LV首爾餐廳開幕即爆紅！3粒天價餃子賣$264 究竟有幾特別？

由優酷出品、階梯理念聯合出品及製作、劇力萬鈞的港劇《絕命法官》登場，演員陣容含金量極高，匯聚闊別電視劇演出接近20年的金像影帝張家輝、視后胡杏兒、特邀主演曾舜晞、金像影后鮑起靜、曾榮獲香港電影評論學會大獎最佳女演員的蔡思韵、應屆金像獎最佳男女配角朱栢康及谷祖琳，以及張兆輝、謝天華、林嘉華、曾獲香港電影金像獎提名的韋羅莎及周漢寧等實力派演員，以及首次參與全國播放港劇演出的曾向鎮、駱振偉及冼康正等，展開一場親情與公義的角力、良心與私欲的較量。為隆重其事，出品方於9月27日取址深圳舉行媒體發佈會，邀請一眾主要演員及主創團隊強勢列陣，同時宣佈 《絕命法官》於9月28日中午12時起於優酷白夜劇場播出，並於10月13日起逢星期一至五晚上8時30分至9時30分，於ViuTV 99台播放 ，勢必掀起新一輪追劇熱潮。

