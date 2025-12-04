香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職
LVMH千金是關鍵接班人？奢品界女強人Delphine Arnault，一舉動拯救Dior走出危機「將藝術化成財富」
Delphine Arnault身為LVMH集團總裁Bernard Arnault唯一的女兒，她不僅遺傳了父親敏銳的商業直覺，更在時尚界創造出屬於自己的傳奇。她在集團中的每一步都展現出非凡的領導力與獨到眼光，更成功將藝術與商業完美結合，將LVMH的名牌市場推向新高峰！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
Delphine Arnault被視為LVMH未來接班人？
1975年出生於巴黎郊區的Delphine Arnault，作為LVMH集團創辦人Bernard Arnault的長女，她以自身實力贏得業界尊重。她於幼年時期便提早接觸國際化教育，大學時期分別在倫敦政治經濟學院與法國EDHEC商學院研讀商業法與管理，為未來進入家族企業打下堅實基礎。
大學畢業後，Delphine Arnault並沒有直接回歸家族事業，而是先在麥肯錫累積商業策略經驗，並於2000年回歸家族事業。她憑藉卓越的商業眼光與管理能力，很快即便成為LVMH集團決策委員會中的成員，展現出非凡領導力，如今更被視為LVMH集團未來接班人的有力人選。
初加入Christian Dior品牌時，她跟隨CEO Sidney Toledano及創意總監John Galliano，從研究皮革製品起步，開始逐步理解品牌運作。這段期間，她還負責了Diorissimo香水與Lady Dior手袋的行銷，使這些產品成為時尚迷心中的經典。
2011年，創意總監John Galliano因失言為品牌帶來危機，她迅速邀請設計師Raf Simons接任，協助品牌順利度過難關，展現了果斷的危機處理能力。後來，她轉任Louis Vuitton產品執行副總，協助創意總監Nicolas Ghesquière帶領品牌創新，並獲對方高度肯定管理能力及市場眼光。
2023年，Delphine Arnault正式出任Dior CEO，成為家族二代中職位最高的成員。父親Bernard Arnault也公開表示，她在Louis Vuitton的領導表現卓越，具備推動Christian Dior前進的關鍵能力。儘管Christian Dior並非集團最賺錢的品牌，但外界普遍認為她有潛力以此為據點，持續壯大父親創立的時尚王國。
Delphine Arnault離異後再遇真愛！
Delphine Arnault曾與意大利酒莊家族繼承人Alessandro Gancia結婚，可惜婚姻僅維持5年便宣告結束。其後，她與法國電信富商Xavier Niel長期交往並育有一子一女。二人雖然並未正式結婚，但保持著甜蜜的家庭生活，感情十分穩定。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
LVMH繼承者之戰比《權力遊戲》更精彩，阿爾諾五姊弟爭奪近2兆名牌帝國：「以實力決定地位」
「中醫SPA」成為養生大勢？LVMH投資500萬美元進軍「東方養生」市場，「耳穴貼」奢華保健產品人氣熱賣
其他人也在看
2025秋冬必追「摩卡慕斯」穿搭！9款必收單品一次看，甜中帶酷的質感心動濾鏡
摩卡慕斯推薦單品：adidas舞動系列、運動休閒系列秋冬穿搭想要舒服又要潮？adidas舞動系列就是這股氛圍的代名詞。以絲絨材質重新詮釋運動套裝的潮流，駝色與焦糖色更顯高級，穿起來就像把整個秋天披在身上。最不能錯過的就是經典三線錐形褲，是小腿救星、臀腿修飾神器。側邊...styletc ・ 1 天前
【暈船自救指南】主動≠掉價！3個實用撩男原則，讓你開心戀愛、不再受委屈
「傳LINE總是我先開頭？」「已讀不回還該繼續嗎？」這些曖昧階段的焦慮，不少人都有過。雖然「誰先主動誰就輸」的說法常見，但真正成熟的感情建立在理解與互動節奏上。以下3個實用觀念，幫你理性看待「主動」，重新找回戀愛中的主導權。姊妹淘 ・ 1 天前
