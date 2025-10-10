衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
Lululemon低至半價「這裡買」再平啲？Jennie同款Sports Bra低至$3XX、修腿提臀Leggings低至$4XX
有Lululemon的粉絲嗎？即使市面上多了瑜珈服品牌的競爭，但有「瑜珈界愛馬仕」之稱的Lululemon地位還在頂流，近期更被Yahoo購物專員留意到有低至半價優惠，Jennie同款Sports Bra折後低至$315！趁還有碼數就買定離手！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
這次看到Lululemon減價的網站是名牌網Net-A-Porter，Yahoo購物專員在逛減價區時發現有不少Lululemon瑜珈服減價。當中的減價款式比起Lululemon官網定價還要便宜，例如熱賣的Leggings在官網減到盡$5-600，Net-A-Porter可以減到$3-400！當然，減這麼多好快斷碼，確是要買定離手！
當中，Jennie之前在「浸冰浴」訪問時穿的Sports Bra都有折，低至$315就已經買到。另外，被譽為「修腿提臀」的Align Leggings都有7折，長款黑色款折後$565、高腰短褲折後$348，也是熱門系列。
還有一些運動背心、短褲都抵買，舒服Tank Top半價後$188、短褲折後$290，可以當作休閒服穿著的背心都有半價，折後$264，確是吸引，把握減價機會入貨！
LULULEMON Swiftly Tech 2.0 stretch tank
特價：$188；原價：$376
LULULEMON Wunder Train A/B racerback stretch-jersey sports bra
特價：$315；原價：$450
LULULEMON Yoga Align™ A/B Cami cropped Nulu™ tank
特價：$370；原價：$528
LULULEMON Free To Be Wild stretch-knit sports bra
特價：$262；原價：$373
LULULEMON Hold Tight cropped stretch LENZING™ Modal-jersey T-shirt
特價：$281；原價：$401
LULULEMON Cropped stretch-jersey tank
特價：$264；原價：$528
LULULEMON Mist Over hooded stretch recycled jacket
特價：$680；原價：$971
LULULEMON Align™ high-rise shorts - 6"
特價：$348；原價：$497
LULULEMON Align™ high-rise leggings Nulu™ - 25"
特價：$457；原價：$761
LULULEMON Align high-rise leggings - 28"
特價：$533；原價：$761
LULULEMON Align™ Nulu™ high-rise leggings - 25"
特價：$696；原價：$993
LULULEMON Align™ mini flared leggings - 32"
特價：$631；原價：$901
LULULEMON Hotty Hot low-rise mesh-paneled stretch recycled-Swift shorts - 2.5"
特價：$336；原價：$480
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位
其他人也在看
大阪酒店優惠｜梅田Intergate酒店人均低至$349.5！鄰近大型購物中心/免費歎咖啡、下午茶、宵夜
Trip.com於即日起至11月2日推出「暢遊日本」優惠活動，大賣低至$99起的一口價酒店，繼10月9日推出京都八條都酒店後，10月16日晚上9點推出大阪梅田Intergate酒店，每晚$699，除開人均$349.5，住客可免費享用咖啡飲品、下午茶點心、雞尾酒、宵夜等，以及大歎大浴場，設備尤如五星級酒店一樣，即刻往下睇睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
話題精品聯名太燒心！鬼塚虎× Versace夢幻聯乘、這雙鞋根本高訂級，A.P.C. × MJ獨家首賣地點曝光
