycled-Swift shorts - 2.5"

Valentino「黑馬手袋」是這款！IVE Rei與Liz、泰星Freen加持的Panthea大手袋

