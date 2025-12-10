LUX-ZEPLIN 研究團隊最新結果揭示暗物質候選者 WIMP 的進展

暗物質是宇宙中約 85% 由其組成的不可見物質，至今仍是天體物理學家和宇宙學家面對的最大謎團之一。為了更好地理解這種神秘物質，LUX-ZEPLIN (LZ) 暗物質實驗的研究團隊調查了其中一個主要的暗物質候選者：弱相互作用大質量粒子 (WIMPs)。這支國際研究團隊最近宣布了他們的最新結果，指出在之前未觀測到的能量深度，發現了一個已知的里程碑信號，其行為類似於暗物質，這顯示科學家們正逐步接近揭開暗物質的真實組成。

LUX-ZEPLIN 是世界上最大的暗物質探測器之一，位於南達科他州的 Sanford Underground Research Facility (SURF)，深埋在一個前金礦的地下近一英里處。在這個深度，宇宙射線和背景輻射的干擾非常少。WIMPs 是暗物質的重要候選者，科學家們假設這些粒子源於宇宙的早期階段。為了調查這個暗物質候選者，LUX-ZEPLIN 的研究人員使用了一個 10 噸的液態氙儲罐。他們通過檢測潛在的 WIMP 活動，觀察可能的暗物質粒子如何與氙原子相互作用。

研究小組的目標是探索 WIMPs 是否能夠擁有 5 到 10 GeV/c²（千兆電子伏特/平方）的質量。之前，研究人員對這些能量信號設定了人為的限制，這意味著新的分析開辟了之前未探索的領域。在這些低質量區域，中隊發現了硼-8 中微子信號，這些微小的超快粒子源自太陽核心，並以暗物質粒子應有的方式與氙原子相互作用。這意味著 LUX-ZEPLIN 也應該能夠檢測到暗物質。

新結果令人驚訝，顯示暗物質的檢測可能隨時發生。LUX-ZEPLIN 項目旨在收集 1,000 天的數據，提供豐富的機會來測試最新的發現。來自倫敦國王學院的科學家 Jim Dobson 在新聞聲明中表示，這些結果非常振奮人心，因為我們在這些低質量的 WIMP 暗物質方面打開了通往宇宙的新窗口。每當我們開啟新的數據集時，都能看見暗物質，而觀察到這一已知的中微子信號意味著如果有暗物質信號，我們已經準備好去發現它。

LUX-ZEPLIN 項目由 250 名國際科學家、工程師和支持人員組成，他們共同致力於解開這一宇宙之謎。隨著研究的深入，對於暗物質的理解或將迎來重大的突破，這對於整個天文學界而言，無疑是一個值得期待的進展。