Performative Male（抹茶男）是什麼？2025最強網絡潮流，男生如何靠「這3樣東西」當魚餌吸引女生
Performative Male 成 2025 年最強網絡潮流！大家的身邊也有每天喝抹茶打卡的男生嗎？最近美國各地的 Gen Z 舉辦「Performative Male 大賽」，諷刺為吸引女性及網絡注意，而故意裝作自己與女生們有著同樣喜好的男生。Performative Male 有哪些特點？一起來看看吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
2025牛津年度字「Rage Bait引戰」點解？暗藏「網絡情緒操縱」，成為負能量源頭
本年度 Oxford 2025 年度詞彙是「Rage Bait 」，Rage Bait的中文直譯是「憤怒的誘惑」或更直拍的「引戰」，看到中文的解釋也不太明白到底甚麼？一起來了解吧這組年度詞彙吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
菅野美穂讓全日本睡不著？ 背後到底藏了什麼驚嚇秘密！
那時候她才國中二年級，1991年直接通過電視朝日徵選，變成「櫻っ子倶樂部さくら組」一員，兩年後《ツインズ教師》就演上電視。Japhub日本集合 ・ 1 天前
Selfridges香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年12月最新優惠/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學
Selfridges是英國數一數二的百貨公司，其門市與網店有相當多知名品牌產品發售，就算未能飛去當地shopping，亦可以安在家中到Selfridges網購！假如你是一個喜歡網購的人，相信都會對Selfridges不陌生，Selfridges可以平買Jellycat外，今期Selfridges減價區亦有不少名牌好物，女裝LEEM毛衣低至36折、ON跑鞋折後$970起、男裝DIESEL T-shirt最平$480入手！這裡就來詳細解構Selfridges網購教學，免運費詳情與退貨教學！Yahoo購物專員更會給你定時更新優惠碼及名牌退稅攻略，即睇以下Selfridges網購教學！Yahoo Style HK ・ 42 分鐘前
Harrods香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年12月最新優惠低至28折/香港免運費/免費退貨/網購教學
Harrods是英國頂級大型百貨公司，有去過當地的朋友仔相信都會被其奢華的外觀吸引，氣勢十足！不過未必個個都可以去到門市入貨，令不少人都開始轉戰去Harrods網購，品質有保證之餘，款式又夠新、夠齊，而且很多產品的定價都比香港平一截，如果遇上減價就抵上加抵！Harrods現時減價區低至28折，今期值得入手Veja波鞋低至$810、男裝Polo Ralph Lauren外套低至$660、冷衫低至28折！Yahoo購物為大家整合Harrods Promo Code、Harrods優惠碼，讓大家在Harrods HK以優惠價購物。即睇Harrods網購教學，免運費詳情與退貨教學，有時Harrods更會推出限時免運費free shipping，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 42 分鐘前
冬至飯2025｜12間冬至中菜餐廳推介！做冬低至$233享燕窩鮑魚/酒店早鳥優惠/免加一及茶芥
冬大過年，2025年冬至（12月21日）快將來到，是時候跟家人外出做冬食餐好！今年Yahoo food為大家準備了10間高質冬至中菜晚餐推介，甚至連酒店米芝蓮餐廳都有！今個冬至，保證一家大細都食得滿意，溫馨做冬歡渡冬至2025！不過不少人都會選擇冬至外出用餐，大家緊記提前預約。Yahoo Food ・ 2 小時前
聖誕好去處2025｜利東街變身歐洲嘉年華！8米金光聖誕樹/夢幻旋轉木馬/飄雪音樂匯演/聖誕市集
今年利東街帶來「Luminous Carnival」聖誕主題活動，以歐洲嘉年華為靈感，運用超過兩萬顆智能LED燈珠帶來聖誕樹、空中摩天輪、飛天熱氣球及旋轉木馬等夢幻打卡位，每晚上演聖誕燈光音樂匯演，12月指定日子更有飄雪匯演、聖誕老人村角色節日派對、聖誕市集等，尤如置身將歐洲五光十色的嘉年華一樣夢幻！Yahoo 旅遊 ・ 42 分鐘前
