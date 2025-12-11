【Luna Cake】聖誕限定優惠 88折禮遇（即日至21/12）

Luna Cake 與你一同迎接溫馨聖誕！由 12 月 1 日至 12 月 21 日，於 Luna Cake 門市購買任何正價個裝蛋糕筒日本菓子產品，即可享受 88 折聖誕限定優惠！當中包括冬季人氣炭燒咖啡雙層芝士蛋糕同戀上喫茶店、鎌倉五郎本店等多個超人氣品牌！多款精選一定能滿足親朋好友的節日口味需求，送禮自用都一樣開心。

日期：即日至2025/12/21

地點：Luna Cake門市

