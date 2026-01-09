跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
Lumus 在 CES 2026 發佈新型幾何波導，提升增強現實眼鏡的日常應用可行性
Lumus 在 2026 年 CES 展會上推出了兩款新型幾何波導，引領增強現實眼鏡走向日常應用，這一年標誌著其光學技術為 Meta Ray-Ban Display 眼鏡提供了支持。這家以色列的光學公司首次發佈了 ZOE，這是一款視場角超過 70 度的波導，並推出了優化版的 Z-30，視場角為 30 度。同時，Lumus 也預覽了 Z-30 2.0，這是一款超薄的下一代波導，旨在簡化生產流程，同時實現更纖薄的增強現實眼鏡。
這些發佈緊隨 Lumus 在 2025 年供應的 Meta Ray-Ban Display AR 眼鏡波導，這一合作展示了幾何波導的光學性能和大規模生產能力。Lumus 的 CEO Ari Grobman 表示，超過二十年來，Lumus 一直專注於推動波導技術的未來。他補充道，2025 年 Meta 採用了我們的幾何波導技術，這標誌著一個重要的里程碑。
Lumus 專注於幾何或反射波導的設計方法，使增強現實顯示器能夠嵌入看起來與傳統眼鏡相似的眼鏡中。在 2026 年 CES 上，Lumus 的代表表示：「我們的幾何波導非常有名。如果你想要看起來像普通眼鏡的智能眼鏡，能夠最接近 Ray-Ban 造型的就是波導技術。」
ZOE 的設計旨在提供沉浸式的增強現實體驗，同時保持佩戴舒適性。Lumus 表示，這是第一款視場角超過 70 度的幾何波導，能夠實現空間娛樂、多應用生產力和新型通信格式。儘管擁有寬廣的視場，該公司表示 ZOE 使用標準光學玻璃製成，並符合現有的大規模生產流程。Lumus 的代表表示：「我們希望展示我們可以在不使用特殊材料的情況下達到 70 度的視場角。」
此外，Lumus 還展示了升級版 Z-30 光學引擎。該公司指出，優化版 Z-30 提供了 40% 的亮度提升和改善的影像質量，同時保持輕巧，重量僅為 11 克。代表表示：「這相當於每瓦 8,000 尼特，這在市場上應該是最高效率的顯示。」他強調，該顯示器在陽光下可完全閱讀。
Lumus 也預覽了 Z-30 2.0，這標誌著更纖薄增強現實眼鏡的重大進展。這款即將推出的波導厚度減少了 40%，重量比前一代輕 30%，厚度僅為 0.8 毫米。代表在現場演示中表示：「這是 0.8 毫米，比前一代輕約 40%。」
Lumus 波導的一個主要區別在於它們能夠直接將處方鏡片和調光元件粘合到玻璃上，提高耐用性並減少潮濕入侵。代表說：「我們的波導是唯一可以直接與波導粘合處方的。」隨著光學引擎的視場角範圍從 20 度到超過 70 度，Lumus 表示它正定位於支持從可查看的全天增強現實眼鏡到沉浸式系統的各種需求。
ZOE 和 Z-30 2.0 目前正在 2026 年 CES 展會的威尼斯人酒店展示，Lumus 目標於下一代消費者增強現實設備的推廣。隨著 CES 2026 的進行，業界對於這些新技術的關注勢必會持續增加。
