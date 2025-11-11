容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
最後一天！lululemon男裝低至3折 運動長褲低至$320、防潑水外套也有平｜雙11優惠2025
lululemon官網突發大減價，男裝衣服、褲子等都有優惠，最低減至3折！即看內文：
雙11優惠最後一天，lululemon更多抵買服裝陸續推出！之前為大家介紹了瑜伽服以及休閒服裝的優惠，Yahoo購物專員發現其實不少男裝也很值得入手。lululemon簡潔配色與簡約設計的理念，除了運用在瑜伽服上大獲成功之外，用在男裝上也毫不違和，很多男生對於男裝的要求就是實穿且看起來不會花俏，最好就還附有功能性設計，這次就來為大家介紹各種值得入手的男裝吧！而且lululemon官網即使買一件衣服都免運費，各位男士不用花盡心機夾單，看中哪一件就入手哪一件，輕鬆方便！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報
Lululemon購物快捷入手通道
男裝運動褲低至$320
lululemon研發的男士服裝布料相當有知名度，雖然設計看起來十分簡約，但穿上身才會知道衣服能襯托人，讓人看起來很「顯貴」。尤其是朴敘俊成爲品牌大使後，讓更多人開始知道原來lululemon的男裝原來也這麼有質感。
休閒運動褲可以選擇這次價錢超甜的Surge Jogger Shorter，黑色百搭的設計可以搭配任何運動T恤，重點是原價$1,080，3折後只需$320，不入手就走寶了！可搭配的上衣包括Evolution短袖Polo衫，低飽和色調設計，採用了X-STATICR的Silverescent™技術面料，能夠排汗透氣和減少異味，簡直是衣櫃裡需要常備的一件百搭Tee，原價$780現在只需$550。外套方面，藍色款Pace Breaker Jacket有防潑水設計，彈力透氣的布料，最適合秋冬跑步訓練時穿著，現在低至$880可以入手！還有很多質感男裝僅限今天一天搶購，大家快進入lululemon官網逛逛看吧！
Surge Jogger Shorter
3折特價：$320｜
原價：$1,080
ABC Jogger Shorter WovenAir
3折特價：$350｜
原價：$1,180
ABC Slim-Fit Trouser 30L Warpstreme
5折特價：$580｜
原價：$1,180
Evolution Short-Sleeve Polo Shirt
71折特價：$550｜
原價：$780
Heavyweight Cotton Jersey T-Shirt
69折特價：$400｜
原價：$580
Wunder Puff 600-Down-Fill Vest Tech Canvas
52折特價：$1,280｜
原價：$2,480
Sojourn Jacket
81折特價：$950｜
原價：$1,180
Pace Breaker Jacket
69折特價：$880｜
原價：$1,280
連接西九文化區與中環的西九渡輪服務，即日起至周四試運，周六(15日)正式投入服務。航程需時約8分鐘，每30分鐘一班船，單程成人和寵物票價同價各收20元。有試搭市民支持服務，指過往由中環到西九交通較轉折，亦難以攜同寵物同行，現時不單可增加選擇，亦方便與寵物外出。 西九渡輪由西九管理局及富裕小輪合作營運，往返位於M+am730 ・ 10 小時前