「想要柔順秀髮」洗完要自然風乾？還是用吹風機？方式錯誤小心掉髮又頭痛！
洗完頭後，你習慣自然風乾，還是立刻拿起吹風機？不少人為了減少熱傷害選擇自然風乾，但皮膚科醫師提醒，錯誤的乾髮方式可能讓頭皮敏感、髮絲受損，甚至引發頭皮屑與掉髮風險。姊妹淘 ・ 17 小時前
上海演唱被叫停 大槻真希返日報平安：遺憾沒向歌迷道謝
演唱多首動畫《ONE PIECE》歌曲為人熟悉的日本女歌手大槻真希，上月28日在上海演出時，唱到一半被叫停，並被工作人員請落台，引起爭議。已返回日本的她，前日(1日)於社交網留言報平安，直言遺憾是沒能向當天到場支持她的歌迷親口致謝。東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 15 小時前
鄧兆尊揭藝人捐款有壓力？ 爆公開捐款內情：做善事唔係講俾人聽攞彩
大埔宏福苑上周三（11月26日）發生的五級奪命火災，逾百人不幸葬身火海，慘劇震驚全球，香港以至各地都有募捐行動，許多演藝界人士亦慷慨解囊。不過，藝人是否公開捐款、金額多寡卻成為網民「監察」對象，其中曾拍AV的素海霖捐出「四位數」善款亦被質疑，她爆seed反嗆：「捐幾多關你x事！」Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
宏福苑五級火｜屈穎妍文章轟政府失敗卸膊 只重表忠不整治官僚 大公報 FB 屢改內容最終刪帖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
日本企業對華依賴度揭盅 Uniqlo、無印良品排名靠後 有一行業「最難離場」
日本《週刊文春》公布日本企業「中國依存度」排行榜，電子與半導體企業最難抽身，Uniqlo、無印依存度卻不到 20%，反映中日供應鏈微妙關係。Yahoo財經 ・ 1 小時前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 12 小時前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺 Hoho崇拜看哥哥萌翻
陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。姊妹淘 ・ 16 小時前
英火災調查專家：制度失效猛於火 2017倫敦住宅大廈燒通頂 與宏福苑相似
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，特首李家超宣布成立「獨立委員會」審查事故。 有指這場災禍與2017年英國倫敦住宅格倫費爾大廈（Grenfell Tower）72死大火相似，當年曾向該大火調查委員會提交報告、現任英國倫敦大學學院（UCL）土木、環境及大地工程系系主任的教授José Luis Torero接受本報訪問，指出兩場大火的火勢爆發點與垂直蔓延模式相似。信報財經新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜老伴受困火場 路透社登老翁哭喊照被批消費悲情 兒子：藉發聲療傷｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生的嚴重火災，奪去逾百居民性命，當日趕到現場的路透社攝影師Tyrone Siu，捕捉到一名七旬老翁雙臂高舉、悲痛吶喊的照片，佔據多個國際媒體版面，成為大埔火災的標誌性畫面。惟事後該照片被批評是消費悲情、不尊重災民等，路透社昨（2 日）發布跟進報道，照片中事主的老伴當日被困火場，仍然失聯，事主兒子表示，希望透過講述自己家庭的故事，作為其中一種療傷的方法。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
黃曉明前女友葉珂直播突傳來嬰兒啼哭聲 自爆：單親媽媽需獨自償還房貸車貸
黃曉明於2024年9月於社交平台高調發文：「大家別猜了，我們在一起了」，公開與內地網紅葉珂戀情，葉珂亦因而成為焦點人物。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前