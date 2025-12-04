LVMH千金是關鍵接班人？奢品界女強人Delphine Arnault，一舉動拯救Dior走出危機「將藝術化成財富」

LVMH千金是關鍵接班人？奢品界女強人 Delphine Arnault ，一舉動拯救Dior走出危機「將藝術化成財富」

Delphine Arnault身為LVMH集團總裁Bernard Arnault唯一的女兒，她不僅遺傳了父親敏銳的商業直覺，更在時尚界創造出屬於自己的傳奇。她在集團中的每一步都展現出非凡的領導力與獨到眼光，更成功將藝術與商業完美結合，將LVMH的名牌市場推向新高峰！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

Delphine Arnault被視為LVMH未來接班人？

1975年出生於巴黎郊區的Delphine Arnault，作為LVMH集團創辦人Bernard Arnault的長女，她以自身實力贏得業界尊重。她於幼年時期便提早接觸國際化教育，大學時期分別在倫敦政治經濟學院與法國EDHEC商學院研讀商業法與管理，為未來進入家族企業打下堅實基礎。

廣告 廣告

圖片來源：getty images

大學畢業後，Delphine Arnault並沒有直接回歸家族事業，而是先在麥肯錫累積商業策略經驗，並於2000年回歸家族事業。她憑藉卓越的商業眼光與管理能力，很快即便成為LVMH集團決策委員會中的成員，展現出非凡領導力，如今更被視為LVMH集團未來接班人的有力人選。

圖片來源：getty images

初加入Christian Dior品牌時，她跟隨CEO Sidney Toledano及創意總監John Galliano，從研究皮革製品起步，開始逐步理解品牌運作。這段期間，她還負責了Diorissimo香水與Lady Dior手袋的行銷，使這些產品成為時尚迷心中的經典。

圖片來源：getty images

2011年，創意總監John Galliano因失言為品牌帶來危機，她迅速邀請設計師Raf Simons接任，協助品牌順利度過難關，展現了果斷的危機處理能力。後來，她轉任Louis Vuitton產品執行副總，協助創意總監Nicolas Ghesquière帶領品牌創新，並獲對方高度肯定管理能力及市場眼光。​

圖片來源：getty images

2023年，Delphine Arnault正式出任Dior CEO，成為家族二代中職位最高的成員。父親Bernard Arnault也公開表示，她在Louis Vuitton的領導表現卓越，具備推動Christian Dior前進的關鍵能力。儘管Christian Dior並非集團最賺錢的品牌，但外界普遍認為她有潛力以此為據點，持續壯大父親創立的時尚王國。

圖片來源：getty images

圖片來源：getty images

Delphine Arnault離異後再遇真愛！

Delphine Arnault曾與意大利酒莊家族繼承人Alessandro Gancia結婚，可惜婚姻僅維持5年便宣告結束。其後，她與法國電信富商Xavier Niel長期交往並育有一子一女。二人雖然並未正式結婚，但保持著甜蜜的家庭生活，感情十分穩定。

圖片來源：getty images

27歲LVMH四公子Jean Arnault，是痴情大學霸？名牌帝國筍盤，從麻省理工到掌舵LV腕錶事業

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

LVMH繼承者之戰比《權力遊戲》更精彩，阿爾諾五姊弟爭奪近2兆名牌帝國：「以實力決定地位」

「中醫SPA」成為養生大勢？LVMH投資500萬美元進軍「東方養生」市場，「耳穴貼」奢華保健產品人氣熱賣

Our Legacy這個瑞典品牌你還未認識？明星顯品味隨拍照都會著、LVMH也入股的爆紅品牌