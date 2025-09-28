男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
LV首爾餐廳開幕即爆紅！3粒天價餃子賣$264 究竟有幾特別？
法國奢侈品牌 Louis Vuitton 在南韓首爾開設旗下首間常設餐廳 ，一道牛肉餃子三粒售價高達$264 港元，究竟有幾特別，即睇內文：
法國奢侈品牌 Louis Vuitton 進軍餐飲界，在南韓首爾江南區清潭洞開設旗下首間常設餐廳 Le Café Louis Vuitton，以品牌風格融合高級美食與藝術設計，成為近日網絡熱話。其中，一道印有 Monogram 經典圖案的牛肉餃子，三粒售價高達$264 港元，不但引發爭議，亦成功吸引大量網民爭相朝聖、打卡拍照。
餐廳設於清潭洞旗艦店內 開幕即爆滿需網上預約
Le Café Louis Vuitton 於 9 月 1 日正式開幕，位置就設於品牌清潭旗艦店「路易威登梅森首爾」內。早於 8 月中已開放網上預約，短時間內迅速爆滿，截至 9 月中仍是一席難求，顯示市場對奢華用餐體驗的高需求。
招牌水餃定價惹熱議 外皮印有LV經典圖案
餐廳由韓國名廚尹太均（Yim Tae Jun）主理，主打法式與韓式融合料理。其中最具話題的菜式為牛肉餃子（₩48,000／約港幣264元），每份三粒，餃子外皮更印有 LV經典 Monogram 圖案，堪稱「天價餃子」。此外，餐廳亦提供柚子凱薩沙律配雞肉、梨子紅蔥醬等高價前菜，強調獨特味覺體驗。
空間融合藝術與時尚 打造沉浸式精品體驗
Le Café 不單只是用餐空間，更展示大量 Louis Vuitton 出版品與藝術擺設，營造出濃厚的文化氛圍。這其實是品牌Louis Vuitton Culinary Community 計劃，在巴黎、紐約、東京、米蘭、曼谷等地也有邀請知名主廚合作，拓展餐飲版圖，延伸奢華生活方式。
圖片來源：Louis Vuitton官方圖片
