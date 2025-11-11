Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

最後一天！lululemon男裝低至3折 運動長褲低至$320、防潑水外套也有平｜雙11優惠2025

雙11優惠最後一天，lululemon更多抵買服裝陸續推出！之前為大家介紹了瑜伽服以及休閒服裝的優惠，Yahoo購物專員發現其實不少男裝也很值得入手。lululemon簡潔配色與簡約設計的理念，除了運用在瑜伽服上大獲成功之外，用在男裝上也毫不違和，很多男生對於男裝的要求就是實穿且看起來不會花俏，最好就還附有功能性設計，這次就來為大家介紹各種值得入手的男裝吧！而且lululemon官網即使買一件衣服都免運費，各位男士不用花盡心機夾單，看中哪一件就入手哪一件，輕鬆方便！

按此查看Lululemon男裝減價區

Lululemon購物快捷入手通道

男裝運動褲低至$320

lululemon研發的男士服裝布料相當有知名度，雖然設計看起來十分簡約，但穿上身才會知道衣服能襯托人，讓人看起來很「顯貴」。尤其是朴敘俊成爲品牌大使後，讓更多人開始知道原來lululemon的男裝原來也這麼有質感。

休閒運動褲可以選擇這次價錢超甜的Surge Jogger Shorter，黑色百搭的設計可以搭配任何運動T恤，重點是原價$1,080，3折後只需$320，不入手就走寶了！可搭配的上衣包括Evolution短袖Polo衫，低飽和色調設計，採用了X-STATICR的Silverescent™技術面料，能夠排汗透氣和減少異味，簡直是衣櫃裡需要常備的一件百搭Tee，原價$780現在只需$550。外套方面，藍色款Pace Breaker Jacket有防潑水設計，彈力透氣的布料，最適合秋冬跑步訓練時穿著，現在低至$880可以入手！還有很多質感男裝僅限今天一天搶購，大家快進入lululemon官網逛逛看吧！

Surge Jogger Shorter

3折特價：$320｜ 原價：$1,080

SHOP NOW

Surge Jogger Shorter

ABC Jogger Shorter WovenAir

3折特價：$350｜ 原價：$1,180

SHOP NOW

ABC Jogger Shorter WovenAir

ABC Slim-Fit Trouser 30L Warpstreme

5折特價：$580｜ 原價：$1,180

SHOP NOW

ABC Slim-Fit Trouser 30L Warpstreme

Evolution Short-Sleeve Polo Shirt

71折特價：$550｜ 原價：$780

SHOP NOW

Evolution Short-Sleeve Polo Shirt

Heavyweight Cotton Jersey T-Shirt

69折特價：$400｜ 原價：$580

SHOP NOW

Heavyweight Cotton Jersey T-Shirt

Wunder Puff 600-Down-Fill Vest Tech Canvas

52折特價：$1,280｜ 原價：$2,480

SHOP NOW

Wunder Puff 600-Down-Fill Vest Tech Canvas

Sojourn Jacket

81折特價：$950｜ 原價：$1,180

SHOP NOW

Wunder Puff 600-Down-Fill Vest Tech Canvas

Pace Breaker Jacket

69折特價：$880｜ 原價：$1,280

SHOP NOW

Pace Breaker Jacket