精品話題聯名：鬼塚虎 × Versace 夢幻登場、推2026春夏聯名系列Onitsuka Tiger鬼塚虎正式發表與Versace的全新聯名合作，作為2026春夏系列的重要亮點，更是Versace新任創意總監DarioVitale的驚喜首秀，一出手就選擇用鞋說話，氣場全開！ 這雙話題之作選在Versace 2026春...styletc ・ 19 小時前
Matthieu Blazy執掌下的「人間CHANEL」是這樣：Jennie、Nicole Kidman、竇靖童演繹不同風格的香奈兒
Matthieu Blazy 執掌 Chanel 後，首個 2026 春夏時裝展華麗登場！作為巴黎時裝周的重頭戲，當然邀來的嘉賓亦是份量十足。在 Matthieu Blazy 的統領下，「人間 CHANEL」品牌大使們又有哪些新風格？一起來看看吧！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
Champion限時低至27折！人氣Logo Tee最平$52起／女裝Sports Bra激減至$58｜Prime Day優惠2025
Amazon Prime Big Deal Days正式開始！即日起至10月9日下午2點59分，Amazon指定科技產品、甚至Stanley產品都有大減價，各位期待已久的大型促銷減價到底有什麼產品值得入手？Yahoo購物推薦一定要留意美國運動品牌Champion，平時香港門市一件淨色Tee都要二至三百元起跳，現在亞馬遜會員日限時優惠低至27折，當中人氣Champion logo Tee最平只需$52就可以入手，女裝Sports Bra激減至$58，非常抵買！一於趁減價買定幾件！Yahoo Style HK ・ 1 天前
人均$2XX起食日本北海道和牛！台式火鍋「犇殿」買一送一優惠 豪食黑毛雪花牛/各式海鮮/台灣小吃
香港人出名喜歡食火鍋，如果你都是其中一分子，你絕對不可以錯過今次台式火鍋「犇殿」突發在KKday推出的買一送一優惠！人均只需$219起，即無限量可食「美國尚品黑毛雪花牛」90分鐘放題套餐，美國尚品黑毛雪花牛、澳洲特選牛肉、上選安格斯牛肉等任你選擇，更有一系列的台式火鍋配料及小食，絕對不能錯過！立即上KKday搶購優惠。Yahoo Food ・ 1 小時前
紐時：美國知名律師行遭零日攻擊 中國黑客志在美國國安及貿易情報
《紐約時報》報道，美國知名律師行 Williams & Connolly 電腦系統遭受黑客入侵，其客戶電郵可能被查閱。律師行通知客戶，這是中國黑客一次針對美國律師行的廣泛行動， Williams & Connolly 是受害者之一。聯邦調查局已展開調查，據指近月遭入侵的律師行及科技公司數以十計。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Daniel Wellington手錶突發低至6折！人氣Petite金錶帶系列$1,161起/水晶裝飾手錶都有平
手錶除了用來睇時間外，亦可以當作日常飾物，為平日穿搭增添一點亮眼位及格調。數到近年人氣手錶品牌，Daniel Wellington一定是其中之一，價錢比起Cartier、Chanel、Rolex等名牌平一大截外，款式的外觀設計亦都非常時尚百搭又不失高貴感，絕對可以媲美數萬元的手錶。近日DW手錶在Farfetch罕有地推出限時減價，指定錶款可享低至6折，不少人氣系列Petite、Iconic、Elan Lumine等都有折，Petite玫瑰金錶帶最平$1,161就買到，趁平買定做聖誕節禮物一流！即睇以下抵買Daniel Wellington手錶推介！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
趙露思「愛馬仕後背包」成為私服愛用包！初設計未爆紅，被孫藝珍捧成最難買的包！
後背包不僅能解放雙手，更能隨心搭配各種造型，成為日常與時尚兼具的必備單品。先前我們介紹過 LONGCHAMP 的尼龍後背包掀起小資女搶購熱潮，如今在趙露思的日常造型裡，又意外捕捉到愛馬仕 Kelly女人我最大 ・ 20 小時前
NBA | 勒邦占士23球季 仲有咩紀錄未破？
勒邦占士征戰第23個球季，到底今年還有甚麼紀錄未破呢？其中一個，是占士距離Robert Parish保持的出場場數紀錄，僅差49 場。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
鋒味雞翼食譜│挑戰復刻青花椒味雞翼 雙重方法更入味
最近麥當勞的鋒味系列一出，引起不少話題，其中的鋒味青花椒味雞翼有人歡喜有人彈，始終各人口味不同，如果想吃到合自己口味的雞翼，不如便自己又試試復刻。這次的做法是先用炒過的花椒加其他配料煲水浸熟雞翼，再沾上混合青花椒的炸漿，把表皮炸脆炸香，做到外脆內嫩又不會表皮過油。如果不愛油炸品，浸完的雞翼其實亦已入味可以直接吃，一樣充滿青花椒的麻香，即睇如何製作鋒味青花椒雞翼：Yahoo Food ・ 4 小時前
