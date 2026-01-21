LV聯乘2025全球最佳酒吧Bar Leone銅鑼灣開快閃店！預約連結、必飲雞尾酒、價錢及打卡位全攻略

LV聯乘2025全球最佳酒吧 Bar Leone 開銅鑼灣快閃店！一文睇清地點及訂位方法

LV都開酒吧？說的是，為慶祝經擴充後的Louis Vuitton銅鑼灣利園專門店矚目重開，品牌與全球最佳酒吧Bar Leone攜手合作，在利園一期最新推出的期間限定酒吧，是次創意雞尾酒和無酒精雞尾酒，各款新口味靈感均取自於1970至1990年代享負盛名的利園酒店飲勝吧，酒吧只限預約制，立即看看預約方法！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

繼LV Cafe再開下一城

還在飲恨上次錯過Louis Vuitton與米芝蓮餐廳Belon合作的LV Cafe？LV今次又有新搞作！就是與勇奪「2025世界50最佳酒吧」榜首的 Bar Leone 強強聯手！為慶祝 LV 利園專門店擴充重開及希慎103週年，品牌於銅鑼灣利園一期 B1 層開設期間限定聯乘酒吧。酒吧設計向昔日傳奇「飲勝吧」致敬，將奢華時尚與 70 年代香港懷舊氛圍完美融合

廣告 廣告

LV聯乘2025全球最佳酒吧Bar Leone開快閃店！預約連結、必飲雞尾酒、價錢及打卡位全攻略

每個角落都是打卡位

無論是在不同樓層，都會看到酒吧上方懸掛著精緻的Monogram燈籠，將法式奢華與東方傳統元素混搭，營造出極具層次感的視覺效果，並致敬中庭的建築設計，而場內佈滿Louis Vuitton經典花卉圖案的優雅座椅、極具份量的木系室內裝潢，令到整個酒吧每處都是打卡位。

在不同樓層都看到LV標誌。

超美Monogram燈籠！

創辦人親自操刀

今次聯乘酒吧由Bar Leone創辦人Lorenzo Antinori親自策劃，推出4款雞尾酒（$180/杯）及一款無酒精飲品。當中包括Lee Gardens Special： 大膽混合氈酒與茅台酒，加入接骨木花與青瓜利口酒，口感意外清爽，是致敬經典的代表作。Kir Royal 以Ruinart白中白香檳為基底，融合覆盆子利口酒與紫羅蘭芬芳，散發迷人活力。

如果本身已經是Bar Leone的Fans，就不能錯過Bar Leone的招牌之作Masa Margarita，融入烤粟米龍舌蘭酒，鹹香與酸爽並重。咖啡迷必點Yum Sing Cafe，結合本地沖泡咖啡與鹹忌廉、荳蔻，香氣醇厚。不含酒精的Paris with a View開胃酒同樣出色，融合西柚、覆盆子和梳打水，清爽美味。

由Bar Leone創辦人Lorenzo Antinori親自設計。

多款雞尾酒都只是$180杯。

精選套餐套餐$700起

酒吧亦設有精選套餐，Fans可選擇由 $700 至 $1,600 不等的 Premium/Deluxe/Prestige 套餐，配搭魚子醬、三文魚或龍蝦等高級食材，提升奢華品飲體驗。另外還有咖啡等供應，亦只是$55起跳，價錢非常合理。

亦有精選套餐可以點。

餐牌

只限預約並設最低消費

由於Bar Leone與LV的聯乘效應驚人，酒吧採取全面網上預約制，現場位置極為搶手，建議提前至少一至兩週訂座。酒吧接受1至4人訂座，分高枱跟餐桌位置，每節用餐時間為90分鐘，並需要信用卡擔保，每位$500，而由於本次為特別限定活動，每位賓客必須惠顧一份特別餐單上的套餐 (Premium, Deluxe, or Prestige)。快閃店開放日期由即日起至2026年3月15日，不想錯失機會，記得提早預約！

預訂網站：https://events.bistrochat.com/en/caviar-house-prunier-leegardenone/bar-leone-louis-vuitton

Bar Leone x Louis Vuitton

地址：銅鑼灣希慎道33號利園一期B1開放區（地圖按此）

營業時間:

星期日至四 12:00pm-09:00pm

星期五及六 12:00pm-10:00pm

酒吧只接受預約。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多銅鑼灣美食推介

銅鑼灣美食｜實試福岡人氣天婦羅店「長岡博多天婦羅」 落戶利園/天婦羅低至$18起/蜜柑紅豆蓉天婦羅配麻糬（有片）

銅鑼灣美食｜港式火鍋店「去滾」全新菜單 推介招牌沙嗲湯/鴛鴦湯底/潮汕手切牛頸脊/潮汕墨魚丸

銅鑼灣美食｜紅粧蜀語打破川菜即辣觀念 薄荷椒麻蟶子皇/毛血全家旺/麻婆豆腐龍蝦

銅鑼灣美食｜銅鑼灣心燒食堂逆市擴張 同區開心燒酒場！

權發小廚殺入銅鑼灣！超人氣兩餸飯店進駐登龍街 店方: 已諗好排隊位置

銅鑼灣美食︱靚裝手工點心店 惹味麻辣燒賣 + 砂煲tiramisu + $68足料豬腳薑

綠茶餐廳銅鑼灣店開幕！實試內地人氣浙菜 年度BEST50中國頂級名廚做顧問+原隻烤雞低至$138

銅鑼灣美食｜全新精緻潮州菜「阿鴻小吃」登場 必食菜式推介滷水鵝片/滷水鵝肝/潮式凍馬友/煎馬友一夜情

銅鑼灣美食︱Sogo地庫賣和牛taco sushi 推介壽喜燒味 最平$38/串和牛牛丸

銅鑼灣美食︱上樓cafe 韓西式fusion菜 魚糕串卡邦尼意粉+$1任食蛋糕放題

銅鑼灣美食｜正宗江南菜「弘文館」正式開幕！必食淮揚清燉獅子頭/酒香鰣魚/宮廷稻草扎肉

內地人氣浙菜綠茶餐廳8月底攻銅鑼灣希慎廣場 必食綠茶烤雞+年售600萬份麵包誘惑

銅鑼灣美食︱上樓cafe 360度花花蝴蝶打卡位 浮誇層架班戟+金箔玫瑰意大利飯+冬蔭功意大利雲吞

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？