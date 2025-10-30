【Luna Cake】1日限定 指定芝士蛋糕買1送1（只限30/10）

Luna Cake慶祝15歲生日，於10月30日進行1日限定指定芝士蛋糕買1送1優惠！

凡於10月30日到Luna Cake門市或網站購買原味雙層芝士蛋糕、”雪森林” 朱古力雙層芝士蛋糕、經典檸檬雙層芝士蛋糕、宇治焙茶雙層芝士蛋糕、北海道特濃牛乳卷、北海道贅沢朱古力卷、巴斯克芝士蛋糕、香蕉朱古力麻糬熔岩雙層芝士蛋糕、茉莉花茶麻糬熔岩雙層芝士蛋糕，即額外贈送多1個！

日期：只限2025/10/30

地點：Luna Cake門市及YAiCHi 線上平台