低腰褲潮流全面回歸｜6個男士低腰褲穿搭技巧全攻略，這樣穿才是時尚
低腰褲是最經典的Y2K時尚元素，在2025年及SS26系列以全新姿態回歸。從Hip-Hop歌手的褲，到T台上的解構設計，低腰褲不再只是舊潮流的代名詞，而是當代年輕世代新潮流。雖然不少人對低腰褲的印象仍停留在比例災難，但只要懂得掌握穿搭技巧，低腰褲就能展現你的個性與態度，甚至成為造型中的亮點。men's uno HK ・ 2 小時前
前TVB主播周嘉儀拎LaBuBu入馬場支持愛驅 屋邨岀身被指拜金 近年突富貴
前TVB首席新聞主播周嘉儀（Venus）不時岀入馬場，作為馬匹「天下寵兒」的馬主，周嘉儀被發現帶同Labubu公仔為愛驅打氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
Thom Browne「外星人」怪誕美學來襲！招牌四間條紋設計，超現實從「外星」登陸地球
時裝大騷就是讓一眾時裝設計師發揮天馬行空想像的好時機！Thom Browne這位以顛覆傳統西裝剪裁而聞名的設計師，就在今期巴黎時裝週上演一場「外星人入侵地球」的2026春夏大騷！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
Marshall Emberton II 限定 66 折，歷史低價 HK$780 免運費入手｜Amazon Prime Day 2025
Marshall Emberton II 集復古帥氣於一身，而且渾厚有力的音效令音樂控都愛不釋手，小小的喇叭一向是潮店、band 房的常客。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
FWRD香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年10月限時低至5折 Miu Miu手袋都有平/免費退貨/香港運費攻略
FWRD是REVOLVE集團旗下副線品牌，主打精品服飾類別產品，讓大家可在線上購買各大名牌精品，從maisons de couture到新晉品牌， 幾乎齊集所有著名的設計師牌子，由小品牌至名牌都能買到。FWRD近期減價區新增了不少名牌產品，Burberry手袋折後不用萬元、Miu Miu人氣保齡球袋難得平近$5,900、男裝Thom Browne低至半價，假如有心水貨品，記住放進購物車，用最優惠的價錢入手！這裡會定期更新FWRD Promo Code、FWRD優惠碼，讓大家在FWRD以優惠價購物。即睇以下FWRD網購教學、免運費詳情與退貨教學，編輯更為各位整理了血拼清單，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 2 小時前
滙控(00005.HK)倫敦股價跌5.4% 較昨本港收市高出0.4%
滙豐控股(00005.HK)倫敦股價下跌5.4%報1,008.6便士，折合104.37港元，較昨日(9日)港股收市價104港元高出0.4%。 滙控昨日公布旗下滙豐亞太建議以協議安排方式將恒生(00011.HK)私有化並撤銷其上市地位，滙控截至6月底止CET1比率為14.6%，預計建議完成私有化恒生後的首日資本影響約125個基點。滙控預期將透過自身業務資本生成及目前起計三個季度內不再啟動進一步股份回購，使將其CET1比率恢復至14%至14.5%的目標營運範圍。重新啟動回購的決定將取決於滙控按季如常進行的股份回購考量及内部審批流程。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
臘腸食譜合集│25款咸香惹味臘味菜式！新手必試臘腸煲仔飯/臘味糯米飯/氣炸臘味春卷!
秋風起、食臘味，每到秋冬、臘味菜式總會出現在家家戶戶餐桌上。無論是暖身至極的煲仔飯、風味十足的臘味蘿蔔糕，還是香甜與甘苦共存的臘腸炒芥菜，臘味的咸香總是當季必食的味道！Yahoo Food為大家搜羅25款臘味/臘腸食譜，立即在家試做。Yahoo Food ・ 4 小時前
小儀宣佈退休離開商台 森美祝福：我戥你高興！
54歲商台著名DJ小儀，今日（10日）於節目內宣佈退休，並會離開商台！Yahoo 娛樂圈 ・ 33 分鐘前
UNIQLO x JW Anderson聯名10.17登場！5款英倫復古優雅風單品必鎖定，隨便搭都穿出高級感
UNIQLO x JW Anderson聯名於10月17日回歸！這個與英國設計師品牌JW Anderson合作的系列，來到2025年秋冬聯名以經典英倫風格為基礎，重新詮釋冬日必備單品。系列既有剛擔任Dior創意總監的Jonathan Anderson設計感，又保持UNIQLO實用舒適與親民價的聯名，根本就是秋冬衣櫥救星！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕Yahoo財經 ・ 22 小時前