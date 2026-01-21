專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
LV聯乘2025全球最佳酒吧Bar Leone銅鑼灣開快閃店！預約連結、必飲雞尾酒、價錢及打卡位全攻略
奢華設計品牌Louis Vuitton又有新搞作！今次可以說是強強聯手，品牌與2025全球最佳酒吧Bar Leone攜手合作，推出快閃店，即睇Yahoo Food內文：
LV都開酒吧？說的是，為慶祝經擴充後的Louis Vuitton銅鑼灣利園專門店矚目重開，品牌與全球最佳酒吧Bar Leone攜手合作，在利園一期最新推出的期間限定酒吧，是次創意雞尾酒和無酒精雞尾酒，各款新口味靈感均取自於1970至1990年代享負盛名的利園酒店飲勝吧，酒吧只限預約制，立即看看預約方法！
繼LV Cafe再開下一城
還在飲恨上次錯過Louis Vuitton與米芝蓮餐廳Belon合作的LV Cafe？LV今次又有新搞作！就是與勇奪「2025世界50最佳酒吧」榜首的 Bar Leone 強強聯手！為慶祝 LV 利園專門店擴充重開及希慎103週年，品牌於銅鑼灣利園一期 B1 層開設期間限定聯乘酒吧。酒吧設計向昔日傳奇「飲勝吧」致敬，將奢華時尚與 70 年代香港懷舊氛圍完美融合
每個角落都是打卡位
無論是在不同樓層，都會看到酒吧上方懸掛著精緻的Monogram燈籠，將法式奢華與東方傳統元素混搭，營造出極具層次感的視覺效果，並致敬中庭的建築設計，而場內佈滿Louis Vuitton經典花卉圖案的優雅座椅、極具份量的木系室內裝潢，令到整個酒吧每處都是打卡位。
創辦人親自操刀
今次聯乘酒吧由Bar Leone創辦人Lorenzo Antinori親自策劃，推出4款雞尾酒（$180/杯）及一款無酒精飲品。當中包括Lee Gardens Special： 大膽混合氈酒與茅台酒，加入接骨木花與青瓜利口酒，口感意外清爽，是致敬經典的代表作。Kir Royal 以Ruinart白中白香檳為基底，融合覆盆子利口酒與紫羅蘭芬芳，散發迷人活力。
如果本身已經是Bar Leone的Fans，就不能錯過Bar Leone的招牌之作Masa Margarita，融入烤粟米龍舌蘭酒，鹹香與酸爽並重。咖啡迷必點Yum Sing Cafe，結合本地沖泡咖啡與鹹忌廉、荳蔻，香氣醇厚。不含酒精的Paris with a View開胃酒同樣出色，融合西柚、覆盆子和梳打水，清爽美味。
精選套餐套餐$700起
酒吧亦設有精選套餐，Fans可選擇由 $700 至 $1,600 不等的 Premium/Deluxe/Prestige 套餐，配搭魚子醬、三文魚或龍蝦等高級食材，提升奢華品飲體驗。另外還有咖啡等供應，亦只是$55起跳，價錢非常合理。
只限預約並設最低消費
由於Bar Leone與LV的聯乘效應驚人，酒吧採取全面網上預約制，現場位置極為搶手，建議提前至少一至兩週訂座。酒吧接受1至4人訂座，分高枱跟餐桌位置，每節用餐時間為90分鐘，並需要信用卡擔保，每位$500，而由於本次為特別限定活動，每位賓客必須惠顧一份特別餐單上的套餐 (Premium, Deluxe, or Prestige)。快閃店開放日期由即日起至2026年3月15日，不想錯失機會，記得提早預約！
預訂網站：https://events.bistrochat.com/en/caviar-house-prunier-leegardenone/bar-leone-louis-vuitton
Bar Leone x Louis Vuitton
地址：銅鑼灣希慎道33號利園一期B1開放區（地圖按此）
營業時間:
星期日至四 12:00pm-09:00pm
星期五及六 12:00pm-10:00pm
