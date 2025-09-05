LV彩妝系列終於來了！不用千元買到的入門Louis Vuitton單品，3大重點唇膏色號公開

千呼萬喚的 Louis Vuitton La Beauté 彩妝系列終於正式登場！由品牌彩妝創意總監 Pat McGrath 女爵士主理，將高級時裝屋的美學與彩妝創新結合，難怪早前未開賣已經轟動美妝圈！

系列首發主打多款唇妝產品，包括 55 款 Rouge 唇膏及 10 款 Baume 潤唇膏，內外都刻上了LV標誌，細節間充滿驚喜！

同系列更推出 8 款令人驚艷的 Louis Vuitton Ombres 眼影盤！眼影配方採用高級物料製作，粉質細膩柔滑，能夠輕易融合疊加，持久顯色不褪。經典 Monogram 圖案壓印於眼影表面，搭配精緻外殼，極具收藏價值！

配件方面以品牌標誌性旅行箱為靈感，設計成可收藏妝品的奢華收納盒，將化妝變成一種儀式感十足的體驗。

LV 唇膏備有兩種質地：絲緞光感與柔霧效果，顯色度高而且極度順滑。配方更融入品牌標誌性的三種花卉：玫瑰、茉莉與含羞草萃取出的天然花蠟，再加入乳木果油和玻尿酸，成分中 85% 為護膚基底，妝效同時兼具保濕修護，真正奢華到每一細節！

必搶唇膏色號推薦：

LV Rouge - 啞緻唇膏 #896 Monogram Rouge HK$1,250

靈感來自LV標誌性的棕褐色調，復古紅色中帶點棕調，不挑膚色且極顯氣質，注定成為品牌又一經典之作。

LV Rouge - 緞光唇膏 #203 Rose Odyssée HK$1,250

是一款帶暖調的赭玫瑰色，溫柔又有力量，象徵現代女性的冒險精神與自我態度，塗上它彷彿也獲得了勇敢表達自己的魅力。

LV Rouge - 緞光唇膏 #854 Rouge Louis HK$1,250

濃郁的經典緋紅色，一抹瞬間提亮膚色、氣場全開，完美演繹LV的優雅與自信精神，適合每個想要展現魅力的重要時刻。

